México

La noche que Willie Colón y José José hicieron historia en el Salón de la Fama

La inolvidable ceremonia de 2019 reunió a dos íconos latinos homenajeados por su aportación irrepetible a la música

Guardar
Willie Colón y su paso
Willie Colón y su paso legendario por el Salón de la Fama junto a José José. (Crédito: Willie Colón/Facebook - OTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

Willie Colón, legendario trombonista y cantante, falleció la mañana de este sábado 21 de febrero en Nueva York a los 75 años.

La noticia de su deceso fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales luego de rumores que señalaban que el intérprete había sido hospitalizado de emergencia el 18 de febrero.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”, indicaron.

Willie Colón, uno de los
Willie Colón, uno de los grandes de la salsa, falleció a los 75 años en Nueva York, según confirmó su familia en un comunicado. Crédito Willie Colón / Facebook

Pese a lamentar su ausencia, señalaron que se regocijan en el “regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.

La vez que Willie Colón y José José ingresaron juntos al Salón de la Fama

Años después de que llegó a innovar la salsa con éxitos como “El Gran Varón” y “Talento de Televisión”, fue reconocido como un grande de la música latina por el Salón de la Fama.

La ceremonia se celebró en octubre de 2019, donde también estuvieron presentes personalidades como Ivy Queen, Michael Sullivan, Chico Novarro y Armando Larrinaga.

Sin embargo, uno de los momentos clave fue el tributo al fallecido José José, conocido como el “Príncipe de la Canción”. Su hija Sara Sosa fue la encargada de recibir el premio y expresar unas palabras.

“Mi papá quería mucho estar aquí. Él luchó mucho para lograrlo y sé que está aquí con nosotros”, dijo al recibir el galardón Leyenda Viviente de la organización los Premios La Musa.

Willie Colón y José José
Willie Colón y José José fueron reconocidos en 2019 en el Salón de la Fama de la Música Latina por su contribución e innovación. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Por su parte, el trombonista y pionero de la música salsa, dijo estar agradecido por ser la primera vez que lo honraban de esa manera: “Es la primera vez que me honran como compositor”.

A lo largo de la ceremonia, el salsero interpretó temas como “Celos” y recibió el reconocimiento de la mano de Rudy Pérez, uno de los directivos del organismo.

La incorporación de Willie Colón a la salsa y su influencia global

Willie Colón nació el 28 de abril de 1950 en Nueva York, en una familia puertorriqueña inmigrante del Bronx. Su entorno familiar y social influyó de manera determinante en su música y en su identidad artística.

Desde temprana edad, se inclinó por la música y eligió el trombón como instrumento principal, convirtiéndose en uno de los exponentes más destacados e innovadores de la salsa.

El legendario trombonista y cantante
El legendario trombonista y cantante Willie Colón deja un legado musical imborrable con éxitos como 'El Gran Varón' y 'Talento de Televisión'.
  • Inició su carrera profesional en la década de 1960 con Fania Records.
  • Se asoció con Héctor Lavoe, con quien formó una de las duplas más influyentes de la salsa.
  • Juntos produjeron temas emblemáticos como “Periódico de Ayer”, “Che Che Colé” y “El gran varón”.
  • La colaboración Colón-Lavoe se transformó en un referente para la comunidad latina en Nueva York y a nivel internacional.
  • En 2002 realizó un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México junto a Celso Piña y Eddie Santiago.

Su familia comunicó su fallecimiento y señaló que partió en paz, rodeado de sus seres queridos. Su legado continúa vigente a través de sus grabaciones y la influencia que ejerce sobre nuevas generaciones de músicos y seguidores de la salsa.

Temas Relacionados

Willie ColónJosé JoséSalón de la FamaEl Gran VarónPríncipe de la Canciónmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 21 de febrero: autopista México-Querétaro presenta carga vehicular, por esta razón

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Detienen a seis hombres con armamento y equipos de radio en Chiapas, entre ellos a “El Chapo”

Cinco de los sujetos son originarios de Navolato, Sinaloa

Detienen a seis hombres con

¡Última oportunidad! Pensiones del Bienestar 2026 cierra el registro para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

La Secretaría de Bienestar mantiene abiertos los módulos en todo el país, en un horario de 10:00 a 16:00 horas

¡Última oportunidad! Pensiones del Bienestar

Melena castaña, descalza y con guitarra: así fue la primera vez que Shakira cantó en el Zócalo hace casi 20 años

La colombiana cantó para los capitalinos en 2007, como parte de su Tour Fijación Oral

Melena castaña, descalza y con

Fuerte explosión en caldera en baños públicos de Cuautlancingo provoca incendio y movilización de autoridades

No hubo muertos ni heridos, sólo una persona con crisis nerviosa; bomberos y protección civil acuudieron de inmediato para apagar el fuego

Fuerte explosión en caldera en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a seis hombres con

Detienen a seis hombres con armamento y equipos de radio en Chiapas, entre ellos a “El Chapo”

Detuvieron a Alma N, pareja del encargado del rancho Izaguirre: él fue capturado con otra mujer

Procesan a lideresa del “Sindicato 25 de Marzo” por presunta extorsión a comerciantes en Edomex

Dan prisión preventiva y fijan nueva audiencia a dos presuntos extorsionadores del Mercado de Abastos en Mazatlán

Hallan otra cabeza humana en Hidalgo, la segunda en una semana

ENTRETENIMIENTO

Melena castaña, descalza y con

Melena castaña, descalza y con guitarra: así fue la primera vez que Shakira cantó en el Zócalo hace casi 20 años

Willie Colón se casó en México, con Celia Cruz de testigo: la historia detrás de la ceremonia salsera

Willie Colón en CDMX: la vez que ofreció un concierto gratis en el Zócalo con Celso Piña y Eddie Santiago

“Demasiado corazón”: el tema que Willie Colón hizo para una famosa telenovela mexicana

Freddy Ortega defiende a Maribel Guardia de Imelda Tuñón: “Es una dama, merece tranquilidad”

DEPORTES

La ‘Hormiga’ González despierta a

La ‘Hormiga’ González despierta a Europa: Barcelona y más clubes siguen a la joya de Chivas

NFL en México 2026: estos son todos los partidos que se han jugado en el país

Cabellera contra cabellera: CMLL hace oficial la guerra entre Ángel de Oro y Johnny Consejo

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

Raúl Jiménez ignora el paso perfecto de Chivas y deja mensaje claro: “El mejor equipo de México es el América”