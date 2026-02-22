Filtran nombres de los participantes de Juego de Voces 2026, programa conducido por Angélica Vale

Angélica Vale regresa como conductora del reality Juego de Voces por tercera ocasión, mostrando entusiasmo por el nuevo formato de 'Hermanos y Rivales'. Foto: Televisa

La nueva temporada de Juego de Voces 2026 está cada vez más cerca, pues será el próximo 22 de marzo cuando arranque la tercera emisión.

En esta ocasión, el formato estará enfocado en “Hermanos y Rivales”, lo que significa que los familiares volverán a enfrentarse arriba del escenario.

“Es un proyecto que disfruto al cien, entonces, estar de regreso con la producción y mis compañeros, estoy muy contenta. Son hermanos y rivales, se va a poner espectacular”, expresó Angélica Vale para Televisa Espectáculos.

Posibles participantes de Juego de Voces 2026

En medio del anuncio de Angélica Vale como presentadora del programa por tercera ocasión, se revelaron algunas pistas sobre los primeros artistas que serán confirmados.

A través de la cuenta oficial del reality, se compartió un breve clip en el que se aprecia la silueta de dos hombres, pero sus rostros cubiertos. Pese a la poca nitidez del video, los internautas ya comenzaron a especular.

Hasta ahora, algunas de las apuestas que se pueden leer en los comentarios son:

“Los hermanos Roma “.

"Bueno, ya sabemos que son Río Roma“.

"Como si no se viera que son Río Roma".

“¿Quiénes son? ¿Y por qué José Luis y Raúl Ortega? "

“Esas frentes son inconfundibles”.

Las filtraciones aseguran que cinco parejas de hermanos integrarán el elenco: los hermanos Silvas, Fernández, Pandora, Río Roma y los D’Alessio. (Foto: Lulú Urdapilleta/OCESA)

Filtraciones en Juego de Voces antes de su estreno

En medio de las especulaciones por parte de los televidentes, se ha filtrado el nombre de los artistas que formarán parte de la tercera entrega del reality.

La cuenta de Instagram Chamonic, especializada en temas de la farándula, se dio a conocer a las cinco parejas de hermanos que serán parte del programa.

“Me confirman que estos hermanos serán los que participarán en la nueva temporada de Juego de Voces: hermanos y rivales”, se lee en la historia.

Versiones en redes sociales sugieren que en vez de los hermanos Silvas podrían participar Kalimba y Mulata, aunque la información no ha sido confirmada oficialmente. (Captura de pantalla)

De acuerdo con Chamonic, los participantes serán:

Walo - Esteban Silvas

Camila Fernández - Alejandro Fernández

Las Hermanas Pandora

Río Roma

Ernesto D’Alessio - Jorge D’Alessio

Sin embargo, en la información difundida semanas atrás por la cuenta Digital Medio. Espectáculos & Entretenimiento, en lugar de Walo y Esteban Silvas estarán Kalimba y Mulata. Hasta ahora, la información no ha sido confirmada.

Juego de Voces 2026 sigue generando expectativa en las redes sociales con filtraciones, rumores y la interacción constante de la audiencia con el programa. Foto: Televisa

¿Cuándo se conocerá el nombre de los primeros participantes de Juego de Voces 2026?

Será el próximo lunes 23 de febrero cuando se dé a conocer a la primera pareja que se enfrentará en el escenario. La información se dará a conocer wn un en vivo en las redes del reality en punto de la 13:00 horas.

Mientras tanto, las especulaciones siguen en redes sociales, donde también se pide la presencia del dueto Jesse & Joy, y Mau y Ricky. Asimismo, parte del público espera que Lucerito, hija de Lucero y Mijares, regrese a la pantalla, pues fue una de las figuras favoritas de las dos primeras emisiones.