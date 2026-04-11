Masacre en bar de Guerrero dejó tres mujeres y un hombre asesinados

Escena de alto riesgo con un hombre encañonando a una persona en su carro y policía mexicana disparando desde helicóptero artillado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro personas murieron la noche del viernes 10 de abril de 2026 dentro del restaurante Playa Ventura en la comunidad turística de Barra Vieja, en el municipio de Acapulco, durante una balacera registrada a las 19:30 horas en pleno periodo vacacional de Semana Santa.

Las víctimas incluyeron a tres hermanos, identificados como Alejandra N, Radacunti N y José Inés N, quienes eran los propietarios del negocio, además de una persona más que no ha sido identificada oficialmente.

Testigos reportaron que durante una fiesta privada, sujetos armados irrumpieron en el restaurante y efectuaron al menos 50 disparos utilizando armas de distintos calibres. Ante la emergencia, algunas personas habrían resultado heridas y, sin esperar la llegada de los servicios de emergencia, fueron trasladadas por sus propios medios a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Las autoridades llegaron minutos después. Elementos de la Guardia Nacional, policías estatales, ministeriales y el Ejército Mexicano resguardaron la zona, impidiendo el acceso a turistas y visitantes de la zona Diamante. Peritos y personal de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes y la recolección de indicios en el lugar de los hechos.

El ataque ocurrió cuando restaban dos días para que concluyera el periodo vacacional de Semana de Pascua, en una de las zonas de mayor afluencia turística de Acapulco. El restaurante, ubicado sobre el camino hacia la Costa Chica, está en la denominada zona rural del municipio y suele registrar actividad intensa durante la temporada alta.

Entre la información recabada de manera preliminar, autoridades indicaron que dentro del establecimiento las víctimas fueron halladas sin vida y que varias personas más sufrieron lesiones por arma de fuego. La Fiscalía no informó el número exacto de heridos, ni aclaró si los responsables forman parte de algún grupo criminal en específico. Tampoco detalló si lo ocurrido derivó de un enfrentamiento armado o fue un ataque directo. Las causas del hecho no fueron esclarecidas en el sitio.

Los cuerpos fueron levantados aproximadamente a las 21:00 horas por personal del Servicio Médico Forense, quienes efectuaron el traslado correspondiente para las necropsias de ley y la identificación oficial de la cuarta víctima.

Por lo ocurrido, la zona fue acordonada mientras continuaban los trabajos periciales y de custodia de evidencias. Barra Vieja permaneció bajo presencia de fuerzas federales y estatales durante el resto de la noche.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el múltiple homicidio e inició las investigaciones correspondientes, no obstante, se reportaron dificultades para el acceso de peritos, agentes ministeriales y personal del Ministerio Público al lugar de los hechos.

El ataque ocurrió en la comunidad de San Andrés Playa Encantada, en las inmediaciones de la playa Barra Vieja, una zona turística del puerto.

En contraste, en la avenida Costera Miguel Alemán, la alcaldesa Abelina López Rodríguez encabezó el festival “Jolgorio Acapulqueño”, donde se congregaron cientos de personas.

Puntos clave del caso:

El ataque dejó cuatro muertos , entre ellas tres personas propietarias del restaurante.

Se contabilizaron al menos 50 disparos en el lugar, lo que generó una movilización policial y militar.

Las autoridades no precisaron el motivo ni el número exacto de lesionados; la investigación sigue en curso.