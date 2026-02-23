Secretario de Defensa informa cuál fue la participación de EEUU para la captura de El Mencho

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó en conferencia de prensa la participación de Estados Unidos en la operación contra El Mencho en Jalisco. - (REUTERS/Raquel Cunha)

Durante la conferencia de prensa realizada el lunes 23 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la participación de Estados Unidos en la operación que resultó en la captura y muerte de El Mencho en el estado de Jalisco.

Sheinbaum explicó que la comunicación entre ambos países se mantiene a través de los canales habituales, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Departamento de Estado y las fuerzas armadas. Señaló que no existe ningún acuerdo específico fuera de estos mecanismos de colaboración.

La presidenta resaltó que la relación con Estados Unidos se rige por una serie de principios que han sido respetados en todo momento:

Respeto a la soberanía y la integridad territorial

Responsabilidad compartida y diferenciada

Respeto y confianza mutua

Cooperación sin subordinación