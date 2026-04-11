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Santiago Baños rompe el silencio y reconoce errores que han afectado al América: “Nos hemos equivocado muchas veces”

América llega al Clásico Joven con 18 puntos y una racha sin victorias que mete presión en el cierre del torneo

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El presidente del Club América, Santiago Baños, habló con franqueza sobre el momento que atraviesa el equipo en el Clausura 2026 y reconoció errores en decisiones recientes, especialmente en la conformación del plantel.

En la previa del Clásico Joven ante Cruz Azul, el directivo centró su atención en los aspectos que no han funcionado dentro del conjunto de Coapa.

Baños admite errores en fichajes y decisiones

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En entrevista con Claro Sports, Baños fue claro: “Yo sí me arrepiento de muchas cosas, no es el espacio para decir cuáles, pero claro que nos hemos equivocado muchas veces en dejar jugadores que no quería y probablemente también traer jugadores que probablemente no tienen el perfil para el América”.

Sobre el mercado, también explicó las complicaciones que enfrenta el club: “No es fácil fichar por este club, porque cuando alguien sabe se quieren meter, quieren ensuciar la transferencia, los precios los elevan en dos segundos”.

Además, adelantó parte del plan a futuro: “Hoy estamos ya en el análisis de ciertas posiciones que necesitamos llenar… ver si podemos cerrar por lo menos tres refuerzos para este verano”.

América, obligado a reaccionar

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En lo deportivo, las Águilas suman 18 puntos y se mantiene en zona de clasificación, aunque con poco margen en la recta final del torneo.

El equipo no ha ganado en sus últimos cuatro partidos. En ese lapso empató ante Nashville SC y Philadelphia Union en la Concachampions, además de igualar con Santos Laguna y caer frente a Pumas en Liga MX.

Su última victoria fue ante Mazatlán, por lo que llega con presión al cierre del Clausura 2026, en busca de asegurar su lugar en la Liguilla.

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