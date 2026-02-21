México

Willie Colón en CDMX: la vez que ofreció un concierto gratis en el Zócalo con Celso Piña y Eddie Santiago

Pese a la lluvia, los artistas ofrecieron un espectáculo lleno de sabor y el público bailó hasta caer la noche

Guardar
(FOTO: SAÚL LÓPEZ ESCORCIA/CUARTOSCURO.COM //crédito
(FOTO: SAÚL LÓPEZ ESCORCIA/CUARTOSCURO.COM //crédito Colprensa)

El medio artístico está de luto por el lamentable fallecimiento de Willie Colón, afamado compositor y músico de raíces puertorriqueñas que es considerado como una leyenda de la salsa.

La noticia fue confirmada por los seres queridos del artista de 75 años este sábado 21 de febrero a través de redes sociales:

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, se lee en el comunicado.

Crédito: EFE
Crédito: EFE

La familia no reveló las causas del deceso, no obstante, se sabe que el reconocido músico fue hospitalizado días antes por complicaciones en su salud supuestamente relacionadas con cuestiones respiratorias.

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, concluyó.

La vez que Willie Colón ofreció un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México

El cantautor aparece en la lista de estrellas internacionales que se han presentado completamente gratis en el Zócalo de la Ciudad de México.

2022. La leyenda de la
2022. La leyenda de la salsa ofreció un show gratuito en el Zócalo de CDMX junto a Celso Piña y Eddie Santiago. (Captura Canal 22)

Fue en 2002 cuando ofreció un concierto en la explanada junto a Celso Piña y Eddie Santiago. A pesar de la lluvia que se registró ese día en el centro del país, los artistas subieron al escenario y animaron a los asistentes con sus icónicas canciones.

“Es un sentimiento muy bonito que todos los músicos sentimos, que a pesar de que esté la lluvia en su apogeo... es una bendición”, comentó Celso Piña en aquella ocasión para Canal 22.

Eddie Santiago también tomó el lado positivo de la situación: “Se siente bien cuando uno puede trabajar mayormente para la gente que no puede pagar para ir a un club nocturno, que son gente que apoyan a uno. Me siento contento, la lluvia se ha mantenido”.

Crédito: EFE
Crédito: EFE

El cierre de la noche estuvo a cargo de Colón, quien deleitó al público mexicano con su repertorio.

Pedro Navaja, el tema que inspiró una película mexicana

Entre los temas más populares del cantautor estadounidense de raíces puertorriqueñas destaca Pedro Navaja, su colaboración con Rubén Blades.

El tema salió a la luz en 1984 y sonó con tanta fuerza en México que la historia que cuenta inspiró una película. Esta fue dirigida por Alfonso Rosas Priego Jr. y estelarizada por Andrés García (personaje considerado un hito en su carrera), Sasha Montenegro, Maribel Guardia y Sergio Goyri.

Temas Relacionados

Willie ColónCDMXZócaloCelso PiñaEddie SantiagoconciertogratisShakiramexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 21 de febrero: avenida Mariana Nacional registra carga que no deja de avanzar

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Adulto mayor lleva su propia silla al Metro CDMX al no encontrar lugar: video se vuelve viral

La imagen generó comentarios divididos sobre movilidad y respeto a adultos mayores

Adulto mayor lleva su propia

Sheinbaum reafirma defensa de la soberanía y de mexicanos en EEUU tras nuevos aranceles de Trump

La presidenta reiteró que Estados Unidos no sería lo que es hoy sin el trabajo de los migrantes mexicanos en ese país

Sheinbaum reafirma defensa de la

¿Sin planes este fin de semana? Estos son los centros de vacunación que están abiertos

La disposición de espacios facilita el acceso a la salud y brindar alternativas a quienes no pueden acudir durante la semana laboral

¿Sin planes este fin de

El operativo de rastreo en Cerro del Chiquihuite y Río de los Remedios finaliza sin resultados positivos

Grupos son apoyados por tecnología

El operativo de rastreo en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan prisión preventiva y fijan

Dan prisión preventiva y fijan nueva audiencia a dos presuntos extorsionadores del Mercado de Abastos en Mazatlán

Hallan otra cabeza humana en Hidalgo, la segunda en una semana

Asesinan a dos sujetos y abandonan sus cuerpos dentro de auto

Familiares aseguran que 8 de los 11 muertos en ataque de EU a presuntas “narcolanchas” eran de Nayarit

Un muerto y dos heridos por balacera en canchas de pádel de la Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

“Demasiado corazón”: el tema que

“Demasiado corazón”: el tema que Willie Colón hizo para una famosa telenovela mexicana

Freddy Ortega defiende a Maribel Guardia de Imelda Tuñón: “Es una dama, merece tranquilidad”

Shakira gratis en el Zócalo: ¿Quiénes podrían cantar con la estrella colombiana en CDMX?

Salma Hayek vuelve a su natal Veracruz vestida de jarocha y posa junto a Rocío Nahle

Conductora de ¡Cuéntamelo Ya! sufre accidente en vivo: casi se queda sin vestido

DEPORTES

NFL en México 2026: estos

NFL en México 2026: estos son todos los partidos que se han jugado en el país

Cabellera contra cabellera: CMLL hace oficial la guerra entre Ángel de Oro y Johnny Consejo

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

Raúl Jiménez ignora el paso perfecto de Chivas y deja mensaje claro: “El mejor equipo de México es el América”

Tuca Ferretti acepta que se equivocó con la portería de Cruz Azul durante su etapa como entrenador