Cómo preparar harina para hot cakes caseros fácil y rápida

La mezcla casera para hot cakes permite controlar el sabor y los ingredientes en cada desayuno. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elaborar tu propia mezcla para hot cakes en casa es una alternativa práctica para quienes buscan sabor y control en cada preparación. Con ingredientes básicos de alacena, es posible obtener una base lista para usar en cualquier momento.

Esta receta permite ahorrar tiempo en el desayuno y evita recurrir a productos industrializados. Además, al prepararla en casa se puede conservar adecuadamente y utilizarla cuando se desee, manteniendo su frescura.

Esta es una de las maneras en las que se puede hacer harina para hot cakes caseros, siguiendo un paso a paso y algunos consejos para poder conservarla en óptimas condiciones.

Una base versátil para desayunos esponjosos

Preparar harina para hot cakes en casa evita productos industrializados y mantiene la frescura de la mezcla.

Preparar esta harina casera facilita la elaboración de hot cakes con textura suave y sabor equilibrado. Al integrar correctamente los ingredientes secos, se logra una mezcla uniforme que dará mejores resultados al momento de cocinar.

El polvo para hornear es clave en esta fórmula, ya que aporta volumen a la masa. La combinación con azúcar glass y leche en polvo contribuye a un acabado ligeramente dulce y más consistente.

Tener lista esta preparación en un recipiente hermético ayuda a optimizar tiempo en la cocina, especialmente durante las mañanas con prisas.

Receta de harina para hot cakes

Combinar azúcar glass y leche en polvo garantiza un sabor equilibrado en la mezcla de hot cakes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su preparación es fácil y rápida ya que solo tardarás 20 minutos en hacerla, además de que solo se requieren pocos ingredientes. Al finalizar el rendimiento total de la harina será de 10 hot cakes.

Ingredientes

2 tazas de harina

2 cucharadas de polvo para hornear

¼ de cucharadita de sal

¼ de taza de azúcar glass

¼ de taza de leche en polvo o sustituto de crema para café

Preparación

Mezcla todos los ingredientes con ayuda de un batidor globo0

Cierne la harina casera para hot cakes y guárdala en un recipiente hermético alejado de la luz solar y la humedad

Consejos para conservar y utilizar la mezcla

Para preparar hot cakes solo basta añadir los ingredientes líquidos a la mezcla y cocinar en sartén caliente.

El almacenamiento correcto es fundamental para mantener la calidad de la harina preparada. Un envase bien cerrado evitará que la humedad afecte su textura y propiedades.

Colocar el recipiente en un lugar fresco y seco prolongará su duración. También es recomendable etiquetarlo con la fecha de elaboración para un mejor control.

Cuando decidas usarla, bastará con añadir los ingredientes líquidos habituales para hot cakes y cocinar en un sartén caliente.