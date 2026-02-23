La Arrolladora Banda El Limón pospone concierto en Michoacán tras ola de violencia atribuida al CJNG

Miembros de La Arrolladora Banda el Limón actúan en un evento, luego de que la banda anunciara la cancelación de su concierto en Michoacán por motivos de seguridad. (La Arrollaodra / Facebook)

La Arrolladora Banda el Limón informó la suspensión del concierto a través de un video difundido en redes sociales, donde sus integrantes ofrecieron disculpas al público y explicaron que la medida respondió a causas externas a la empresa y a la banda.

“Se pospone la ‘arrollaterapia’, se pospone el concierto por cuestiones ajenas a la empresa y a la banda. Se pospone a este 27 de febrero para que vayan a cantar con nosotros a la Feria de las fresas”, expresaron.

Incendio de autos y camiones se suscitaron tras la noticia de que fue abatido Nemesio Oseguera “El Mencho”. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

El anuncio generó reacciones divididas entre los seguidores. Algunos manifestaron sorpresa por la decisión de último momento, mientras otros destacaron la prioridad a la seguridad de músicos y asistentes.

En los comentarios se leyeron mensajes de respaldo como: “Era lo mejor, nos vemos este viernes”, “Cuídense muchísimo chicos, los queremos” y “Es lo mejor que pueden hacer. Apoyo total”.

La suspensión del espectáculo ocurre en un contexto marcado por bloqueos carreteros, quema de vehículos y alertas de seguridad en Jalisco y Michoacán, tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo federal. La situación llevó a promotores y artistas a replantear agendas para evitar riesgos al público.

Entre los eventos afectados también figura el concierto de Kali Uchis, previsto esa misma noche en el Auditorio Telmex de Guadalajara, que fue cancelado ante el clima de inseguridad. Autoridades estatales y federales mantuvieron recomendaciones para limitar actividades masivas mientras se restablecía el orden en las zonas impactadas.

FGR identifica genéticamente a “El Mencho”

Este lunes, la Fiscalía General de la República confirmó la identificación genética del cuerpo de Oseguera Cervantes. “Derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Rubén N ya fue identificado genéticamente”, señaló la dependencia en un comunicado.

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la operación fue realizada exclusivamente por elementos del Ejército mexicano y confirmó la muerte de 25 militares durante el despliegue.