Reforma electoral se retrasa un día, Sheinbaum pidió a legisladores de PT y PVEM considerar apoyo a iniciativa

Sheinbaum le pidió a legisladores de Morena, PT y PVEM considerar reforma electoral. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retrasó un día la presentación de la reforma electoral, iniciativa que enviará este mes al Congreso de la Unión para proponer modificar el cargo de legisladores plurinominales, así como el presupuesto para los procesos electorales y a los partidos políticos, entre otras acciones.

En su conferencia mañanera, la mandataria indicó que presentará la iniciativa este miércoles 25 de febrero, revelando que ayer le realizó algunas modificaciones menores, sin detallar cuáles fueron.

Sin embargo, adelantó que estas modificaciones no están relacionadas a la relacionadas a la reunión que tuvo ayer con los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a quienes les pidió “considerar” apoyar la iniciativa.

Mencionó que a esto, los legisladores aliados de la Cuarta Transformación afirmaron que

Lo que les plantee a los partidos que me llevaron al gobierno, Morena, o que me postularon, el PT y el Verde, fue: “Esta es la propuesta, considérenla”. Entonces dijeron: “Bueno, vamos a considerar”. Entonces esperamos, para nosotros ya está la propuesta y es un asunto de cumplir con los compromisos con la gente", dijo en Palacio Nacional.

No obstante, señaló que su gobierno ya tiene lista la propuesta de reforma y que a pesar del apoyo que le den los partidos aliados a la 4T, pronto la enviarán al Congreso de la Unión.

“Ellos dijeron: ”Vamos a pensarlo un día más", pero si no de todas formas la presentamos y ya dependerá del Congreso si la aprueba o no la aprueba", puntualizó.

Sheinbaum ‘da vistazo’ a propuestas de reforma electoral

Asimismo, Sheinbaum Pardo adelantó algunas de las propuestas que integran la reforma electoral, destacando los lineamientos para el uso de la Inteligencia Artificial en las campañas electorales y que se prohíba el uso de bots.

“Que se garantice que si se va a utilizar IA sea muy visible, que no se usen bots, todo eso está incorporado” afirmó.

Agregó que se modificará la figura de legislador plurinominal, para establecer que quien quiera representar a la ciudadanía tenga que “ir a territorio” a buscar el voto popular.

“Lo que llamamos la representación proporcional existe, solo que de manera diferente, quien quiere el voto popular tiene que ir a territorio, tiene que ir a buscar el voto, quien quiere ser representante popular tiene que ir a territorio, tiene que ir a buscar el voto popular no puede ser de listas partidarias, ese es el planteamiento que estamos haciendo”, precisó.

Comentó que otro de los planteamientos es la reducción de recursos para las elecciones, a los partidos políticos y a los Congresos estatales, al acusar que hay diputados que perciben un salario mayor al de ella.

La presidenta agregó que también se buscará disminuir el número de regidores al señalar que hay municipios con 35 regidores, lo cual consideró que es para repartir “todo el recurso público”.

“Entonces se trata de reducir no solo el costo de la elección, sino de las representaciones populares y la democracia participativa, en fin, esencialmente esa es la propuesta, mayor fiscalización para que no haya dinero malo en campañas.

“(...) Es una propuesta que reconoce la diversidad política de México, no busca el partido de estado como andan queriendo decir, pero busca también responder a la demanda de la gente, de eso se trata”, concluyó