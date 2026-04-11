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Japón se concentrará en Monterrey: el Centro de Entrenamiento Tigres será su base para el Mundial 2026

Japón debutará el 14 de junio ante Países Bajos y también jugará en Monterrey durante la fase de grupos

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(REUTERS/Issei Kato/File Photo)
(REUTERS/Issei Kato/File Photo)

La Selección de Japón ya definió su base de preparación rumbo al Mundial 2026 y será en Monterrey, donde entrenará en las instalaciones de Tigres.

La decisión se tomó después de una visita reciente en la que la delegación japonesa evaluó el complejo y quedó satisfecha con lo que encontró.

Japón elige el CET de Tigres para su preparación

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De acuerdo con Mediotiempo, una fuente cercana al conjunto universitario aseguró que el equipo japonés llegará a la ciudad a inicios de junio y trabajará del 1 al 7 en el Centro de Entrenamiento Tigres como parte de su puesta a punto antes del torneo.

Desde el club explicaron que la elección no fue casual. “Quedaron muy contentos con las instalaciones, las condiciones de las canchas, gimnasio, áreas de recuperación física y comedor, por lo que ya se firmó el acuerdo”, señaló la fuente.

Su ruta en el Mundial y logística en Monterrey

(Infobae México)
(Infobae México)

Japón compartirá grupo con Túnez, Países Bajos y Suecia.

Su debut será el 14 de junio en Dallas frente a Países Bajos. Después jugará contra Túnez en el Estadio Monterrey y cerrará la fase de grupos ante Suecia, nuevamente en Dallas.

La presencia del equipo asiático no afectará la planificación de Tigres, que tiene previsto arrancar su pretemporada unos días después, entre el 10 y 11 de junio.

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