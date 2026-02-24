México

Qué es el ECOEMS y cuál es su diferencia con el COMIPEMS

El ingreso a Prepa, Colegio de Bachilleres y otras instituciones cambió en 2025

Guardar
El COMIPEMS se aplicó por
El COMIPEMS se aplicó por última vez en 2024 (COMIPEMS/ECOEMS)

Todos los egresados de tercero de secundaria que tengan interés en comenzar a estudiar el nivel medio superior en Ciudad de México o el Estado de México deben participar en el ECOEMS.

Anteriormente, el COMIPEMS se encargaba de este proceso para ingresar a Prepa o CCH de la UNAM, Colegio de Bachilleres, CECyT del IPN, CONALEP u otras instituciones.

El 2026 será la segunda ocasión en que se lleve a cabo el ECOEMS y la convocatoria ya salió, pero aún pueden surgir dudas sobre qué pasó con el COMIPEMS.

¿Qué era el COMIPEMS?

Aunque desde 2025 la Comipems
Aunque desde 2025 la Comipems ya no realiza concurso de ingreso, las escuelas de la UNAM e IPN sí aplican examen. |Crédito: Cuartoscuro

La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) organizaba el concurso anual de asignación a la educación media superior en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Su función principal consistía en aplicar un examen único y estandarizado para que los estudiantes de secundaria obtuvieran un lugar en los bachilleratos públicos.

El proceso se basaba en la puntuación obtenida en el examen y las preferencias escolares de cada aspirante.

Así era el comprobante credencial
Así era el comprobante credencial de COMIPEMS / Foto: Cuartoscuro

Este modelo se mantuvo vigente durante casi 30 años hasta 2024.

¿Qué es el ECOEMS y qué hace?

El Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS) es el nuevo sistema nacional de ingreso a preparatorias públicas.

Sustituye el modelo anterior, buscando una asignación más equitativa.

El nuevo modelo ECOEMS regula
El nuevo modelo ECOEMS regula el ingreso al bachillerato público en la Ciudad de México y el Área Metropolitana. (ECOEMS)

Pasa asignar una escuela, el ECOEMS combina:

  • Una evaluación diagnóstica (no punitiva ni eliminatoria)
  • El promedio final de secundaria
  • La ubicación geográfica y el perfil educativo del aspirante.

Qué pasa con el examen y qué escuelas lo piden

Solo la UNAM y el IPN mantienen un examen específico, mientras que para la mayoría de las opciones la asignación no depende de un examen.

Estas son las escuelas que piden examen para ingresar:

UNAM

La UNAM pide examen para
La UNAM pide examen para Prepa y CCH Crédito: Cuartoscuro
  • Escuela Nacional Preparatoria (ENP) No. 1 Gabino Barreda
  • ENP No. 2 - Erasmo Castellanos Quinto
  • ENP No. 3 - Justo Sierra
  • ENP No. 4 - Vidal Castañeda y Nájera
  • ENP No. 5 - José Vasconcelos
  • ENP No. 6 - Antonio Caso
  • ENP No. 7 - Ezequiel A. Chávez
  • ENP No. 8 - Miguel E. Schulz
  • ENP No. 9 - Pedro de Alba
  • Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) - Plantel Oriente
  • CCH Sur
  • CCH Naucalpan
  • CCH Azcapotzalco
  • CCH Vallejo

IPN

El IPN aún pedirá examen
El IPN aún pedirá examen para sus planteles CECyT (antes vocacionales) Crédito: Cuartoscuro
  • Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 1 “Gonzalo Vázquez Vela”
  • CECyT 2 “Miguel Bernard Perales”
  • CECyT 3 “Estanislao Ramirez Ruíz”
  • CECyT 4 “Lázaro Cárdenas”
  • CECyT 5 “Benito Juárez García”
  • CECyT 6 “Miguel Othón de Mendizabal”
  • CECyT 7 “Cuauhtémoc”
  • CECyT 8 “Narciso Bassols García”
  • CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz Paredes”
  • CECyT 10 “Carlos Vallejo Márquez”
  • CECyT 11 “Wilfrido Massieu”
  • CECyT 12 “José María Morelos”
  • CECyT 13 “Ricardo Flores Magón”
  • CECyT 14 “Luis Enrique Erro Soler”
  • CECyT 15 “Diódoro Antúnez Echagaray”

Qué diferencia hay entre el ECOEMS y el COMIPEMS

Modelo de evaluación:

  • COMIPEMS aplicaba un examen único y estandarizado para todos los aspirantes.
  • ECOEMS implementa una evaluación diagnóstica, junto con el promedio escolar, ubicación y contexto, para la mayoría de los aspirantes. El examen solo es obligatorio para UNAM e IPN.
Colegio de Bachilleres, CONALEP y
Colegio de Bachilleres, CONALEP y otras instituciones ya no piden examen, sólo asignación Crédito: Cuartoscuro

Enfoque:

  • COMIPEMS basaba la asignación solo en el resultado de un examen y la preferencia de escuelas.
  • ECOEMS busca una selección más contextualizada y equitativa, considerando diversos factores académicos y socioeconómicos.

COMIPEMS dejó de existir en 2025. ECOEMS lo sustituye progresivamente y será el sistema único a nivel nacional.

Temas Relacionados

ECOEMSCOMIPEMSmexico-noticias

Más Noticias

A un día de la muerte de El Mencho, Sheinbaum y el Ejército reciben respaldo de EEUU

Nemesio Oseguera Cervantes falleció el 22 de febrero por las heridas de un operativo para capturarlo

A un día de la

Qué viajes desde CDMX están cancelados este 23 de febrero por la muerte de “El Mencho”

La Central del Norte fue una de las principales afectadas por los incidentes violentos, varias corridas modificaron sus horarios y servicios

Qué viajes desde CDMX están

La CFE concluye obras eléctricas que impactan el desarrollo en entidades como Michoacán, Guerrero e Hidalgo

Unas 10 mil personas han empezado a contar con el servicio en lo que va de 2026, a partir de la puesta en marcha de 354 iniciativas cuya inversión asciende a 185 millones de pesos en distintas regiones

La CFE concluye obras eléctricas

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 23 de febrero

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana

Así es la zona de cabañas de Tapalpa, Pueblo Mágico donde fue abatido “El Mencho”, el narco más peligroso de México

Una zona turística se convierte en noticia nacional tras el operativo militar que sorprendió a visitantes y habitantes de este emblemático poblado de Jalisco

Así es la zona de
MÁS NOTICIAS

NARCO

A un día de la

A un día de la muerte de El Mencho, Sheinbaum y el Ejército reciben respaldo de EEUU

Así es la zona de cabañas de Tapalpa, Pueblo Mágico donde fue abatido “El Mencho”, el narco más peligroso de México

Despliegan más de mil agentes de seguridad y detienen a dos en Oaxaca tras bloqueos por muerte del Mencho

Confirman la fuga de 23 reos del penal de Puerto Vallarta tras violencia por la muerte de “El Mencho” en Jalisco

Gobernadora de Guerrero reconoce y felicita a Sheinbaum y a las fuerzas armadas por el operativo contra “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

El Gallo Elizalde estuvo atrapado

El Gallo Elizalde estuvo atrapado más de 30 horas en bloqueo por jornada violenta en carretera de Jalisco

Este es el origen del video de Peso Pluma que se volvió viral tras muerte de “El Mencho”

Manuel Landeta fue sometido a cirugía de emergencia: “No podía esperar más”

Cuáles son las causas del vértigo, trastorno que llevó a Emmanuel al hospital antes de un concierto

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de febrero

DEPORTES

David Benavidez reclama a Turki

David Benavidez reclama a Turki pelea contra Canelo Álvarez: “Hablaremos con él”

Yareli Acevedo y Sofía Arreola se llevan el oro en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista 2026 en Chile

Mr. Iguana y Psycho Clown representarán a la AAA en el WWE 2K26

México vs Islandia: cuándo y dónde ver el amistoso internacional en vivo

Esta es la razón por la que Checo Pérez arrancaría como primer piloto de Cadillac en el inicio de la F1