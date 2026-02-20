IMSS lanza jornada intensiva de vacunación contra el sarampión este fin de semana

Jornada de vacunación contra el sarampión. FOTO: EDGRA NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementará este sábado 21 y domingo 22 de febrero una jornada intensiva de vacunación contra el sarampión en todo el país.

La estrategia prioriza especialmente a niñas y niños de 6 meses a 12 años que aún no han recibido la dosis contra el sarampión o que requieren refuerzo.

Asimismo, se aplicará a personas de 13 a 49 años en Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Durango, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala, debido al aumento de casos entre jóvenes y adultos en estos estados.

El acceso será tanto para derechohabientes como para personas que no cuentan con seguridad social. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Las aplicaciones estarán disponibles en hospitales, Unidades de Medicina Familiar, teatros, centros deportivos, Centros de Seguridad Social y explanadas del IMSS. Los horarios son de 08:00 a 20:00 horas y puede consultarse la ubicación exacta en el portal: https://dondemevacuno.salud.gob.mx/.

Más de 11 mil servidores públicos participarán en el operativo, incluyendo personal médico, de enfermería, administrativo y de apoyo, para garantizar cobertura en todo el territorio nacional. El acceso será tanto para derechohabientes como para personas que no cuentan con seguridad social.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, informó que la vacunación cumple con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió redoblar esfuerzos para que toda la población complete sus esquemas de vacunación. “La vacuna contra el sarampión es universal, gratuita y segura“, indicó.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum |Crédito: Cuartoscuro

Además, recordó que quienes ya completaron el esquema no requieren una dosis adicional y recomendó revisar y, en su caso, llevar la Cartilla Nacional de Vacunación.

Para garantizar que nadie quede sin vacuna, todas las instalaciones del IMSS funcionarán durante el fin de semana, en un esfuerzo coordinado para frenar la propagación del sarampión en México.

“Todo el IMSS, en todos lados, de ocho a ocho vacunando a todas y todos; así juntos, vacunados, le vamos a pintar la raya al sarampión”, enfatizó Robledo.

Fotografía de archivo de ciudadanos que acuden a una jornada de vacunación masiva contra la covid-19 en la Biblioteca Vasconcelos, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Jefa de gobierno Clara Brugada visita módulos de vacunación

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, luego de asistir a la inauguración de la 47 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, visita el módulo de vacunación instalado en Bellas Artes con el fin de promover la asistencia de la población a estas jornadas de vacunación.

Puntos clave de la jornada de vacunación:

Se realizará el 21 y 22 de febrero , de 08:00 a 20:00 horas .

Participan todas las instalaciones del IMSS a nivel nacional.

Prioridad: niñas y niños de 6 meses a 12 años ; refuerzo para personas de 13 a 49 años en 11 estados.

Más de 11.000 servidores públicos desplegados.

Vacuna universal, gratuita y segura para derechohabientes y población sin seguridad social.

Consulta de ubicaciones y horarios en https://dondemevacuno.salud.gob.mx/