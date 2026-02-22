México

Arremeten contra Jesse & Joy tras posponer concierto de último minuto en Querétaro

El dúo anunció un cambio de fecha por no poder llegar al recinto, lo que generó molestia entre los asistentes que ya estaban en el lugar

Guardar
Jesse & Joy posponen concierto
Jesse & Joy posponen concierto en Querétaro por complicaciones logísticas y problemas aéreos, generando desconcierto entre los asistentes. (X/@TendenciasMX)

La noche que prometía ser una celebración terminó en desconcierto. Jesse & Joy pospusieron su presentación programada para el 20 de febrero en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, luego de enfrentar complicaciones de logística.

El anuncio se realizó mediante un video proyectado para el público que ya se encontraba dentro del recinto. Ahí, los hermanos Huerta explicaron que hicieron “todo lo posible por llegar, literalmente, cielo, mar y tierra”, pero una serie de bloqueos y problemas aéreos impidieron concretar el arribo.

Aunque aseguraron que no querían cancelar la fecha, sino reagendarla para el 7 de marzo, la reacción en redes sociales fue inmediata. La etiqueta de “funa” comenzó a circular entre usuarios que cuestionaron el momento y la forma en que se dio el aviso.

El mensaje desde la pantalla

Bloqueos y restricciones en el
Bloqueos y restricciones en el espacio aéreo impidieron la llegada de Jesse & Joy a Querétaro la noche del evento programado. - (Instagram/@jesseboy)

En el video, Joy expresó: “Familia de Querétaro, llevábamos meses esperando esta cita con todos ustedes”. Detallaron que intentaron viajar por carretera y también en avión, pero “torre de control no nos dejó aterrizar”.

“Desafortunadamente, el show no pasará esta noche”, se escucha antes de que anunciaran la nueva fecha. A lo que Jesse, añadió: “No queremos cancelar esta fecha… reagendaremos la cita para este siete de marzo y les daremos el mejor concierto de sus vidas y de nuestras vidas”.

El mensaje cerró con un “Los amamos. Se los prometemos. Nos vemos pronto, Querétaro. Gracias por entender”. Sin embargo, para parte del público la explicación no fue suficiente.

Molestia entre asistentes y redes sociales

La reacción en redes sociales
La reacción en redes sociales fue inmediata, con críticas a la gestión y a la comunicación del cambio por parte de Jesse & Joy. - (X/@Serpintado)

Algunos asistentes señalaron que el aviso llegó cuando ya se encontraban dentro del auditorio. En plataformas digitales surgieron comentarios que ironizaban la situación, como: “Se hubieran ido… volando, como lo hace Superman, @jesseyjoy”.

Otros reprocharon que no viajaran con mayor anticipación, aunque el dúo venía de presentarse la noche anterior en el Auditorio Nacional.

La inconformidad también apuntó a la logística y a la expectativa generada. Para quienes esperaron durante meses, el cambio de planes resultó difícil de digerir.

Una agenda internacional en puerta

Jesse & Joy reafirma su
Jesse & Joy reafirma su compromiso con Querétaro al prometer un concierto inolvidable para el 7 de marzo tras el inconveniente. - (Instagram/@jesseboy)

La controversia ocurre en medio de una etapa activa para el grupo, que suma más de dos décadas de trayectoria y éxitos como “Corre”, “Dueles” y “Espacio Sideral”, temas que los han consolidado en el pop en español.

En los próximos días, el dueto viajará a Chile para presentarse el 24 de febrero en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se realiza en la Anfiteatro Quinta Vergara.

Además, mantienen en agenda una fecha el 21 de marzo en el Auditorio Nacional. Mientras tanto, en Querétaro queda pendiente la promesa de “el mejor concierto de sus vidas”, ahora con nueva cita marcada en el calendario.

Temas Relacionados

Jesse & JoyJesse y JoyConciertoQuerétaroRedes socialesmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Resultados Lotería Tris: todos los ganadores y números premiados del 21 de febrero 2026

Consulte aquí el listado completo más reciente con las combinaciones obtenidas en los cinco sorteos diarios

Resultados Lotería Tris: todos los

Pensión Las Jefas 2026: estos son los requisitos y la fecha registro para recibir 4 mil pesos

El programa abrió su convocatoria en Iztapalapa para mujeres de 34 a 57 años en situación de vulnerabilidad

Pensión Las Jefas 2026: estos

Resultados Sorteo Chispazo Clásico y de las Tres: ganadores y números premiados del 21 de febrero del 2026

Consulte aquí las cifras obtenidas en ambas jugadas, difundidas de manera oficial por la Lotería Nacional

Resultados Sorteo Chispazo Clásico y

Pati Chapoy explota contra Daniel Bisogno a un año de su muerte por su testamento y no dejar a su hija asegurada

La peridoista aseguró que ‘El Muñeco’ fue un buen padre, pero ‘no se portó bien´al final de sus días

Pati Chapoy explota contra Daniel

Pensiones Bienestar 2026: cómo registrarse hoy domingo 22 de febrero, último día de inscripciones

El período de inscripciones se habilitó desde el pasado lunes 16 de febrero

Pensiones Bienestar 2026: cómo registrarse
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a balazos a joven

Asesinan a balazos a joven motociclista de 17 años en Culiacán

Enfrentamiento entre agentes ministeriales y civiles armados deja tres agresores abatidos y dos detenidos

Atacan a balazos barbería de León, Guanajuato: reportan dos personas muertas y cuatro heridas

Sentencian a ex agentes federales por homicidio: afirmaron que detenido murió por una caída

Dan más de 50 años de prisión a hombre por asesinato de un policía estatal del Edomex que atendía un robo

ENTRETENIMIENTO

Quién es Grupo Codificado, agrupación

Quién es Grupo Codificado, agrupación detenida por interpretar narcocorrido en Carnaval de Mazatlán

Pati Chapoy explota contra Daniel Bisogno a un año de su muerte por su testamento y no dejar a su hija asegurada

Shakira gratis en CDMX: objetos permitidos y prohibidos para ingresar al Zócalo

Filtran nombres de los participantes de Juego de Voces 2026, programa conducido por Angélica Vale

Se revela la verdadera razón por la que Eugenio Derbez y MrBeast fueron captados juntos en Edomex

DEPORTES

Definido el rival de Rodrigo

Definido el rival de Rodrigo Pacheco para la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis

Sunderland vs Fulham: a qué hora y dónde ver en México a Raúl Jiménez en la Premier League

Cómo le ha ido a México en cada edición del Clásico Mundial de Beisbol

Los ‘therian’ del Tricolor: estos son los apodos de animales de futbolistas históricos

Isaac del Toro se proclama como campeón del UAE Tour