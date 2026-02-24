México

Gobierno de Sheinbaum anuncia plan para reinserción social de jóvenes delincuentes, presentan avances de campaña contra fentanilo

Los programas fueron presentados durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum

Beatriz Adriana Olivares Pinal presentó un plan para reinserción social de jóvenes delincuentes. (Presidencia)

Este martes, durante la Conferencia de Prensa Matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó un plan para reionserción social de jóvenes delincuentes, por parte de Beatriz Adriana Olivares Pinal, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y de Yerania Emireé Enríquez López, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.

Beatriz Adriana Olivares Pinal explicó que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, y como parte del Eje de Atención a las Causas, se creó el programa Las y los jóvenes unen al barrio.

Dijo que su principal tarea es prevenir la participación de los jóvenes en actividades delictivas a través de su desarrollo personal, social y comunitario. Con los jóvenes se construirá la paz, desde lo colectivo y lo cotidiano, dijo, desde el territorio y casa por casa.

Se hará con jóvenes de 12 a 29 años que viven en contextos de alta vulnerabilidad, con quienes se trabajará la prevención de las violencias para eliminar la estigmatización social y la captación de economías ilegales.

“Con las y los jóvenes, vamos a reconstruir el tejido social y vamos a construir nuevos procesos comunitarios, sin estigmatizarlos, sin discriminarlos y sin criminalizarlos”.

Esthela Damián Peralta, Consejera Jurídica de Sheinbaum, presentó el programa Reconecta con la Paz. (Presidencia)

Señaló que la mejor política pública que el gobierno puede tener, es la de creer en los jóvenes, invertir en ellos, y por ello, en 2026, en todo el país, serán 10 mil jóvenes los que participen en este programa.

Reconecta con la paz

Por su parte, Esthela Damián Peralta, Consejera Jurídica de Sheinbaum, presentó el programa Reconecta con la Paz, misma que busca a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 35 años, que son primodelincuentes y cometieron algún delito de bajo impacto.

Expuso que el objetivo prioritario es su reinserción social en coordinación con los jueces. “Las y los jóvenes tienen un tutor a cargo que les da atención personalizada, con opciones de educación, de cultura, escuela, trabajo, atención psicoemocional y cuando tienen problema de consumo con sustancias sicoactivas”.

Dijo que las y los jóvenes de Reconecta con la paz realizan trabajo comunitario, como pintar escuelas, hospitales, reforestar parques, jardines y mejorar espacios públicos, entre otras actividades.

Señaló que la estrategia la llevó a cabo Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno en la Ciudad de México, y el programa logra que los jóvenes tengan una vida plena ejerciendo sus derechos humanos, y encontrando la felicidad y el amor por medio de oportunidades para crecer y desarrollarse.

La información se dio a conocer durante la conferencia de prensa matutina. (Gobierno de México)

Estrategia contra el fentanilo

Yerania Emireé Enríquez López, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, habló sobre la campaña preventiva permanente y nacional El fentanilo te mata.

En la nueva etapa, denominada El cristal te quiebra la vida, dijo, iniciarán y fortalecerán acciones preventivas e informativas dirigidas a los jóvenes en centros comunitarios y escuelas, promoviendo espacios de reflexión.

Recordó la línea de la vida 800 911 2000 las 24 horas del día, los siete días de la semana.

