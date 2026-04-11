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Seis policías de Coscomatepec, Veracruz, fueron detenidos tras hallazgo de presunta droga: autoridades intervinieron la comandancia

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz ingresaron a la comandancia y detuvieron a seis policías municipales, quienes se mantienen bajo investigación por delitos contra la salud y presunta corrupción

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz resguardaron la comandancia municipal de Coscomatepec tras el operativo. (Imagen referencial/Ayuntamiento de Actopan, Veracruz)
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz resguardaron la comandancia municipal de Coscomatepec tras el operativo. (Imagen referencial/Ayuntamiento de Actopan, Veracruz)

Seis policías municipales de Coscomatepec fueron detenidos tras un operativo en el que encontraron presunta droga en su poder y la comandancia local quedó bajo resguardo de autoridades estatales. El inmueble habría sido tomado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, según información difundida en medios de comunicación.

La Fiscalía General del Estado identificó a los elementos capturados como Anselmo “N”, Jesús “N”, Diego “N”, Lauro Arturo “N”, Dana Natalia “N” y Bonifacio “N”. Las autoridades señalaron que fueron detenidos en flagrancia y enfrentan acusaciones por delitos contra la salud y por incumplimiento del deber legal.

La intervención ocurrió en la colonia Centro de Coscomatepec de Bravo, municipio ubicado en la zona de las Altas Montañas. El operativo fue autorizado por un juez y en él participaron fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Córdoba, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Durante el cateo, la fiscalía aseguró que se incautaron bolsas con hierba verde seca con características parecidas a la marihuana, además de celulares y equipo táctico. Estos objetos quedaron integrados en la carpeta de investigación abierta contra los seis policías.

Policia Municipal de Xalapa, Veracruz (Foto: Twitter/@ssptransitover)
Seis policías municipales de Coscomatepec permanecen bajo investigación por presunta posesión de droga y equipo táctico. (Foto: Twitter/@ssptransitover)

El alcalde de Coscomatepec, Armando Reyes Muñoz, militante de Movimiento Ciudadano, no hizo comentarios públicos tras el operativo ni sobre la detención de los elementos de la policía municipal. El silencio del edil se mantuvo pese a la presencia de fuerzas estatales en la comandancia y la investigación sobre sus subordinados.

La detención de los policías y la intervención de la comandancia se da en un contexto de acciones recientes contra autoridades de Veracruz. También se reportó la detención del alcalde de Xalapa junto a personas armadas y el asesinato de un líder sindical y un empresario en Ixhuatlán del Sureste.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el cateo en Coscomatepec fue parte de una estrategia conjunta con fuerzas federales y estatales para combatir delitos relacionados con drogas y corrupción de servidores públicos. El operativo fue ejecutado con base en una orden judicial obtenida por la fiscalía regional.

Las investigaciones continúan mientras los seis policías se mantienen a disposición de las autoridades ministeriales. Los objetos asegurados, entre ellos la presunta marihuana y el equipo táctico, serán analizados como evidencia en la carpeta de investigación.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz mantiene resguardada la comandancia municipal de Coscomatepec. El caso permanece abierto y la fiscalía no ha informado si se prevén nuevas detenciones o sanciones administrativas para otros elementos de la corporación.

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