México

La Arrolladora Banda El Limón pospone concierto en Michoacán tras ola de violencia atribuida al CJNG

La decisión se anunció horas antes del show y se suma a otras cancelaciones de espectáculos masivos tras los hechos de seguridad ocurridos en el occidente de México

Guardar
Miembros de La Arrolladora Banda
Miembros de La Arrolladora Banda el Limón actúan en un evento, luego de que la banda anunciara la cancelación de su concierto en Michoacán por motivos de seguridad. (La Arrollaodra / Facebook)

La Arrolladora Banda el Limón informó la suspensión del concierto a través de un video difundido en redes sociales, donde sus integrantes ofrecieron disculpas al público y explicaron que la medida respondió a causas externas a la empresa y a la banda.

“Se pospone la ‘arrollaterapia’, se pospone el concierto por cuestiones ajenas a la empresa y a la banda. Se pospone a este 27 de febrero para que vayan a cantar con nosotros a la Feria de las fresas”, expresaron.

Incendio de autos y camiones
Incendio de autos y camiones se suscitaron tras la noticia de que fue abatido Nemesio Oseguera “El Mencho”. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

El anuncio generó reacciones divididas entre los seguidores. Algunos manifestaron sorpresa por la decisión de último momento, mientras otros destacaron la prioridad a la seguridad de músicos y asistentes.

En los comentarios se leyeron mensajes de respaldo como: “Era lo mejor, nos vemos este viernes”, “Cuídense muchísimo chicos, los queremos” y “Es lo mejor que pueden hacer. Apoyo total”.

La suspensión del espectáculo ocurre en un contexto marcado por bloqueos carreteros, quema de vehículos y alertas de seguridad en Jalisco y Michoacán, tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo federal. La situación llevó a promotores y artistas a replantear agendas para evitar riesgos al público.

Entre los eventos afectados también figura el concierto de Kali Uchis, previsto esa misma noche en el Auditorio Telmex de Guadalajara, que fue cancelado ante el clima de inseguridad. Autoridades estatales y federales mantuvieron recomendaciones para limitar actividades masivas mientras se restablecía el orden en las zonas impactadas.

FGR identifica genéticamente a “El Mencho”

Este lunes, la Fiscalía General de la República confirmó la identificación genética del cuerpo de Oseguera Cervantes. “Derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Rubén N ya fue identificado genéticamente”, señaló la dependencia en un comunicado.

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la operación fue realizada exclusivamente por elementos del Ejército mexicano y confirmó la muerte de 25 militares durante el despliegue.

Temas Relacionados

La Arrolladora Banda el LimónMichoacánCJNGEl Menchomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Una mujer en México se tiró al piso cuando narcos quemaban y disparaban en Jalisco: momento es captado en video

El hecho ocurrió durante una jornada marcada por la violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”

Una mujer en México se

“Me duele enormemente el corazón”: Ariadne Díaz alza la voz tras jornada violenta en Jalisco

La actriz expresó su conmoción por los hechos ocurridos el 22 de febrero y llamó a no difundir información falsa en medio de la crisis

“Me duele enormemente el corazón”:

Licencia de conducir Edomex 2026: ubicaciones de las unidades móviles para tramitar el permiso de manera rápida

El objetivo de esta disposición consiste en simplificar y hacer más rápido el proceso

Licencia de conducir Edomex 2026:

Pemex asegura abasto nacional de combustible tras violencia en estados por la muerte de ‘El Mencho’

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, desencadenó bloqueos carreteros y quema de vehículos en diversos estados

Pemex asegura abasto nacional de

Vicki Gunvalson, estrella de “The Real Housewives of Orange County”, asegura estar a salvo ante violencia en México

La figura televisiva estadounidense tranquilizó a sus fans al confirmar que se encuentra a salvo, agradeciendo el apoyo recibido y pidiendo oraciones para los afectados

Vicki Gunvalson, estrella de “The
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pemex asegura abasto nacional de

Pemex asegura abasto nacional de combustible tras violencia en estados por la muerte de ‘El Mencho’

Vicki Gunvalson, estrella de “The Real Housewives of Orange County”, asegura estar a salvo ante violencia en México

‘El Mencho’ fue identificado genéticamente, informa la FGR: investigan hechos violentos en 14 estados

Consejo Nacional de Nueva Derecha demerita acciones del gobierno mexicano en captura de El Mencho: “Gracias, Donald Trump”

Emiliano Aguilar reacciona a abatimiento de “El Mencho”, exlíder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

“Me duele enormemente el corazón”:

“Me duele enormemente el corazón”: Ariadne Díaz alza la voz tras jornada violenta en Jalisco

Violencia por abatimiento de “El Mencho” impacta a conductores de ‘Sale el Sol’

Emiliano Aguilar reacciona a abatimiento de “El Mencho”, exlíder del CJNG

Robbie Williams anuncia concierto en México con gira ‘Britpop’: fecha, sede y todo lo que debes saber

Belinda reacciona a la jornada de violencia que ocasionó la muerte de El Mencho: “Dios, protege a México”

DEPORTES

México vs Islandia: cuándo y

México vs Islandia: cuándo y dónde ver el amistoso internacional en vivo

Esta es la razón por la que Checo Pérez arrancaría como primer piloto de Cadillac en el inicio de la F1

CMLL suspende función de lucha libre en la Arena Coliseo de Guadalajara tras abatimiento de “El Mencho”, líder del CJNG

Inter de Milán vs Bodo Glimt: cuándo y dónde ver el juego de vuelta de la UEFA Champions League en México

México vs Islandia: partido se mantiene en pie pese a violencia tras operativo contra ‘El Mencho’