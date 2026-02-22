Croquetas de quinoa con queso, una receta crujiente y deliciosa paso a paso

Las croquetas de quinoa con queso son una opción práctica para quienes buscan una entrada diferente sin complicaciones. Su exterior firme contrasta con un interior cremoso que resalta el sabor del queso manchego y las hierbas frescas.
Esta receta equilibra textura y sabor en cada bocado. Además, puede prepararse con anticipación y freírse al momento de servir, lo que la vuelve ideal para reuniones o antojos caseros.
Acompañadas de un dip ligero, estas croquetas se transforman en un platillo completo que luce atractivo y resulta fácil de elaborar.
Receta de croquetas de quinoa con queso
Esta receta la puedes encontrar disponible en el portal web de Larousse Cocina. Su elaboración es fácil y rápida ya que solo tardarás una hora en hacerlas.
Ingredientes
Croquetas
- 1 taza de quinoa
- 2 tazas de agua
- 1/2 cucharadita de sal
- 2 huevos
- 1/2 taza de panko + 1 taza
- 1/2 taza de queso manchego, rallado
- 1/2 cebolla, picada
- 1 ajo, picado
- 1/4 de taza de cilantro, picado
- sal y pimienta negra molida, al gusto
- cantidad suficiente de aceite para freir
Dip de jocoque
- 200 g de jocoque seco
- 1 cucharada de jugo de limón
- cebollín picado, al gusto
- sal y pimienta negra molida, al gusto
Preparación
Croquetas
- Enjuaga la quinoa bajo el chorro de agua fría y escúrrela bien. Colócala en una cacerola con el agua y la sal, lleva a ebullición y cocina a fuego medio hasta que los granos estén suaves y hayan absorbido el líquido
- Vierte la quinoa cocida en un tazón y mézclala con 1 huevo, ½ taza de pan molido, el queso manchego, la cebolla, el ajo, el cilantro y la pimienta hasta obtener una masa uniforme
- Forma croquetas medianas con la mezcla y pásalas primero por 1 huevo batido y después por 1 taza de pan molido para empanizarlas
- Calienta suficiente aceite en una sartén y fríe las croquetas a fuego medio hasta que estén doradas y crujientes por fuera, alrededor de 3 minutos por lado
- Escúrrelas sobre papel absorbente y sirve
Dip de jocoque
- Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una mezcla uniforme
Claves para una textura crujiente perfecta
Asegúrate de que la quinoa esté bien cocida y sin exceso de humedad. Esto permitirá que la mezcla mantenga consistencia al formar las piezas.
El uso de panko aporta una cobertura más aireada y crocante. Es importante que el aceite esté caliente antes de freír para sellar la superficie y evitar que absorban grasa en exceso.
No satures la sartén; cocinar en tandas ayuda a conservar la temperatura adecuada y lograr un dorado uniforme.
Cómo servirlas y disfrutarlas
Sirve las croquetas recién hechas para aprovechar su textura crujiente. El contraste con el dip fresco potencia el sabor del queso y equilibra cada bocado.
Puedes presentarlas en un plato amplio con el aderezo al centro, listas para compartir. También funcionan como guarnición o botana principal en una reunión informal.
Esta receta combina sencillez y sabor en una preparación versátil que destaca por su equilibrio y presentación atractiva.