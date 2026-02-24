México

Diputado Leonel Godoy critica a Téllez y Moreno por involucrar a EEUU tras abatimiento de “El Mencho”

Morena acusa simulación de principios democráticos por parte de PAN y PRI, que buscan desacreditar al gobierno

Guardar
El diputado morenista respalda operativo
El diputado morenista respalda operativo en Jalisco y defiende soberanía nacional frente a críticas de la oposición. (Cámara de Diputados)

La tensión entre oficialismo y oposición se intensificó en la Cámara de Diputados tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El diputado federal Leonel Godoy Rangel arremetió contra la senadora Lilly Téllez y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al considerar que sus declaraciones abren la puerta a la intervención de Estados Unidos en asuntos internos del país.

Durante su participación en San Lázaro, el legislador morenista acusó a ambos políticos de “simular” principios democráticos y nacionalistas, mientras —afirmó— promueven que fuerzas extranjeras participen en tareas que corresponden exclusivamente a México.

Postura en San Lázaro: soberanía y combate a la inseguridad

Desde tribuna, Godoy criticó que voces opositoras hayan planteado la posibilidad de que fuerzas estadounidenses intervengan en el combate al crimen organizado.

Aseguró que esa postura contradice los principios históricos del nacionalismo mexicano y representa una renuncia a la responsabilidad del Estado.

El abatimiento de “El Mencho” intensifica la confrontación política entre oficialismo y oposición en San Lázaro.

El diputado defendió que el operativo realizado en Jalisco fue ejecutado por autoridades mexicanas sin titubeos y con determinación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y las Fuerzas Armadas.

Además, señaló que PAN y PRI no han presentado propuestas concretas en favor de la ciudadanía y que sus posicionamientos responden a intereses políticos.

Operativo en Jalisco y muerte del líder del CJNG

El 22 de febrero, fuerzas federales desplegaron un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, con el objetivo de capturar a “El Mencho”.

De acuerdo con reportes oficiales, tras un enfrentamiento armado el líder criminal perdió la vida durante su traslado a la Ciudad de México.

“El Mencho”, líder del CJNG,
“El Mencho”, líder del CJNG, fue abatido en Jalisco en un operativo ejecutado por autoridades mexicanas. - crédito X

La noticia generó múltiples reacciones en el ámbito político. Mientras algunos actores reconocieron la labor de las Fuerzas Armadas, también se registraron bloqueos y actos violentos en distintos estados, presuntamente vinculados a células del CJNG tras difundirse la versión de su muerte.

Lilly Téllez atribuye acción a presión de Trump

En contraste con la postura oficialista, Lilly Téllez sostuvo que la caída del capo obedeció a presiones del presidente estadounidense Donald Trump, más que a una decisión autónoma del gobierno mexicano.

En redes sociales, la legisladora celebró la captura y destacó la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, pero lamentó que, en su opinión, la presidenta no actuara por convicción propia.

Lilly Téllez atribuye la caída
Lilly Téllez atribuye la caída de “El Mencho” a presiones del expresidente Donald Trump. Crédito: PAN senado

Asimismo, urgió a detener a presuntos “narcopolíticos” vinculados al CJNG y pidió avanzar en su iniciativa para clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas, al considerar que la violencia posterior al operativo evidencia un fenómeno de narcoterrorismo.

“Alito” Moreno habla de “narcogobierno”

Por su parte, Alejandro Moreno calificó los hechos violentos posteriores al operativo como muestra de lo que llamó un “narcogobierno”.

Señaló que el crimen organizado logró paralizar regiones enteras en cuestión de horas y cuestionó la estrategia de seguridad federal.

Alejandro Moreno califica los hechos
Alejandro Moreno califica los hechos posteriores al operativo como un “narcogobierno”. Foto: Captura de video

El dirigente priista exigió recuperar el control del país con autoridad e inteligencia, además de frenar cualquier supuesto pacto con grupos criminales.

Reacciones políticas tras el abatimiento de “El Mencho”

  • Legisladores de Morena defendieron la actuación de las Fuerzas Armadas y la conducción de la presidenta.
  • Senadores del PAN reconocieron el operativo, pero cuestionaron la motivación del Ejecutivo federal.
  • El PRI criticó la estrategia de seguridad y vinculó los hechos violentos con fallas estructurales del gobierno.
  • Desde la oposición se insistió en clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas.
  • Voces oficialistas rechazaron cualquier intervención extranjera y reivindicaron la soberanía nacional.

El abatimiento de “El Mencho” no solo representó un golpe relevante contra el CJNG, sino que también profundizó la confrontación entre fuerzas políticas en torno a la estrategia de seguridad y la relación bilateral con Estados Unidos.

Temas Relacionados

Leonel GodoyEl MenchoLilly TéllezAlejandro Moreno CárdenasClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Beca Rita Cetina 2026: los siguientes beneficiarios recibirán su pago el 25 de febrero

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo bimestral de mil 900 pesos a estudiantes de secundaria pública en México

Beca Rita Cetina 2026: los

Demon Slayer: estos son los detalles que tienes que conocer antes de su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

El evento musical está programado para este martes 24 de febrero en la Ciudad de México, donde personas irán caracterizadas de su personaje favorito de la serie de manga

Demon Slayer: estos son los

Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho

El presidente de la FIFA compartió su postura tras la jornada violenta que se vivió en Jalisco, estado que forma parte de las sedes mundialistas

Gianni Infantino asegura que la

Cuánto cuestan los boletos para Rüfus Du Sol en el Estadio GNP Seguros de CDMX

El trío de música electrónica tiene agendada una fecha en el icónico recinto

Cuánto cuestan los boletos para

¿Quién era Héctor Zamorano y qué hizo después de ser parte de la primera generación de La Academia?

El cantante veracruzano falleció a los 47 años, generando conmoción entre seguidores y compañeros del famoso reality musical

¿Quién era Héctor Zamorano y
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Hay problemas. Te amo, Bere”:

“Hay problemas. Te amo, Bere”: el mensaje de despedida que Edwin Ocampo envío antes de morir en operativo contra “El Mencho”

Suprema Corte guarda un minuto de silencio en honor a los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en operativo contra “El Mencho”

Transporte público en Guadalajara estará restablecido en su totalidad antes de terminar el día, afirma Pablo Lemus

Se mantiene un bloqueo carretero en Jalisco tras abatimiento de “El Mencho”: autoridades continúan removiendo unidades

Gobernador de Michoacán reconoce en el Día de la Bandera a Sheinbaum y a las Fuerzas Armadas de México por operativo contra “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Demon Slayer: estos son los

Demon Slayer: estos son los detalles que tienes que conocer antes de su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

Cuánto cuestan los boletos para Rüfus Du Sol en el Estadio GNP Seguros de CDMX

¿Quién era Héctor Zamorano y qué hizo después de ser parte de la primera generación de La Academia?

Muerte de Héctor Zamorano: qué fue de todos los integrantes de la primera generación de La Academia

Kali Uchis confirma su concierto en CDMX pese a cancelaciones previas por inseguridad en el país

DEPORTES

Gianni Infantino asegura que la

Gianni Infantino asegura que la FIFA está “tranquila” para realizar el Mundial 2026 en México pese al abatimiento de El Mencho

Messi le responde a Christian Martinoli y al Dr García sobre las eliminaciones de México en los mundiales

FIFA no retirará sedes a México para el Mundial 2026 por inseguridad, afirmó el gobernador de Jalisco

Gabriela Cuevas descarta cancelación del Mundial 2026 pese a ola de violencia y preocupaciones internacionales: “México volverá a hacer historia”

Campeón del mundo se rinde ante Canelo Álvarez pese a la derrota contra Crawford el año pasado: “Siempre he sido gran fan”