El PAN le abre la puerta a Grecia Quiroz rumbo a elección en 2027: “Queremos platicar y ver en cuánto podemos coincidir”

Jorge Romero abre la puerta para que Grecia Quiroz se una al PAN para ir por la gubernatura de Michoacán en 2027. (Fotos: X/@JorgeRoHe/Cuartoscuro)

El Partido Acción Nacional (PAN) podría iniciar acercamientos con Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, para considerar su incorporación al partido rumbo a las elecciones de 2027. Jorge Romero Herrera, presidente nacional del blanquiazul, declaró que la formación busca perfiles que hayan logrado reconocimiento ciudadano, en un contexto donde la dirigencia nacional explora posibles candidaturas para competir en la renovación de 17 gubernaturas el próximo año.

Jorge Romero busca que Quiroz se una al PAN

Romero destacó el interés personal en reunirse con Quiroz para escuchar sus propuestas y conocer sus preocupaciones respecto a la realidad de Uruapan y la seguridad de su familia, luego del asesinato de Carlos Manzo en noviembre de 2025.

El dirigente panista enfatizó que Acción Nacional mantiene apertura para quienes logran respaldo social en sus comunidades. Al referirse a Quiroz, expresó: “Si ella me está escuchando, el interés personal de buscarla, de platicar con ella, de escuchar sus posturas, y de decirle que Acción Nacional tiene un espacio en donde se le reconoce lo que está haciendo”.

Jorge Romero aseguró que el PAN abrirá sus candidaturas a la ciudadanía. (Foto: PAN)

El proceso de selección de candidaturas para las gubernaturas implicará buscar liderazgos con reconocimiento fuera de las estructuras tradicionales del partido. Romero subrayó que el PAN contempla sumar a figuras como Quiroz, quien construyó su carrera política tras hechos de alta resonancia pública en Michoacán:

“Tenemos una clara coincidencia en que la 4T es un fraude, es una estafa, si a ti te ofrecen A y te dan B, es una estafa... Ella es un liderazgo de Michoacán de Uruapan, que por supuesto es con quién quisiéramos platicar y ver en cuanto podemos coincidir”.

Renovación de gubernaturas: Michoacán en la mira

En 2027 se renovarán 17 gubernaturas en el país. Michoacán es uno de los estados donde el PAN evalúa candidaturas externas para fortalecer su competitividad. Quiroz aparece como una posible carta para encabezar una alianza o candidatura panista, dado el contexto político local y el interés de la dirigencia nacional por abrir espacios a liderazgos emergentes.

Foto: Facebook

Romero puntualizó que el acercamiento con perfiles como Quiroz responde a la necesidad de ampliar la base electoral y construir una oferta política diferenciada al interior del estado.

Cabe destacar que hace unos meses, Carlos Bautista Tafolla, figura cercana al exalcalde Carlos Manzo, aseguró que junto a Grecia Quiroz el movimiento podría buscar la presidencia de México:

“Nosotros vamos a ir por la gubernatura y después vamos a ir por la presidencia, porque eso era lo que quería Carlos... Vamos a capitalizar esto hasta la Presidencia de la República, nuestra representante para esto es Grecia Quiroz”.