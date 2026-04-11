¿Quiénes pueden acceder al apoyo del Programa de subsidios para mejorar vivienda en el Edomex?

Subsidios para materiales de vivienda programas sociales en el municipio de Huixquilucan, Edomex

El gobierno de Huixquilucan, en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, fortalece su programa de subsidios para la adquisición de materiales de vivienda, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las familias y garantizar espacios más dignos, seguros y funcionales.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que esta estrategia permite a la población acceder a productos esenciales como tinacos, cisternas, pintura, cemento, impermeabilizantes y calentadores solares a bajo costo, lo que representa un apoyo directo a la economía familiar.

Este programa social se ha consolidado como una herramienta clave para atender las necesidades de vivienda, especialmente entre sectores vulnerables. A través de subsidios gestionados con la Congregación Mariana Trinitaria, las familias pueden mejorar sus hogares sin comprometer significativamente su presupuesto.

“Cada apoyo que entregamos representa mucho más que un material, es la oportunidad de que una familia viva mejor y con mayor tranquilidad”, afirmó la alcaldesa, al subrayar que su administración mantiene un enfoque cercano, priorizando el bienestar de la población.

Además, señaló que estos beneficios permiten a las familias destinar recursos a otras necesidades básicas, como alimentación, educación o salud, al reducir el gasto en materiales de construcción y mantenimiento del hogar.

Más de 670 subsidios entregados en 2025 y 2026

Subsidios para materiales de vivienda programas sociales Huixquilucan Edomex

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 y lo que va de 2026, el gobierno de Huixquilucan entregó más de 670 subsidios. Entre los principales insumos distribuidos se encuentran tinacos y cisternas para almacenamiento de agua, calentadores solares que promueven el uso de energías limpias, así como pintura e impermeabilizantes que contribuyen a conservar en buen estado las viviendas.

Estas acciones forman parte de una política pública enfocada en el desarrollo social y urbano, que busca garantizar que más familias cuenten con servicios básicos de calidad y espacios adecuados para su desarrollo integral.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Subsidios para materiales de vivienda programas sociales Huixquilucan Edomex

El gobierno municipal informó que este programa se mantiene activo durante todo el año, con el propósito de ampliar su alcance y beneficiar a un mayor número de habitantes. La invitación está abierta a todas las personas interesadas en mejorar sus viviendas mediante estos subsidios.

Quienes deseen acceder a estos apoyos pueden inscribirse en la Dirección General de Desarrollo Social del municipio.

A través de WhatsApp, al número 55 2759 9055. Correo electrónico desarrollo.social@huixquilucan.gob.mx Acudir a sus oficinas, ubicadas en calle Luis Pasteur, s/n, en la comunidad de San Juan Bautista.

Romina Contreras reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones que impacten positivamente en la calidad de vida de las familias, especialmente de aquellas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Compromiso con el bienestar social

Con este tipo de iniciativas, Huixquilucan refuerza su estrategia de desarrollo social, apostando por programas que no solo atienden necesidades inmediatas, sino que generan condiciones para un crecimiento más equitativo y sostenible.

La alianza permitió consolidar un modelo de apoyo que combina esfuerzos institucionales y sociales, facilitando el acceso a materiales de calidad a precios accesibles y fomentando comunidades más resilientes.