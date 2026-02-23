Secretario de Defensa informa cuál fue la participación de EEUU para la captura de El Mencho

Durante la conferencia de prensa realizada el lunes 23 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la participación de Estados Unidos en la operación que resultó en la captura y muerte de El Mencho en el estado de Jalisco.
Sheinbaum explicó que la comunicación entre ambos países se mantiene a través de los canales habituales, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Departamento de Estado y las fuerzas armadas. Señaló que no existe ningún acuerdo específico fuera de estos mecanismos de colaboración.
La presidenta resaltó que la relación con Estados Unidos se rige por una serie de principios que han sido respetados en todo momento:
- Respeto a la soberanía y la integridad territorial
- Responsabilidad compartida y diferenciada
- Respeto y confianza mutua
- Cooperación sin subordinación
Más Noticias
Qué pasará con los restos de El Mencho: Omar García Harfuch confirma la identidad del cuerpo y revela su futuro
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana respondió a los cuestionamientos sobre el destino de los cuerpos
Elon Musk, sin palabras ante ola de violencia por abatimiento de “El Mencho”
Considerado por la DEA como el narcotraficante más peligroso y sanguinario del mundo, Rubén Nemesio Oseguera murió tras un enfrentamiento entre el CJNG y militares en la sierra de Jalisco
Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de febrero
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes
David Faitelson señala que México en un país en “guerra” y pone en duda el Mundial 2026 en Guadalajara
El periodista también destacó que la seguridad es más importante que el futbol
Beca Rita Cetina 2026: quiénes son los beneficiarios que cobran hoy 23 de febrero
El programa dirigido a estudiantes de secundaria pública mantiene su esquema de depósitos por orden alfabético
MÁS NOTICIAS