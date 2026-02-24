Los mejores memes que dejó el encuentro de Adrián Marcelo y Messi: “Hoy conocimos la envidia” (Fotos. RS)

El martes 24 de febrero las redes sociales se volcaron con memes y reacciones tras la publicación de una fotografía donde Adrián Marcelo aparece junto a Lionel Messi.

La imagen, difundida por el propio Marcelo en sus cuentas oficiales, sirvió para anunciar la grabación conjunta de un episodio del podcast Miro de Atrás, ya disponible en YouTube y con la participación adicional de Nahuel Guzmán, Gonzalo Iglesias y Pablo Leva.

El fenómeno viral: memes, frases y humor en redes sociales por el “Adrián Marcelo x Messi”

Desde la publicación de la foto, el encuentro entre el polémico influencer mexicano y el futbolista argentino no solo generó comentarios, sino una ola de creatividad digital.

Usuarios de Twitter, Instagram y Facebook compartieron imágenes editadas, frases irónicas y referencias futbolísticas. El hashtag #AdriánMarcelo se posicionó rápidamente entre las tendencias, mientras que la presencia de Messi elevó aún más la conversación.

Entre los memes más compartidos destacaron:

Imágenes de Adrián Marcelo simulando impartir clases de “humildad” a Messi, acompañadas de leyendas como “Hoy conocimos la envidia”.

Fotomontajes en los que Messi aparece sorprendido o desconcertado por las ocurrencias del influencer.

Referencias a la supuesta “suerte” de Marcelo al lograr una entrevista con el astro argentino, con frases como “Cuando le echas ganas en la vida, pero tu amigo entrevista a Messi”.

Recuerdos de momentos icónicos de ambos, mezclando escenas del fútbol internacional con fragmentos de la vida mediática de Marcelo.

Memes en los que Nahuel Guzmán y los demás invitados aparecen “opacados” por la presencia del exfutbolista y el comunicador.

El humor de los internautas también giró en torno a la diferencia de perfiles entre Messi, símbolo de profesionalismo, y Marcelo, conocido por su estilo irreverente y sus polémicas declaraciones.

El contexto detrás de Adrián Marcelo: de la polémica a la viralidad

La viralidad de este encuentro cobra mayor dimensión al considerar el historial de Adrián Marcelo en la televisión mexicana. Su paso por la segunda temporada de La Casa de los Famosos México (2024) marcó un antes y un después en el reality.

Marcelo abandonó voluntariamente la casa el 4 de septiembre de 2024, tras una serie de controversias que tuvieron repercusiones en la industria del entretenimiento.

Momentos clave de la polémica en “La Casa de los Famosos México 2″

Enfrentamientos con Gala Montes : Marcelo fue acusado de misoginia y de minimizar la salud mental al cuestionar el diagnóstico de depresión de la actriz. La tensión aumentó al llamarla “feminicida en potencia” en una broma durante una gala en vivo.

Retiro de patrocinadores : Marcas como Unilever y Rexona retiraron su apoyo al programa, argumentando que la postura de Marcelo no coincidía con los valores de sus empresas.

Conflictos con Arath de la Torre : Protagonizó discusiones intensas, con amenazas e información personal, que llevaron a Arath a solicitar la salida de Marcelo en varias ocasiones.

Comentarios tras la salida de Gomita: La frase “una mujer menos que maltratar”, pronunciada tras la eliminación de la comediante, motivó una confrontación pública de la producción y derivó en su renuncia.

Consecuencias tras su salida del reality

La controversia tuvo repercusiones directas en la carrera de Adrián Marcelo:

Cancelación de shows : Diversas ciudades, como Zapopan, suspendieron presentaciones de su espectáculo Hermanos de Leche ante la presión social y la condena pública a sus declaraciones.

Crisis personal : Publicó que su participación en el reality desencadenó una crisis matrimonial con Karina Puente y anunció un retiro temporal de la comedia.

Impacto en la industria: TelevisaUnivision reportó despidos y reestructuraciones, consecuencia de la pérdida de ingresos publicitarios ligados al escándalo.

De la controversia al trending topic

El episodio grabado con Messi y la reacción masiva en redes sociales marcan la transición de Adrián Marcelo de figura polémica a protagonista de uno de los momentos virales más comentados del año.

El humor digital y los memes, que alternan la crítica con la admiración, han convertido el encuentro en una referencia inmediata de la cultura pop y de la conversación digital en México.