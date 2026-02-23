México

Este es el origen del video de Peso Pluma que se volvió viral tras muerte de “El Mencho”

Tras incidentes violentos en Jalisco, muchas personas juzgaron al cantante por hacer apología del delito

Peso Pluma no subió un
Peso Pluma no subió un video después de la muerte de El Mencho

Tras más de 200 narcobloqueos en el país por la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, se difundió un video de Peso Pluma asegurando que publicaría canciones explícitas sin importarle nada.

Aunque el video es real y sí estuvo en el perfil de Peso Pluma, no corresponde al contexto del abatimiento del narcotraficante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esto es lo que habría dicho el cantante de corridos tumbados:

“Pos’ en efecto si nos tumbaron el tema, plebada, pero no hay pedo, sigan reproduciendo el tema en plataformas, nos vale v..ga, vamos a seguir soltando contenido explícito, nos vale v...ga ¡Entiéndanlo!”

La historia del cantante de corridos tumbados generó polémica, pues sí tiene canciones con apología al delito

La historia de Instagram correspondería a otra temporalidad, posiblemente en 2023, cuando el corte de Peso Pluma era tipo mullet.

Cabe señalar que su foto de perfil tampoco coincide con la que el cantante mantiene actualmente.

Además, se ve una cenefa de texto presuntamente editada que dice “Arriba la delincuencia organizada”, cabe señalar que es posible que se haya añadido después.

(Instagram/@pesopluma)
(Instagram/@pesopluma)

De igual manera, muchas personas criticaron a Peso Pluma, pues tiene canciones que hacen apología del crimen organizado en su repertorio.

Cabe señalar que el fallecimiento del narcotraficante desató incidentes violentos en Jalisco.

Qué dijo Peso Pluma

Hasta el momento, el cantante no ha emitido alguna opinión respecto a su video.

En sus historias de Instagram sí hay difusión de una canción, se trata de DINAMITA. Peso Pluma presumió que se encuentra entre las más escuchadas de febrero.

(Instagram/@pesopluma)
(Instagram/@pesopluma)

Lo que se sabe sobre el operativo para capturar a El Mencho

Durante la persecución, El Mencho y su círculo cercano escaparon hacia una zona boscosa. En esa maniobra, lograron impactar un helicóptero militar, forzando un aterrizaje de emergencia.

Las lesiones provocaron la evacuación de algunos implicados a instalaciones médicas en Jalisco, pero El Mencho y sus escoltas fallecieron en el trayecto.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a Morelia y finalmente a Ciudad de México.

Paralelamente, miembros del CJNG ejecutaron bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a instalaciones militares en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla y Tamaulipas, como respuesta a la ofensiva.

El cuerpo de El Mencho
El cuerpo de El Mencho se encuentra en la FEMDO REUTERS/Luis Cortes

La violencia del operativo alcanzó niveles graves: 25 elementos de la Guardia Nacional murieron, junto a un custodio y un agente de la Fiscalía estatal de Jalisco, así como una mujer civil, según precisó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

La mujer identificada como pareja actual de El Mencho, Guadalupe Moreno Carrillo, se convirtió en un elemento central de la investigación.

Tras la separación de su exesposa Rosalinda González Valencia, los servicios de inteligencia siguieron la pista a esta figura, cuya identidad fue revelada en 2022 tras el hackeo conocido como Guacamaya Leaks.

Aunque no existen datos públicos sobre su vida previa, documentos de la Sedena la mencionan en la lista de “Coordinadores Regionales y Jefes de Plaza” del CJNG.

Esto apunta a que podría haber tenido un rol operativo dentro de la estructura criminal, similar al de otros familiares y allegados del capo.

