Trump reaccionó a la captura y muerte de ‘El Mencho’: “¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles!”

El presidente de Estados Unidos reaccionó al operativo en Jalisco y la muerte del líder del CJNG, mientras el gobierno mexicano detalló la colaboración en inteligencia con autoridades estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento público. Tras el operativo en Jalisco. (Infobae-Itzallana)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó al operativo en Jalisco que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. En un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, el mandatario norteamericano afirmó: “¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”. El mandatario acompañó su comentario con elogios a una entrevista televisiva sobre la situación en México y el combate al narcotráfico.

Captura del mensaje publicado por Donald Trump en Truth Social, donde pide a México intensificar sus esfuerzos contra los cárteles tras la muerte de “El Mencho”.

Participación de Estados Unidos en el operativo

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la colaboración de Estados Unidos en la operación que llevó a la localización y muerte de “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco. La mandataria explicó que la cooperación entre ambos países se enmarca en el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación.

Sheinbaum subrayó que la relación bilateral en materia de seguridad se sostiene principalmente mediante el intercambio de información e inteligencia. Precisó que México también proporciona datos relevantes a la contraparte estadounidense y que no existen acuerdos específicos fuera de los mecanismos institucionales habituales, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Departamento de Estado y las fuerzas armadas.

Intercambio de inteligencia, no de operaciones

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que la colaboración con Estados Unidos tiene una larga trayectoria y que, en la actual administración, el intercambio de información con el Comando Norte se ha fortalecido. Aclaró que, aunque parte de la localización de “El Mencho” se logró con información proporcionada por autoridades estadounidenses, la planeación y ejecución del operativo fueron responsabilidad exclusiva de las fuerzas federales mexicanas.

Trevilla explicó que la estrategia de seguridad nacional se basa en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia y judicialización, y coordinación. Los dos últimos ejes, dijo, se desarrollan en conjunto con otros países, incluido Estados Unidos, para facilitar el flujo de información.

Elementos de la Guardia Nacional
Elementos de la Guardia Nacional y fuerzas armadas permanecen en alerta en una zona acordonada, rodeados de vehículos incendiados y escombros, tras los enfrentamientos y bloqueos registrados luego del operativo que dejó más de 50 muertos, entre ellos 25 agentes y 30 presuntos delincuentes.

La presidenta enfatizó que las fuerzas armadas mexicanas son las únicas responsables de la ejecución de las operaciones en territorio nacional y que la cooperación con Estados Unidos se limita al intercambio de datos y análisis de inteligencia.

Balance tras el operativo

El operativo en Jalisco derivó en la muerte de “El Mencho”, así como en una serie de bloqueos y actos violentos en varios estados del país. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la participación de Estados Unidos fue clave en el intercambio de información, pero reiteró que las acciones tácticas y la intervención directa correspondieron únicamente a las fuerzas mexicanas.

