Así fue el primer home run del mexicano Brandon Valenzuela con los Toronto Blue Jays

El catcher del equipo contribuyó para la victoria del equipo canadiense. (IG Toronto Blue Jays)

El receptor mexicano Brandon Valenzuela dejó huella en las Grandes Ligas al conectar su primer home run durante el partido en el que los Azulejos de Toronto vencieron 10-4 a los Mellizos de Minnesota. El batazo no solo cambió el marcador a favor de Toronto, sino que amplió la lista de peloteros mexicanos que han llegado a la MLB.

Valenzuela, originario de Hermosillo, Sonora, conectó un jonrón de dos carreras en la parte baja de la cuarta entrada. Ese turno permitió que los Azulejos dieran la vuelta al marcador, pasando de una desventaja 3-4 a una ventaja 5-4 frente a Minnesota, cortando así la racha de cuatro victorias consecutivas de los Mellizos.

El cuadrangular de Valenzuela representa un hito, pues es el mexicano número 153 en alcanzar la Gran Carpa, un grupo que sigue creciendo año con año. Valenzuela debutó el domingo de la semana pasada durante una serie ante White Sox en Chicago, donde consiguió su primer hit en MLB. Ahora, menos de una semana después, consiguió sumar su primer jonrón en el máximo nivel del beisbol.

El mexicano encendió las gradas luego del batazo que mandó la pelota fuera del campo. (IG Toronto Blue Jays)

Una pieza clave para los Azulejos

La aparición de Valenzuela resultó determinante para que Toronto obtuviera su segunda victoria consecutiva, tras una racha previa de seis derrotas. Además, Daulton Varsho conectó su primer jonrón de la temporada —el número 100 en su carrera— ampliando la diferencia para los locales.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. aportó tres hits y una carrera impulsada, mientras que Davis Schneider sumó dos imparables, anotó dos veces e impulsó una carrera. Toronto estableció además su récord de la temporada al anotar 10 carreras e igualar su mayor cantidad de hits, con 14 imparables en el encuentro, de los cuales nueve fueron extrabases, incluidos siete dobles.

En el montículo, Joe Mantiply (1-0) ponchó a los tres rivales que enfrentó y se acreditó la victoria. Por el lado contrario, Simeon Woods Richardson, abridor de los Mellizos, permitió cinco carreras y seis hits en cuatro entradas y cargó con la derrota.

El equipo se mostró unido y feliz por el joven mexicano. (IG Toronto Blue Jays)

Un momento inolvidable en su carrera

El cuadrangular de Valenzuela fue más que un simple batazo: marcó un momento clave tanto para su carrera como para el beisbol mexicano en general. La afición nacional ha visto este logro como una muestra del crecimiento y proyección de sus peloteros en la MLB.

El turno de Valenzuela —un swing sólido que envió la pelota por encima del jardín derecho del Rogers Centre— destacó la confianza y determinación del receptor en un escenario tan exigente. Tras el partido, el catcher no pudo ocultar su felicidad:

“¡Ni siquiera sentí el contacto! Fue... ¡suavecito! Fue un buen swing, sí”, externó. El equipo de Toronto tiene la costumbre de utilizar una chamarra cuando alguien anota un cuadrangular, ante ello Valenzuela sintió el arropo de todos sus compañeros: “Springer me estaba esperando en el plato, y luego llegar al dugout con Vladdy poniéndome la chamarra así... fue una sensación increíble. Nunca voy a olvidar este momento”.

“La afición aquí es de lo mejor. Demuestran su cariño de verdad y es increíble jugar para ellos. Contribuyó a la victoria, que es lo más importante para nosotros ahorita. Solo queremos sacar la “W” (victoria). Todos los días salimos a buscar ese triunfo”, expresó.

El equipo se mostró unido y feliz por el joven mexicano. (IG Toronto Blue Jays)

Se suma a la lista de mexicanos en la MLB

Estos son algunos datos destacados sobre la actuación de los peloteros involucrados en la jornada:

Brandon Valenzuela es el mexicano 153 en jugar en MLB.

es el mexicano 153 en jugar en MLB. Toronto igualó su mayor cifra de hits en la temporada: 14.

De esos 14 imparables, nueve fueron extrabases y siete dobles.

Varsho conectó su jonrón número 100 en Grandes Ligas.

En ligas menores, Valenzuela tuvo en 2025 un promedio de .224, con 16 cuadrangulares y 58 carreras impulsadas.

El logro de Valenzuela en las Grandes Ligas marca un paso importante en su desarrollo profesional y aumenta las expectativas sobre los peloteros mexicanos en el ámbito internacional del beisbol. Su rápido avance refleja el crecimiento del talento nacional y su integración en equipos de competencia mundial.