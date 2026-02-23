UNAM suspende clases en tres planteles tras abatimiento de El Mencho

Tres planteles de la UNAM suspenden clases Foto: CUARTOSCURO

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha comunicado la suspensión de actividades presenciales en tres de sus planteles el 23 de febrero.

Aunque no está especificado en el comunicado, las problemáticas de seguridad que podrían amenazar a la comunidad universitaria están relacionadas con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Específicamente la suspensión de clases en la UNAM es en los siguientes plantes:

Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES-Morelia

ENES - León

ENES - Juriquilla

(UNAM)

En los tres planteles las actividades se realizarán en línea, esta decisión responde a la prioridad institucional de resguardar la seguridad de toda su comunidad.

Cabe señalar que en Jalisco hubo incidentes violentos por parte de narcotraficantes del CJNG.

La medida afecta únicamente a los planteles de Michoacán, Guanajuato y Querétaro, mientras que en el resto de las entidades académicas de la UNAM las actividades seguirán con normalidad.

La casa de estudios ha solicitado a las y los estudiantes foráneos que tenían previsto regresar a sus respectivos campus que pospongan su retorno y permanezcan en casa hasta que existan “condiciones adecuadas” para sus traslados.

La universidad ha pedido a su personal académico que adopte criterios flexibles en cuanto a la asistencia y la evaluación de los estudiantes, en reconocimiento de la situación excepcional.

Esta instrucción busca evitar que el alumnado se vea afectado por la imposibilidad de asistir presencialmente a clases o presentar exámenes.

Desde Ciudad Universitaria, las autoridades universitarias —así como las direcciones de escuelas y facultades— han manifestado que continuarán evaluando la evolución del contexto, comprometiéndose a mantener informada a la comunidad universitaria mediante los canales oficiales de la institución.

UNAM pide flexibilidad con estudiantes

Otros planteles de la UNAM en la Ciudad de México han solicitado a los docentes no realizar pase de lista ni evaluaciones relevantes en consideración con aquellos estudiantes que tengan alguna dificultad para trasladarse.

Además de la Facultad de Medicina y la Facultad de Química, la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM se sumó a dicha petición.

Un comunicado oficial dirigido a la comunidad docente y estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria informa sobre incidentes recientes en el país que podrían dificultar el regreso de estudiantes y profesores a la capital desde otras entidades.

La UNAM solicita priorizar la seguridad y el bienestar antes que cualquier compromiso académico, recomienda gestionar trámites relacionados con ausencias y pide comprensión ante la posible inasistencia.

Además, sugiere a los estudiantes que contacten a sus docentes en caso de exámenes o entregas programadas para acordar alternativas.