Senadoras destacan diversidad lingüística de México, invitan a reforzar presencia de intérpretes y traductores

Resaltaron la importancia de preservar y promover los 68 idiomas indígenas que se hablan en el país

Se organizó el foro Lengua materna como parte de nuestro derecho a la identidad

La defensa y promoción de las lenguas originarias adquiere particular importancia en el contexto del Día Internacional de la Lengua Materna, conmemoración que cada 21 de febrero pone de relieve la riqueza lingüística de distintos países.

México figura entre las naciones con mayor diversidad lingüística, en su territorio se hablan 68 lenguas indígenas distribuidas en diferentes regiones, lo que lo posiciona como uno de los más diversos a nivel mundial.

La defensa y promoción de las lenguas originarias adquiere particular importancia en el contexto del Día Internacional de la Lengua Materna

En el marco de esta celebración, se organizó el foro Lengua materna como parte de nuestro derecho a la identidad, donde la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Edith López Hernández, subrayó que el derecho a expresarse en la lengua materna constituye un principio de justicia y dignidad.

La legisladora destacó la responsabilidad del Estado mexicano en la reservación y difusión de este patrimonio lingüístico y remarcó que México se caracteriza por ser una nación pluricultural y multiétnica, con sus raíces ancladas en los pueblos indígenas.

Asimismo, resaltó la importancia de reconocer la labor de traductores e intérpretes, quienes facilitan el acceso de los pueblos indígenas a los servicios públicos y contribuyen al cumplimiento de los derechos lingüísticos.

Argumentó que la educación multilingüe es una obligación estatal derivada de la composición pluricultural de la nación, no un privilegio.

Se organizó el foro Lengua materna como parte de nuestro derecho a la identidad

Durante la inauguración del foro, estuvieron presentes también integrantes de otras comisiones del Senado.

En el caso de Susana Harp Iturribarría, presidenta de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, manifestó su disposición para acompañar los trabajos orientados a visibilizar a los pueblos originarios y promover el uso de las lenguas maternas.

Por su parte, Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Cultura, enfatizó la importancia de colocar el tema de las lenguas maternas en la agenda pública.

Señaló que validar estos idiomas implica reconocer derechos fundamentales, como el acceso a la salud, ya que en muchos casos la comprensión lingüística puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Además, hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales para reforzar la presencia de intérpretes y traductores en hospitales y espacios públicos.

“Hago un exhorto a los gobiernos a que se refuerce la traducción en espacios públicos, para que nuestros pueblos indígenas hagan valer sus derechos y la comunicación no se interrumpa”, enfatizó la legisladora.

Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Cultura

Las lenguas maternas contribuyen a la identidad nacional y reflejan la diversidad cultural de México, donde se reconocen 365 formas diferentes de saludar en los distintos idiomas indígenas.

Por ello, las senadoras reiteraron el compromiso institucional de traducir los discursos y declaraciones a acciones concretas, orientadas al reconocimiento efectivo de los derechos lingüísticos y la preservación de las lenguas originarias.

