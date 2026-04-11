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Julio Preciado admite que su neumonía fue consecuencia de un suero que se aplicó: “Mi culpa”

El cantante explicó cómo fue todo su proceso

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Julio Preciado
Foto: Cuartoscuro

El cantante Julio Preciado atribuyó la neumonía que lo llevó al hospital a la aplicación de un suero intravenoso, según declaró ante medios de comunicación.

El músico aclaró que la complicación ocurrió por una decisión personal y recalcó: “Fue mi culpa, no tengo que buscar culpables por ningún lado”.

No se detalló el tipo de suero ni si corresponde al utilizado en otros casos recientes bajo investigación sanitaria.

Preciado explica el origen de su neumonía

Durante un encuentro con la prensa, Julio Preciado relató que la neumonía se desencadenó después de colocarse un suero un día antes de sentirse mal.

Julio Preciado
Julio Preciado bajó más de 35 kilos y donará su exceso de piel (Foto: Facebook / @Julio.C.Preciado)

Explicó: “Ya supimos el motivo, fue por el suero que me puse un día antes. No alcancé a arrojar el líquido y se acumuló en el pulmón derecho.

El cantante asumió la responsabilidad de lo ocurrido y descartó señalar a terceros.

Preciado destacó que su estado renal permaneció estable a pesar del episodio:

“Me dijeron los doctores: ‘Qué bueno que tienes un riñón de joven’. No subió creatinina, no subió urea. Me hicieron un estudio de corazón y salió perfectamente bien”.

Relató que tras la hospitalización recibió autorización médica para continuar con sus presentaciones.

El músico mencionó que sintió temor al experimentar dificultad para respirar durante dos noches: “Duré dos días sin poder dormir porque ya sentía que me ahogaba. Se vuelve psicológico esto, pero ya muy bien, gracias a Dios”.

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Julio Preciado atravesó uno de los momentos más tristes y difíciles de su vida por culpa del sobrepeso (Foto: Instagram/@juliopreciado_)

Preciado subrayó que la experiencia lo llevó a reconsiderar la automedicación: “Nada más cuidarme, de no andarme auto-recetando, que es lo más importante”.

¿Qué ha pasado con los sueros intravenosos recientemente?

En días recientes, la Secretaría de Salud de Sonora reportó ocho fallecimientos asociados a la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo.

Las autoridades federales mantienen como principal hipótesis la contaminación bacteriana de los productos, los cuales se aplicaban en clínicas y domicilios particulares. El caso permanece bajo investigación y la clínica involucrada fue clausurada.

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud federal, llamó a la población a evitar estas terapias y precisó que la investigación continúa para determinar la causa exacta de la contaminación.

En el caso de Julio Preciado, no existe información pública sobre el tipo de suero que se aplicó ni relación confirmada con los casos investigados en Hermosillo.

El cantante no especificó si el procedimiento se realizó en un entorno médico o privado.

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