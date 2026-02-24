Qué es el ECOEMS y cuál es su diferencia con el COMIPEMS

El COMIPEMS se aplicó por última vez en 2024 (COMIPEMS/ECOEMS)

Todos los egresados de tercero de secundaria que tengan interés en comenzar a estudiar el nivel medio superior en Ciudad de México o el Estado de México deben participar en el ECOEMS.

Anteriormente, el COMIPEMS se encargaba de este proceso para ingresar a Prepa o CCH de la UNAM, Colegio de Bachilleres, CECyT del IPN, CONALEP u otras instituciones.

El 2026 será la segunda ocasión en que se lleve a cabo el ECOEMS y la convocatoria ya salió, pero aún pueden surgir dudas sobre qué pasó con el COMIPEMS.

¿Qué era el COMIPEMS?

Aunque desde 2025 la Comipems ya no realiza concurso de ingreso, las escuelas de la UNAM e IPN sí aplican examen. |Crédito: Cuartoscuro

La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) organizaba el concurso anual de asignación a la educación media superior en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Su función principal consistía en aplicar un examen único y estandarizado para que los estudiantes de secundaria obtuvieran un lugar en los bachilleratos públicos.

El proceso se basaba en la puntuación obtenida en el examen y las preferencias escolares de cada aspirante.

Así era el comprobante credencial de COMIPEMS / Foto: Cuartoscuro

Este modelo se mantuvo vigente durante casi 30 años hasta 2024.

¿Qué es el ECOEMS y qué hace?

El Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) es el nuevo sistema nacional de ingreso a preparatorias públicas.

Sustituye el modelo anterior, buscando una asignación más equitativa.

El nuevo modelo ECOEMS regula el ingreso al bachillerato público en la Ciudad de México y el Área Metropolitana. (ECOEMS)

Pasa asignar una escuela, el ECOEMS combina:

Una evaluación diagnóstica (no punitiva ni eliminatoria)

El promedio final de secundaria

La ubicación geográfica y el perfil educativo del aspirante.

Qué pasa con el examen y qué escuelas lo piden

Solo la UNAM y el IPN mantienen un examen específico, mientras que para la mayoría de las opciones la asignación no depende de un examen.

Estas son las escuelas que piden examen para ingresar:

UNAM

La UNAM pide examen para Prepa y CCH Crédito: Cuartoscuro

Escuela Nacional Preparatoria (ENP) No. 1 Gabino Barreda

ENP No. 2 - Erasmo Castellanos Quinto

ENP No. 3 - Justo Sierra

ENP No. 4 - Vidal Castañeda y Nájera

ENP No. 5 - José Vasconcelos

ENP No. 6 - Antonio Caso

ENP No. 7 - Ezequiel A. Chávez

ENP No. 8 - Miguel E. Schulz

ENP No. 9 - Pedro de Alba

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) - Plantel Oriente

CCH Sur

CCH Naucalpan

CCH Azcapotzalco

CCH Vallejo

IPN

El IPN aún pedirá examen para sus planteles CECyT (antes vocacionales) Crédito: Cuartoscuro

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 1 “Gonzalo Vázquez Vela”

CECyT 2 “Miguel Bernard Perales”

CECyT 3 “Estanislao Ramirez Ruíz”

CECyT 4 “Lázaro Cárdenas”

CECyT 5 “Benito Juárez García”

CECyT 6 “Miguel Othón de Mendizabal”

CECyT 7 “Cuauhtémoc”

CECyT 8 “Narciso Bassols García”

CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz Paredes”

CECyT 10 “Carlos Vallejo Márquez”

CECyT 11 “Wilfrido Massieu”

CECyT 12 “José María Morelos”

CECyT 13 “Ricardo Flores Magón”

CECyT 14 “Luis Enrique Erro Soler”

CECyT 15 “Diódoro Antúnez Echagaray”

Qué diferencia hay entre el ECOEMS y el COMIPEMS

Modelo de evaluación:

COMIPEMS aplicaba un examen único y estandarizado para todos los aspirantes.

ECOEMS implementa una evaluación diagnóstica, junto con el promedio escolar, ubicación y contexto, para la mayoría de los aspirantes. El examen solo es obligatorio para UNAM e IPN.

Colegio de Bachilleres, CONALEP y otras instituciones ya no piden examen, sólo asignación Crédito: Cuartoscuro

Enfoque:

COMIPEMS basaba la asignación solo en el resultado de un examen y la preferencia de escuelas.

ECOEMS busca una selección más contextualizada y equitativa, considerando diversos factores académicos y socioeconómicos.

COMIPEMS dejó de existir en 2025. ECOEMS lo sustituye progresivamente y será el sistema único a nivel nacional.