Willie Colón en CDMX: la vez que ofreció un concierto gratis en el Zócalo con Celso Piña y Eddie Santiago

(FOTO: SAÚL LÓPEZ ESCORCIA/CUARTOSCURO.COM //crédito Colprensa)

El medio artístico está de luto por el lamentable fallecimiento de Willie Colón, afamado compositor y músico de raíces puertorriqueñas que es considerado como una leyenda de la salsa.

La noticia fue confirmada por los seres queridos del artista de 75 años este sábado 21 de febrero a través de redes sociales:

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, se lee en el comunicado.

Crédito: EFE

La familia no reveló las causas del deceso, no obstante, se sabe que el reconocido músico fue hospitalizado días antes por complicaciones en su salud supuestamente relacionadas con cuestiones respiratorias.

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, concluyó.

La vez que Willie Colón ofreció un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México

El cantautor aparece en la lista de estrellas internacionales que se han presentado completamente gratis en el Zócalo de la Ciudad de México.

2022. La leyenda de la salsa ofreció un show gratuito en el Zócalo de CDMX junto a Celso Piña y Eddie Santiago. (Captura Canal 22)

Fue en 2002 cuando ofreció un concierto en la explanada junto a Celso Piña y Eddie Santiago. A pesar de la lluvia que se registró ese día en el centro del país, los artistas subieron al escenario y animaron a los asistentes con sus icónicas canciones.

“Es un sentimiento muy bonito que todos los músicos sentimos, que a pesar de que esté la lluvia en su apogeo... es una bendición”, comentó Celso Piña en aquella ocasión para Canal 22.

Eddie Santiago también tomó el lado positivo de la situación: “Se siente bien cuando uno puede trabajar mayormente para la gente que no puede pagar para ir a un club nocturno, que son gente que apoyan a uno. Me siento contento, la lluvia se ha mantenido”.

Crédito: EFE

El cierre de la noche estuvo a cargo de Colón, quien deleitó al público mexicano con su repertorio.

Pedro Navaja, el tema que inspiró una película mexicana

Entre los temas más populares del cantautor estadounidense de raíces puertorriqueñas destaca Pedro Navaja, su colaboración con Rubén Blades.

El tema salió a la luz en 1984 y sonó con tanta fuerza en México que la historia que cuenta inspiró una película. Esta fue dirigida por Alfonso Rosas Priego Jr. y estelarizada por Andrés García (personaje considerado un hito en su carrera), Sasha Montenegro, Maribel Guardia y Sergio Goyri.