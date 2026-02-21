Vacuna contra el sarampión, CDMX: esta es la ubicación de los nuevos módulos nocturnos que se instalarán el 21 de febrero

Gobierno de la CDMX instala centro de vacunación. Foto: Jefatura de Gobierno

Este viernes 20 de febrero de 2026, la Ciudad de México acelera su respuesta frente al brote de sarampión con la apertura de nuevos módulos nocturnos de vacunación.

Con más de 1.3 millones de personas inoculadas desde agosto de 2025, la estrategia sanitaria busca ampliar su cobertura y reducir los riesgos de contagio, tras registrar en este año 267 de los 308 casos confirmados en la capital.

La intensificación de la jornada incluye la instalación de módulos con horarios extendidos y nuevas ubicaciones, en un esfuerzo coordinado entre las principales instituciones de salud pública.

Nuevos módulos nocturnos: ubicaciones y condiciones mejoradas

La expansión de la jornada se materializa este sábado 21 de febrero con la implementación de 12 módulos nocturnos en puntos estratégicos. Estos centros operarán durante 14 horas consecutivas, de 10:00 a 24:00, los fines de semana, y se suman a los ya existentes en la ciudad.

Las ubicaciones de los nuevos módulos nocturnos son las siguientes:

Deportivo Carmen Serdán

Instituto Politécnico Nacional (IPN) Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero

Utopía Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa

Explanada del Palacio de Bellas Artes, Cuauhtémoc

Parque de los Venados, Benito Juárez

Centro de Coyoacán, alcaldía Coyoacán

Deportivo Xochimilco, alcaldía Xochimilco (a partir del lunes 23 de febrero)

Bio Parque San Antonio, Álvaro Obregón (a partir del lunes 23 de febrero)

Parque Bicentenario, Azcapotzalco (a partir del lunes 23 de febrero)

Alameda Sur, alcaldía Coyoacán (a partir del lunes 23 de febrero)

Ciudad deportiva Magdalena Mixihuca, Iztacalco (a partir del lunes 23 de febrero)

Centro Ixtapalcalli, alcaldía Iztapalapa (a partir del lunes 23 de febrero)

Estos espacios contarán con carpas amplias, sillas, sistemas de iluminación y audio, y un flujo ágil para reducir el tiempo de espera. Según Brugada Molina, “estos centros van a durar 15 días y hacemos un llamado a la población a que acuda a vacunarse”.

Cientos de personas forman largas filas para recibir la vacuna contra el sarampión en un módulo de vacunación organizado por la UNAM. (FB/UNAM.MX.Oficial)

Refuerzo de la campaña en CDMX: acciones y metas de vacunación

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, subrayó que la capital se adelantó desde el año pasado con una campaña activa, luego del brote registrado en el norte del país. El balance más reciente indica que, entre agosto de 2025 y el 19 de febrero de este año, se aplicaron un millón 346 mil 578 dosis en la ciudad, incluyendo 38 mil 202 vacunas en una sola jornada. Desde el inicio formal de la nueva etapa, el 8 de febrero, la cifra suma 425.492 personas vacunadas.

La meta oficial se ha fijado en 2.04 millones de inmunizados para alcanzar la inmunidad comunitaria. Según explicó la secretaria de Salud, Nadine Gassman, este objetivo es indispensable para frenar la transmisión y proteger a la población más vulnerable. Gassman confirmó que el 73% de quienes contrajeron la enfermedad no tenían antecedente vacunal y reiteró que la mejor defensa sigue siendo la vacuna.