Captan a guardia de seguridad agrediendo a adulto mayor en Mexibus, genera indignación en redes

El video generó indignación entre usuarios de redes sociales. Foto: (Capturas de pantalla)

Un video difundido en redes sociales este sábado 21 de febrero generó indignación entre usuarios, luego de mostrar la presunta agresión de un guardia de seguridad contra un adulto mayor al interior de una estación del Mexibus, en el Estado de México.

Las imágenes, cuya circulación se viralizó en distintas plataformas digitales, exhiben a un elemento de seguridad privada golpeando en repetidas ocasiones a un hombre de la tercera edad que se encuentra en el suelo. En el material audiovisual se observa cómo el adulto mayor recibe puñetazos y patadas, incluso en la cabeza, mientras permanece tirado boca arriba dentro de las instalaciones.

De acuerdo con versiones compartidas en redes, los hechos ocurrieron en una estación correspondiente a la Línea 4 del Mexibús, que conecta el municipio de Tecámac con la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado oficialmente en cuál estación ocurrió la agresión.

Aún se desconoce en qué estación de la Línea 4 del Mexibus se suscitaron los hechos. (X/ @delfinagomeza)

De manera preliminar, se desconoce el motivo que habría detonado el altercado. En el video no se aprecia qué ocurrió antes de la agresión ni si existió algún conflicto previo entre el adulto mayor y el elemento de seguridad. Tampoco se ha confirmado la identidad de la persona agredida ni su estado de salud actual.

La difusión del material generó un amplio debate entre internautas. Numerosos usuarios condenaron el uso excesivo de la fuerza y cuestionaron el actuar del guardia, al considerar que la agresión fue desproporcionada, especialmente al tratarse de un adulto mayor. Otros comentarios, en contraste, señalaron que no se cuenta con el contexto completo de lo sucedido y pidieron esperar información oficial antes de emitir conclusiones.

Otro punto que generó discusión fue la aparente falta de intervención por parte de personas que se encontraban cerca durante la agresión. En las imágenes se aprecia que al menos dos individuos presencian los hechos sin intervenir para detener la golpiza o auxiliar a la víctima, lo que también provocó cuestionamientos sobre la reacción de los testigos ante situaciones de violencia en espacios públicos.

Al respecto no ha habido una posición por parte de las autoridades correspondientes. Foto: (Captura de pantalla)

Hasta el cierre de esta información, ni la empresa operadora del Mexibús ni autoridades del Estado de México han emitido un posicionamiento oficial respecto a lo ocurrido. Tampoco se ha informado si el elemento de seguridad fue separado de su cargo o presentado ante alguna autoridad ministerial.

Ante situaciones de presuntas irregularidades o abusos en el transporte público del Estado de México, la Secretaría de Movilidad estatal pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 800 999 00 25 y el correo electrónico quejas.movilidad@edomex.gob.mx para presentar denuncias o quejas formales.

El caso ha reavivado la discusión sobre los protocolos de actuación del personal de seguridad en sistemas de transporte masivo y el uso adecuado de la fuerza ante conflictos con usuarios.