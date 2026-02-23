Epigmenio Ibarra celebra caída de ‘El Mencho’ y pide cárcel para Felipe Calderón: “CJNG creció al amparo del usurpador”

El productor Epigmenio Ibarra no perdió tiempo en exigir cuentas al expresidente Felipe Calderón tras el operativo que acabó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, generando agitado debate político en redes sociales (Fotos: Cuartoscuro.com)

Epigmenio Ibarra celebró el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y exigió cuentas al expresidente Felipe Calderón, a quien responsabilizó de haber facilitado el crecimiento del grupo criminal durante su sexenio.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, resultado de un operativo militar liderado por el Gobierno federal, avivó el debate político y la polarización: mientras las autoridades presentaron el hecho como una victoria estratégica en seguridad, diversas voces cuestionaron la apropiación partidista del logro.

Durante una jornada marcada por bloqueos y tensión en varias regiones, la reacción de Epigmenio Ibarra, productor y militante cercano a Morena, intensificó la confrontación política.

A través de redes sociales, Ibarra manifestó que, tras el encarcelamiento de Genaro García Luna, correspondía exigir justicia a Calderón, acusándolo de encubrir el ascenso del CJNG.

Epigmenio Ibarra aviva la polémica tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes y lanza dardo a Felipe Calderón

Su declaración que generó controversia fue: “Ya está Genaro García Luna en la cárcel. Falta que el usurpador Felipe Calderón, al amparo del cual crecieron el CJNG y el ‘Mencho’, pague en una celda sus muchos crímenes. No hablo de culpas sino de su responsabilidad histórica. No lo soltaré hasta que lo agarren”.

La importancia de este operativo federal reside no solo en la eliminación de una figura central del crimen organizado, sino en sus consecuencias inmediatas para la seguridad pública, con disturbios en Jalisco y otros estados. Paralelamente, la narrativa política se desplazó del mérito estratégico hacia la disputa histórica por la responsabilidad en el auge del narco.

El operativo que resultó en la muerte de “El Mencho”

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la realización de un operativo la mañana del 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, Jalisco, coordinado por el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.

La muerte del líder del CJNG desató una ola de violencia con más de 60 incidentes, incluyendo incendios de vehículos, bloqueos carreteros y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

El despliegue incluyó aeronaves de la Fuerza Aérea y equipos especiales; los agentes enfrentaron a miembros del CJNG armados con rifles de alto poder, vehículos blindados e incluso lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

Las autoridades reportaron la muerte de cuatro miembros del CJNG en el lugar y el fallecimiento de tres más, gravemente heridos durante el traslado a Ciudad de México. Entre los fallecidos de gravedad se encuentra el propio Oseguera Cervantes, aunque peritos forenses seguían trabajando en la identificación.

La Secretaría de Seguridad Pública informó sobre la captura de dos integrantes del cártel y el decomiso de armamento de guerra. También se comunicó que no hubo bajas en las fuerzas de seguridad. El Gabinete de Seguridad anunció una conferencia para revelar mayores detalles.

Sheinbaum destacó la coordinación entre instituciones y pidió calma, asegurando que, salvo disturbios puntuales, las actividades del país transcurrieron con normalidad. Autoridades federales afirmaron que su prioridad es mantener la paz y garantizar la justicia frente a la reacción violenta de la organización criminal.

Así se reparte el control del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara. (Anayeli Tapia/Infobae)

El poder y legado de “El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes nació en Michoacán y, antes de posicionarse como líder del narco, tuvo experiencia en el tráfico de heroína hacia Estados Unidos, país que lo deportó previo a su expansión criminal en México. Bajo su mando, el CJNG evolucionó en estructura cuasi-militar y consolidó su presencia en casi todo el territorio nacional y el extranjero.

El liderazgo de Oseguera Cervantes se sostuvo en una estrategia de “plata o plomo” extrema y la diversificación de actividades ilícitas, como el robo de combustibles, la extorsión y el control violento de sectores agrícolas clave como el aguacate y el limón. El cártel, bajo su mando, innovó en métodos operativos mediante el uso de vehículos blindados, armamento militar y tácticas ofensivas inéditas para la delincuencia organizada en México.

Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido tras un operativo realizado por las autoridades en Jalisco. (Infobae)

La muerte de Oseguera Cervantes, considerado pieza clave del actual narcotráfico, no resuelve de inmediato las complejidades de la crisis de seguridad en México, pero representa un golpe para los esquemas organizativos del CJNG. La utilización política del hecho y el debate sobre el legado de gobiernos anteriores mantienen abierta la discusión acerca de las responsabilidades históricas y los desafíos institucionales frente a la delincuencia organizada.