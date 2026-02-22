México

Detienen a hombre por presunto robo de celular en el EDC

La SSC implementó un dispositivo de seguridad en las instalaciones en donde se lleva a cabo el festival de música electrónica

La SSC atendió un llamado por una presunta pelea en la que se denunció el presunto robo de un celular. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/ Infobae)

Como resultado del dispositivo de vigilancia implementado en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de sustraer un teléfono celular a un asistente del festival “Electric Daisy Carnival 2026”.

Los hechos ocurrieron cuando los efectivos asignados a la seguridad en el inmueble, localizado sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad, a la altura de la puerta 6, fueron alertados sobre una pelea en la zona. De inmediato, los uniformados acudieron al punto para verificar la situación y evitar que el altercado escalara.

En el sitio, los policías se entrevistaron con un ciudadano que señaló directamente a otro sujeto como quien, presuntamente momentos antes, le había sustraído su dispositivo móvil. Conforme a los protocolos de actuación policial, los oficiales realizaron una revisión preventiva al señalado, tras la cual le aseguraron un teléfono celular que coincidía con las características descritas.

La SSC busca garantizar la seguridad de los asistentes. (@EDC_MEXICO)

El equipo fue reconocido por el denunciante como de su propiedad, por lo que, a petición del afectado, los uniformados procedieron a la detención del hombre, de 32 años de edad. Luego de informarle sus derechos constitucionales, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Este aseguramiento forma parte del operativo de seguridad desplegado con motivo del festival de música electrónica, considerado el más grande de Latinoamérica, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de febrero en el Autodromo Hermanos Rodriguez y el propio Estadio GNP Seguros.

El evento inició el viernes a las 16:00 horas, mientras que sábado y domingo las actividades comenzarán a las 15:00 horas. Para garantizar la integridad física y patrimonial de los miles de asistentes, la SSC destinará mil 175 uniformados, apoyados con 42 vehículos oficiales, un autobús, 10 motocicletas, dos drones, nueve grúas y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que realizará sobrevuelos de vigilancia para prevenir conductas ilícitas.

Mapa EDC. (Instagram)
Mapa EDC. (Instagram)

Además, 854 oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), respaldados con nueve unidades, efectuarán recorridos en accesos, salidas, pasillos, estacionamientos y gradas. El operativo contará también con el apoyo de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos, que realizarán revisiones no intrusivas en los accesos y al interior de las instalaciones.

Por su parte, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito llevará a cabo labores de vialidad para garantizar la movilidad en la zona, tanto en el arribo como al término de cada jornada. Como alternativas viales se recomiendan la calzada Ignacio Zaragoza; Eje 4 Norte Canal de Río Churubusco; avenidas Té y Plutarco Elías Calles; así como Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso.

La SSC emitió recomendaciones para prevenir incidentes: usar ropa y calzado cómodo; ubicar salidas de emergencia; respetar señalizaciones; evitar objetos prohibidos; acordar puntos de reunión; no subir a estructuras; retirarse ante situaciones de riesgo; denunciar cualquier delito y desalojar de forma ordenada.

Asimismo, invitó a utilizar la aplicación “Mi Policía” para solicitar apoyo del oficial de cuadrante y mantenerse informado a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

