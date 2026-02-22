Arremeten contra Jesse & Joy tras posponer concierto de último minuto en Querétaro

Jesse & Joy posponen concierto en Querétaro por complicaciones logísticas y problemas aéreos, generando desconcierto entre los asistentes. (X/@TendenciasMX)

La noche que prometía ser una celebración terminó en desconcierto. Jesse & Joy pospusieron su presentación programada para el 20 de febrero en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, luego de enfrentar complicaciones de logística.

El anuncio se realizó mediante un video proyectado para el público que ya se encontraba dentro del recinto. Ahí, los hermanos Huerta explicaron que hicieron “todo lo posible por llegar, literalmente, cielo, mar y tierra”, pero una serie de bloqueos y problemas aéreos impidieron concretar el arribo.

Aunque aseguraron que no querían cancelar la fecha, sino reagendarla para el 7 de marzo, la reacción en redes sociales fue inmediata. La etiqueta de “funa” comenzó a circular entre usuarios que cuestionaron el momento y la forma en que se dio el aviso.

El mensaje desde la pantalla

Bloqueos y restricciones en el espacio aéreo impidieron la llegada de Jesse & Joy a Querétaro la noche del evento programado. - (Instagram/@jesseboy)

En el video, Joy expresó: “Familia de Querétaro, llevábamos meses esperando esta cita con todos ustedes”. Detallaron que intentaron viajar por carretera y también en avión, pero “torre de control no nos dejó aterrizar”.

“Desafortunadamente, el show no pasará esta noche”, se escucha antes de que anunciaran la nueva fecha. A lo que Jesse, añadió: “No queremos cancelar esta fecha… reagendaremos la cita para este siete de marzo y les daremos el mejor concierto de sus vidas y de nuestras vidas”.

El mensaje cerró con un “Los amamos. Se los prometemos. Nos vemos pronto, Querétaro. Gracias por entender”. Sin embargo, para parte del público la explicación no fue suficiente.

Molestia entre asistentes y redes sociales

La reacción en redes sociales fue inmediata, con críticas a la gestión y a la comunicación del cambio por parte de Jesse & Joy. - (X/@Serpintado)

Algunos asistentes señalaron que el aviso llegó cuando ya se encontraban dentro del auditorio. En plataformas digitales surgieron comentarios que ironizaban la situación, como: “Se hubieran ido… volando, como lo hace Superman, @jesseyjoy”.

Otros reprocharon que no viajaran con mayor anticipación, aunque el dúo venía de presentarse la noche anterior en el Auditorio Nacional.

La inconformidad también apuntó a la logística y a la expectativa generada. Para quienes esperaron durante meses, el cambio de planes resultó difícil de digerir.

Una agenda internacional en puerta

Jesse & Joy reafirma su compromiso con Querétaro al prometer un concierto inolvidable para el 7 de marzo tras el inconveniente. - (Instagram/@jesseboy)

La controversia ocurre en medio de una etapa activa para el grupo, que suma más de dos décadas de trayectoria y éxitos como “Corre”, “Dueles” y “Espacio Sideral”, temas que los han consolidado en el pop en español.

En los próximos días, el dueto viajará a Chile para presentarse el 24 de febrero en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se realiza en la Anfiteatro Quinta Vergara.

Además, mantienen en agenda una fecha el 21 de marzo en el Auditorio Nacional. Mientras tanto, en Querétaro queda pendiente la promesa de “el mejor concierto de sus vidas”, ahora con nueva cita marcada en el calendario.