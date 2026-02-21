México

¿Sin planes este fin de semana? Estos son los centros de vacunación que están abiertos

La disposición de espacios facilita el acceso a la salud y brindar alternativas a quienes no pueden acudir durante la semana laboral

(FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

En respuesta al reciente aumento de casos de sarampión en México, las autoridades de salud han reforzado las acciones de vacunación en todo el país.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, ha implementado campañas especiales para proteger a la población frente al riesgo de nuevos contagios.

Actualmente, en los centros de salud y módulos móviles instalados en zonas estratégicas, se aplican vacunas y refuerzos a todas las personas que lo requieran.

Un profesional de la salud
Un profesional de la salud administra una vacuna en el brazo de una persona, representando el avance de los programas de inmunización y la importancia de la prevención de enfermedades infecciosas en la sociedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso es completamente gratuito y no se solicita ningún requisito previo, lo que facilita que niñas, niños, adolescentes y adultos puedan recibir la inmunización.

La aplicación de esta vacuna es fundamental para reducir las complicaciones asociadas al sarampión, como hospitalizaciones o cuadros graves, en especial entre los menores de cinco años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personal de salud.

En los centros de salud
En los centros de salud y módulos móviles instalados en zonas estratégicas, se aplican vacunas y refuerzos a todas las personas que lo requieran (Foto: Cuartoscuro)

Los centros de vacunación operan en hospitales, clínicas, escuelas y espacios públicos, con horarios extendidos y jornadas durante el fin de semana en varias entidades.

¿A dónde puedo ir a vacunarme?

A continuación, te decimos qué módulos podrás encontrar en la Ciudad de México este fin de semana.

Módulos IMSS

El Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) informó que abrirá una jornada intensiva de vacunación en todo el país.

  • ¿Cuándo? El sábado 21 y domingo 22 de febrero.
  • ¿Dónde? En cualquier Unidad de Medicina Familiar. No necesitas ser afiliado.
  • ¿En qué horarios? Desde las 8:00 a las 20:00 horas.
Foto ilustrativa. Crédito: Cuartoscuro
Foto ilustrativa. Crédito: Cuartoscuro

Módulos nocturnos

En caso de que no puedas asistir en esos horarios, la Jefa de Gobierno Clara Brugada informó que se abrirán también nuevos centros nocturnos de vacunación en la Ciudad de México.

  • ¿Cuándo? A partir del sábado 21 de febrero. Estarán disponibles durante 15 días.
  • ¿Dónde? Deportivo Carmen Serdán en Gustavo A. Madero, la Utopía Santa Cruz en Iztapalapa, el Politécnico en Zacatenco, Bellas Artes en la Cuauhtémoc, el Parque de los Venados en Benito Juárez y el Centro de Coyoacán.
  • ¿En qué horarios? De 10:00 de la mañana a 12:00 de la noche.
Este cartel anuncia el megacentro
Este cartel anuncia el megacentro de vacunación IMSS-UNAM contra el sarampión, que operará del 23 al 26 de febrero en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. (FB/UNAM.MX.Oficial)

Megacentro de vacunación UNAM

Si no puedes este fin de semana, puedes acudir al Megacentro de vacunación que la UNAM abrirá del 23 al 26 de febrero.

En coordinación con IMSS, la UNAM anunció la apertura de este centro que estará ubicado el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM.

  • ¿Cuándo? Del 23 al 26 de febrero.
  • ¿Dónde? Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, ubicado en la avenida del Imán 10, en la alcaldía Coyoacán
  • ¿En qué horarios? De 9:00 a 17:00 horas.

Estará abierto al público en general, por lo que no necesitas pertenecer a la Universidad para recibir tu vacuna.

