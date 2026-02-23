México

Jalisco en alerta: incendios y enfrentamientos continuaron en la madrugada tras la muerte de El Mencho

El operativo federal que resultó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes ha generado una ola de violencia en Jalisco y 19 estados más

Actos vandálicos en Jalisco la madrugada del 23 de febrero. (Capturas de pantalla)

La violencia no dio tregua en Jalisco tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la madrugada del lunes 23 de febrero, el estado registró una nueva ola de enfrentamientos armados, quema de vehículos, ataques a tiendas de conveniencia, saqueos y bloqueos en distintas zonas clave del área metropolitana de Guadalajara y otros municipios.

La presencia de fuerzas federales y estatales se mantuvo en alerta mientras continuaban los operativos para contener la violencia desatada por células del cártel.

Supuestos integrantes del CJNG vandalizaron locales y cajeros la madrugada del lunes. (Captura de pantalla)

Bloqueos, saqueos y vehículos incendiados

Uno de los puntos más críticos fue el Macrolibramiento de Guadalajara, en el tramo Zapotlanejo-Tlajomulco. Camiones de carga quedaron varados por los bloqueos y, aprovechando la situación, algunos pobladores saquearon parte de la mercancía de los transportistas que no pudieron avanzar.

Supuestos integrantes del CJNG vandalizaron locales y cajeros la madrugada del lunes. (Captura de pantalla)

En la colonia Aralias, en Puerto Vallarta, una tienda de conveniencia fue vandalizada e incendiada, y se reportaron robos en otros locales abiertos. En el Kiosko Vallarta 500, sobre la avenida Prisciliano Sánchez, también se registraron llamas y destrozos.

En Jardines de Nuevo México, Zapopan, sujetos armados incendiaron dos vehículos y una tienda Oxxo. Una enfermera fue víctima directa del clima de inseguridad: al circular por la lateral de Juan Gil Preciado, fue interceptada por tres sujetos encapuchados que la amenazaron con armas de fuego, la obligaron a bajar de su auto y posteriormente le prendieron fuego al vehículo, según reportó El Occidental.

Presuntos integrantes del CJNG vandalizan locales la madrugada del lunes en Puerto Vallarta, Jalisco. (X/@Eco1_LVM)

Bomberos de Guadalajara y Zapopan respondieron a las emergencias para evitar la propagación del fuego, mientras la Policía del Estado realizaba patrullajes intensivos en los alrededores.

También se reportó el incendio de una tienda 7-Eleven en Juan Gil Preciado a la altura de Arcos de Zapopan, así como intentos de incendiar un cajero automático en la colonia San Antonio, donde bomberos evitaron que el fuego se propagara.

Enfrentamientos armados

En la madrugada del lunes continuaron los enfrentamientos en Ojuelos, Jalisco, entre sujetos armados y fuerzas armadas. (Fuente: @All_Source_News)

Mientras se atendían los incendios y saqueos, en el poblado de Ojuelos, Jalisco, se registraron enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos integrantes del CJNG. Se desconoce cuál es el saldo final del enfrentamiento.

En Jardines de Nuevo México, policías estatales detectaron a dos hombres armados corriendo tras los incidentes. Al notar la presencia policial, los sujetos dispararon contra los agentes, quienes repelieron la agresión. En el intercambio, uno de los atacantes resultó herido de bala en el costado izquierdo del tórax y ambos fueron detenidos; el herido fue trasladado a la Cruz Verde en calidad de detenido, mientras que el otro fue puesto a disposición del Ministerio Público, según consignó el medio antes citado.

El saldo del domingo

La ola de violencia que sacudió Jalisco y otras regiones del país inició la mañana del domingo 22 de febrero, poco después de que se confirmara el operativo federal en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El anuncio desató una reacción inmediata del CJNG, cuyos integrantes activaron bloqueos, ataques armados y quema de vehículos en al menos 20 entidades.

El primer reporte de incidentes llegó desde Tapalpa y municipios vecinos en Jalisco, donde hombres armados incendiaron autos y camiones para bloquear carreteras estratégicas. Pronto, los ataques se extendieron a la zona metropolitana de Guadalajara, donde se registraron enfrentamientos armados, ataques directos a tiendas de conveniencia y quema de sucursales bancarias.

PUERTO VALLARTA, JALISCO, 22FEBRERO2026.- Quema
PUERTO VALLARTA, JALISCO, 22FEBRERO2026.- Quema de vehículos y camiones del transporte público fueron perpetrados por hombres armados en varios puntos de Guadalajara, se presume que fue una reacción por parte de integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la noticia de que su líder Nemesio Oseguera "El Mecho", fuera abatido en un operativo del Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa, Jalisco. FOTO: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO.COM

También hubo reportes de bloqueos y violencia en Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Baja California, Estado de México, Zacatecas, Veracruz, entre otros estados.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó al menos 252 bloqueos en 20 estados, de los cuales 229 fueron desactivados el mismo día. En Jalisco se concentró el mayor número de incidentes, incluyendo ataques a comercios, vehículos de transporte público y policías.

Peatones pasan junto a un
Peatones pasan junto a un autobús calcinado luego de ser incendiado en una carretera de Cointzio, Michoacán, México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". (AP Foto/Armando Solís)

El saldo preliminar del domingo dejó al menos 12 personas fallecidas —entre ellos civiles, integrantes del cártel y elementos de seguridad—, así como 11 detenidos en distintos puntos de la entidad.

En la capital y municipios conurbados, la violencia paralizó la movilidad: rutas de transporte público fueron suspendidas, vuelos comerciales cancelados en Guadalajara y Puerto Vallarta, y cientos de familias permanecieron resguardadas en sus hogares.

