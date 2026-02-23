México

Bachillerato en CDMX y Edomex 2026: ya salió la convocatoria de ECOEMS y estas son las fechas clave

IPN, UNAM, Colegio de Bachilleres, CONALEP y más instituciones participan en el proceso

La convocatoria ECOEMS 2026 ya
La convocatoria ECOEMS 2026 ya fue publicada para cursar bachillerato en CDMX y Estado de México

El Proceso de Asignación a la Educación Media Superior 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México ya lanzó su convocatoria.

La convocatoria de Mi Derecho, mi lugar, establece como mecanismo de asignación el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS).

A continuación, se desglosan los pasos, requisitos y claves del proceso que organiza el ingreso a los distintos bachilleratos públicos de la región como Prepa y CCH de la UNAM, CONALEP, CECyT del Instituto Politécnico Nacional y Colegio de Bachilleres.

Fechas clave para el ECOEMS 2026

El nuevo modelo ECOEMS regula
El nuevo modelo ECOEMS regula el ingreso al bachillerato público en la Ciudad de México y el Área Metropolitana.
  • 23 de febrero: Publicación de la convocatoria
  • 17 de marzo al 14 de abril de 2026: Periodo de registro de aspirantes vía internet.
  • 18 al 22 de mayo de 2026: Aspirantes de modalidades 2 y 3 consultan procedimientos para examen (IPN/UNAM) en el portal.
  • 18 de agosto de 2026: Publicación de la Gaceta Electrónica de Resultados en https://miderechomilugar.gob.mx/.
  • 28 de agosto de 2026: Conclusión del proceso y asignaciones extemporáneas.

Cómo inscribirse al ECOEMS 2026 para estudiar bachillerato

  1. Consultar y descargar la convocatoria, instructivo y catálogos educativos en https://miderechomilugar.gob.mx/.
  2. Generar la Llave MX en https://www.llave.gob.mx/.
  3. Realizar el registro en línea en https://miderechomilugar.gob.mx/.
  4. Validar datos personales (CURP, domicilio, teléfono y correo electrónico).
  5. Aspirantes egresados: Subir electrónicamente el Certificado de Educación Secundaria si no está reportado por la autoridad educativa.
  6. Contestar la encuesta de datos generales.
  7. Elegir la modalidad de participación (1, 2 o 3) y ordenar las opciones educativas según preferencia.
  8. Informar si la persona aspirante tiene alguna discapacidad.
  9. Generar y descargar el Comprobante de Registro.
  10. Aspirantes modalidades 2 y 3 (con examen): Ingresar del 18 al 22 de mayo a https://miderechomilugar.gob.mx/ para consultar procedimientos de examen y asistir a la toma de fotografía.
  11. Consultar resultados el 18 de agosto de 2026 en la Gaceta Electrónica de Resultados.
  12. Consultar lugares, fechas y requisitos de inscripción en la Gaceta y Resultado Individual.
  13. Realizar la inscripción en la institución asignada en las fechas indicadas.



Requisitos para ingresar a un bachillerato en CDMX o Edomex

  • Certificado de Educación Básica o de Educación Secundaria (original para inscripción).
  • Cumplir con los requisitos particulares de cada institución (consultar documento “Requisitos e información de las instituciones”).
  • Registro completo en el portal https://miderechomilugar.gob.mx/.
  • Validación de datos personales y, en caso de ser egresado, carga electrónica del certificado si no está en bases oficiales.
  • Para IPN y UNAM: Presentar examen de admisión y obtener un promedio mínimo de 7.0 en secundaria.
  • Seguir los procedimientos y fechas establecidos en la Gaceta Electrónica de Resultados.
  • No haber cometido actos fraudulentos durante el proceso.

Modalidades de ingreso: acceso directo y con examen

IPN y UNAM si realizan
IPN y UNAM si realizan examen para sus bachilleratos

El ECOEMS distingue entre tres modalidades para organizar el ingreso:

  • Modalidad 1: Permite seleccionar de cinco a diez opciones de instituciones con acceso directo, es decir, sin examen de admisión.
  • Modalidad 2: Enfocada en el ingreso a IPN y UNAM, quienes elijan este camino podrán seleccionar hasta 5 alternativas en cada una de estas universidades, sujetas a examen.
  • Modalidad 3: Ofrece un listado mixto, permitiendo registrar hasta diez opciones sin examen y 10 con examen.

La inscripción definitiva dependerá del cumplimiento de los requisitos particulares de cada plantel, además del resultado en los procesos respectivos.

