Diputado Leonel Godoy critica a Téllez y Moreno por involucrar a EEUU tras abatimiento de “El Mencho”

El diputado morenista respalda operativo en Jalisco y defiende soberanía nacional frente a críticas de la oposición. (Cámara de Diputados)

La tensión entre oficialismo y oposición se intensificó en la Cámara de Diputados tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El diputado federal Leonel Godoy Rangel arremetió contra la senadora Lilly Téllez y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al considerar que sus declaraciones abren la puerta a la intervención de Estados Unidos en asuntos internos del país.

Durante su participación en San Lázaro, el legislador morenista acusó a ambos políticos de “simular” principios democráticos y nacionalistas, mientras —afirmó— promueven que fuerzas extranjeras participen en tareas que corresponden exclusivamente a México.

Postura en San Lázaro: soberanía y combate a la inseguridad

Desde tribuna, Godoy criticó que voces opositoras hayan planteado la posibilidad de que fuerzas estadounidenses intervengan en el combate al crimen organizado.

Aseguró que esa postura contradice los principios históricos del nacionalismo mexicano y representa una renuncia a la responsabilidad del Estado.

El abatimiento de “El Mencho” intensifica la confrontación política entre oficialismo y oposición en San Lázaro.

El diputado defendió que el operativo realizado en Jalisco fue ejecutado por autoridades mexicanas sin titubeos y con determinación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y las Fuerzas Armadas.

Además, señaló que PAN y PRI no han presentado propuestas concretas en favor de la ciudadanía y que sus posicionamientos responden a intereses políticos.

Operativo en Jalisco y muerte del líder del CJNG

El 22 de febrero, fuerzas federales desplegaron un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, con el objetivo de capturar a “El Mencho”.

De acuerdo con reportes oficiales, tras un enfrentamiento armado el líder criminal perdió la vida durante su traslado a la Ciudad de México.

“El Mencho”, líder del CJNG, fue abatido en Jalisco en un operativo ejecutado por autoridades mexicanas. - crédito X

La noticia generó múltiples reacciones en el ámbito político. Mientras algunos actores reconocieron la labor de las Fuerzas Armadas, también se registraron bloqueos y actos violentos en distintos estados, presuntamente vinculados a células del CJNG tras difundirse la versión de su muerte.

Lilly Téllez atribuye acción a presión de Trump

En contraste con la postura oficialista, Lilly Téllez sostuvo que la caída del capo obedeció a presiones del presidente estadounidense Donald Trump, más que a una decisión autónoma del gobierno mexicano.

En redes sociales, la legisladora celebró la captura y destacó la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, pero lamentó que, en su opinión, la presidenta no actuara por convicción propia.

Lilly Téllez atribuye la caída de “El Mencho” a presiones del expresidente Donald Trump. Crédito: PAN senado

Asimismo, urgió a detener a presuntos “narcopolíticos” vinculados al CJNG y pidió avanzar en su iniciativa para clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas, al considerar que la violencia posterior al operativo evidencia un fenómeno de narcoterrorismo.

“Alito” Moreno habla de “narcogobierno”

Por su parte, Alejandro Moreno calificó los hechos violentos posteriores al operativo como muestra de lo que llamó un “narcogobierno”.

Señaló que el crimen organizado logró paralizar regiones enteras en cuestión de horas y cuestionó la estrategia de seguridad federal.

Alejandro Moreno califica los hechos posteriores al operativo como un “narcogobierno”. Foto: Captura de video

El dirigente priista exigió recuperar el control del país con autoridad e inteligencia, además de frenar cualquier supuesto pacto con grupos criminales.

Reacciones políticas tras el abatimiento de “El Mencho”

Legisladores de Morena defendieron la actuación de las Fuerzas Armadas y la conducción de la presidenta.

Senadores del PAN reconocieron el operativo, pero cuestionaron la motivación del Ejecutivo federal.

El PRI criticó la estrategia de seguridad y vinculó los hechos violentos con fallas estructurales del gobierno.

Desde la oposición se insistió en clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas.

Voces oficialistas rechazaron cualquier intervención extranjera y reivindicaron la soberanía nacional.

El abatimiento de “El Mencho” no solo representó un golpe relevante contra el CJNG, sino que también profundizó la confrontación entre fuerzas políticas en torno a la estrategia de seguridad y la relación bilateral con Estados Unidos.