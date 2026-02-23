México

Secretario de Defensa informa cuál fue la participación de EEUU para la captura de El Mencho

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la relación con Estados Unidos se rige a través de cuatro principios

Guardar
La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó en conferencia de prensa la participación de Estados Unidos en la operación contra El Mencho en Jalisco. - (REUTERS/Raquel Cunha)

Durante la conferencia de prensa realizada el lunes 23 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la participación de Estados Unidos en la operación que resultó en la captura y muerte de El Mencho en el estado de Jalisco.

Sheinbaum explicó que la comunicación entre ambos países se mantiene a través de los canales habituales, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Departamento de Estado y las fuerzas armadas. Señaló que no existe ningún acuerdo específico fuera de estos mecanismos de colaboración.

La presidenta resaltó que la relación con Estados Unidos se rige por una serie de principios que han sido respetados en todo momento:

  • Respeto a la soberanía y la integridad territorial
  • Responsabilidad compartida y diferenciada
  • Respeto y confianza mutua
  • Cooperación sin subordinación

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEl MenchoPolítica Mexicanaseguridadmexico-noticias

Más Noticias

Qué pasará con los restos de El Mencho: Omar García Harfuch confirma la identidad del cuerpo y revela su futuro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana respondió a los cuestionamientos sobre el destino de los cuerpos

Qué pasará con los restos

Elon Musk, sin palabras ante ola de violencia por abatimiento de “El Mencho”

Considerado por la DEA como el narcotraficante más peligroso y sanguinario del mundo, Rubén Nemesio Oseguera murió tras un enfrentamiento entre el CJNG y militares en la sierra de Jalisco

Elon Musk, sin palabras ante

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

David Faitelson señala que México en un país en “guerra” y pone en duda  el Mundial 2026 en Guadalajara

El periodista también destacó que la seguridad es más importante que el futbol

David Faitelson señala que México

Beca Rita Cetina 2026: quiénes son los beneficiarios que cobran hoy 23 de febrero

El programa dirigido a estudiantes de secundaria pública mantiene su esquema de depósitos por orden alfabético

Beca Rita Cetina 2026: quiénes
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Qué pasará con los restos

¿Qué pasará con los restos de El Mencho? Omar García Harfuch confirma la identidad del cuerpo y revela su futuro

Elon Musk, sin palabras ante ola de violencia por abatimiento de “El Mencho”

David Faitelson señala que México en un país en “guerra” y pone en duda  el Mundial 2026 en Guadalajara

Pareja sentimental de El Mencho fue clave para su captura: Defensa informa la cronología del operativo contra el líder del CJNG

El escalofriante último audio que se viralizó de El Mencho amenazando a un policía: “Te voy a matar si no te relajas, guey”

ENTRETENIMIENTO

Kunno defiende a Ángela Aguilar

Kunno defiende a Ángela Aguilar y revela lo orgulloso que está de su amistad en La Casa de los Famosos

Luisito Comunica reacciona a la jornada de violencia en México: “Estoy con el corazón roto”

Estalla fuerte discusión entre Eduardo Antonio ‘El Divo’ y Kunno en La Casa de los Famosos

Florinda Meza revela lo que no le gustó de ‘Atrévete a Vivir’, su propio documental

Christian Nodal da mensaje ante violencia en Jalisco por captura de ‘El Mencho’: “Me duele el alma”

DEPORTES

David Faitelson señala que México

David Faitelson señala que México en un país en “guerra” y pone en duda  el Mundial 2026 en Guadalajara

Renata Zarazúa se enfrentará a Sloane Stephens en la primera ronda del Mérida Open

SSP de Aguascalientes aclara que no hubo disparos en Necaxa vs Querétaro de la Liga MX Femenil

Selección Mexicana arriba a Querétaro en medio de la crisis de seguridad por el abatimiento del Mencho

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria