México

Epigmenio Ibarra celebra caída de ‘El Mencho’ y pide cárcel para Felipe Calderón: “CJNG creció al amparo del usurpador”

El productor no perdió tiempo en exigir cuentas al expresidente Felipe Calderón tras el operativo que acabó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, generando agitado debate político en redes sociales

Guardar
El productor Epigmenio Ibarra no
El productor Epigmenio Ibarra no perdió tiempo en exigir cuentas al expresidente Felipe Calderón tras el operativo que acabó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, generando agitado debate político en redes sociales (Fotos: Cuartoscuro.com)

Epigmenio Ibarra celebró el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y exigió cuentas al expresidente Felipe Calderón, a quien responsabilizó de haber facilitado el crecimiento del grupo criminal durante su sexenio.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, resultado de un operativo militar liderado por el Gobierno federal, avivó el debate político y la polarización: mientras las autoridades presentaron el hecho como una victoria estratégica en seguridad, diversas voces cuestionaron la apropiación partidista del logro.

Durante una jornada marcada por bloqueos y tensión en varias regiones, la reacción de Epigmenio Ibarra, productor y militante cercano a Morena, intensificó la confrontación política.

A través de redes sociales, Ibarra manifestó que, tras el encarcelamiento de Genaro García Luna, correspondía exigir justicia a Calderón, acusándolo de encubrir el ascenso del CJNG.

Epigmenio Ibarra aviva la polémica
Epigmenio Ibarra aviva la polémica tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes y lanza dardo a Felipe Calderón

Su declaración que generó controversia fue: “Ya está Genaro García Luna en la cárcel. Falta que el usurpador Felipe Calderón, al amparo del cual crecieron el CJNG y el ‘Mencho’, pague en una celda sus muchos crímenes. No hablo de culpas sino de su responsabilidad histórica. No lo soltaré hasta que lo agarren”.

La importancia de este operativo federal reside no solo en la eliminación de una figura central del crimen organizado, sino en sus consecuencias inmediatas para la seguridad pública, con disturbios en Jalisco y otros estados. Paralelamente, la narrativa política se desplazó del mérito estratégico hacia la disputa histórica por la responsabilidad en el auge del narco.

El operativo que resultó en la muerte de “El Mencho”

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la realización de un operativo la mañana del 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, Jalisco, coordinado por el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

La muerte del líder del
La muerte del líder del CJNG desató una ola de violencia con más de 60 incidentes, incluyendo incendios de vehículos, bloqueos carreteros y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

El despliegue incluyó aeronaves de la Fuerza Aérea y equipos especiales; los agentes enfrentaron a miembros del CJNG armados con rifles de alto poder, vehículos blindados e incluso lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

Las autoridades reportaron la muerte de cuatro miembros del CJNG en el lugar y el fallecimiento de tres más, gravemente heridos durante el traslado a Ciudad de México. Entre los fallecidos de gravedad se encuentra el propio Oseguera Cervantes, aunque peritos forenses seguían trabajando en la identificación.

La Secretaría de Seguridad Pública informó sobre la captura de dos integrantes del cártel y el decomiso de armamento de guerra. También se comunicó que no hubo bajas en las fuerzas de seguridad. El Gabinete de Seguridad anunció una conferencia para revelar mayores detalles.

Sheinbaum destacó la coordinación entre instituciones y pidió calma, asegurando que, salvo disturbios puntuales, las actividades del país transcurrieron con normalidad. Autoridades federales afirmaron que su prioridad es mantener la paz y garantizar la justicia frente a la reacción violenta de la organización criminal.

Así se reparte el control
Así se reparte el control del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara. (Anayeli Tapia/Infobae)

El poder y legado de “El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes nació en Michoacán y, antes de posicionarse como líder del narco, tuvo experiencia en el tráfico de heroína hacia Estados Unidos, país que lo deportó previo a su expansión criminal en México. Bajo su mando, el CJNG evolucionó en estructura cuasi-militar y consolidó su presencia en casi todo el territorio nacional y el extranjero.

El liderazgo de Oseguera Cervantes se sostuvo en una estrategia de “plata o plomo” extrema y la diversificación de actividades ilícitas, como el robo de combustibles, la extorsión y el control violento de sectores agrícolas clave como el aguacate y el limón. El cártel, bajo su mando, innovó en métodos operativos mediante el uso de vehículos blindados, armamento militar y tácticas ofensivas inéditas para la delincuencia organizada en México.

Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido tras un operativo realizado por las autoridades en Jalisco. (Infobae)

La muerte de Oseguera Cervantes, considerado pieza clave del actual narcotráfico, no resuelve de inmediato las complejidades de la crisis de seguridad en México, pero representa un golpe para los esquemas organizativos del CJNG. La utilización política del hecho y el debate sobre el legado de gobiernos anteriores mantienen abierta la discusión acerca de las responsabilidades históricas y los desafíos institucionales frente a la delincuencia organizada.

Temas Relacionados

Epigmenio IbarraEl MenchoFelipe CalderónJaliscomexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana vamos a continuar con nuestra vida cotidiana”, luego de los hechos violentos en el estado

La administración estatal inició acciones coordinadas con dependencias federales para restablecer la circulación afectada y asegurar la continuidad de la movilidad y servicios

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana

Vientos con rachas de hasta 69km/h en CDMX: activan alerta amarilla y naranja en estas alcaldías hoy domingo 22 de febrero

En toda la Ciudad de México fue emitida las alertas amarilla y naranja por bajas temperaturas para el lunes 23 del presente mes

Vientos con rachas de hasta

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de enero: instalan operativo de seguridad en Indios Verdes

Luego de que abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, diferentes puntos carreteros presentan cierres; vigilan los accesos al Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX

Por qué “El Mencho” es considerado el narcotraficante más grande de México y del mundo

El ascenso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, redefinió el panorama del narcotráfico en México y consolidó al CJNG como una fuerza global

Por qué “El Mencho” es

‘La Clínica es Nuestra’: Martí Batres supervisa asambleas en unidades ISSSTE de Guerrero

El titular del Instituto recorrió clínicas en Guerrero sin previo aviso para asegurarse de que pacientes y doctores decidan en qué se invierten los millones destinados a transformar los servicios de salud local

‘La Clínica es Nuestra’: Martí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana vamos a continuar con nuestra vida cotidiana”, luego de los hechos violentos en el estado

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de enero: instalan operativo de seguridad en Indios Verdes

Por qué “El Mencho” es considerado el narcotraficante más grande de México y del mundo

50 detenidos en Jalisco, Guanajuato y Baja California por la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

Abatimiento de “El Mencho”: inteligencia de EEUU apoyó operativo mexicano contra líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Hermana de Mónica Noguera fue

Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: “Ella sabía”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de febrero

Maribel Guardia y Julio César Chávez recuerdan fuertes adicciones de sus hijos: “Un abismo de alcohol y drogas”

Cancelan concierto de Kali Uchis y otros eventos en Jalisco por operativos tras muerte del Mencho

DEPORTES

Pánico en el Necaxa vs

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno