La noche que Willie Colón y José José hicieron historia en el Salón de la Fama

Willie Colón y su paso legendario por el Salón de la Fama junto a José José. (Crédito: Willie Colón/Facebook - OTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

Willie Colón, legendario trombonista y cantante, falleció la mañana de este sábado 21 de febrero en Nueva York a los 75 años.

La noticia de su deceso fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales luego de rumores que señalaban que el intérprete había sido hospitalizado de emergencia el 18 de febrero.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana rodeado de su amada familia”, indicaron.

Willie Colón, uno de los grandes de la salsa, falleció a los 75 años en Nueva York, según confirmó su familia en un comunicado. Crédito Willie Colón / Facebook

Pese a lamentar su ausencia, señalaron que se regocijan en el “regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.

La vez que Willie Colón y José José ingresaron juntos al Salón de la Fama

Años después de que llegó a innovar la salsa con éxitos como “El Gran Varón” y “Talento de Televisión”, fue reconocido como un grande de la música latina por el Salón de la Fama.

La ceremonia se celebró en octubre de 2019, donde también estuvieron presentes personalidades como Ivy Queen, Michael Sullivan, Chico Novarro y Armando Larrinaga.

Sin embargo, uno de los momentos clave fue el tributo al fallecido José José, conocido como el “Príncipe de la Canción”. Su hija Sara Sosa fue la encargada de recibir el premio y expresar unas palabras.

“Mi papá quería mucho estar aquí. Él luchó mucho para lograrlo y sé que está aquí con nosotros”, dijo al recibir el galardón Leyenda Viviente de la organización los Premios La Musa.

Willie Colón y José José fueron reconocidos en 2019 en el Salón de la Fama de la Música Latina por su contribución e innovación. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Por su parte, el trombonista y pionero de la música salsa, dijo estar agradecido por ser la primera vez que lo honraban de esa manera: “Es la primera vez que me honran como compositor”.

A lo largo de la ceremonia, el salsero interpretó temas como “Celos” y recibió el reconocimiento de la mano de Rudy Pérez, uno de los directivos del organismo.

La incorporación de Willie Colón a la salsa y su influencia global

Willie Colón nació el 28 de abril de 1950 en Nueva York, en una familia puertorriqueña inmigrante del Bronx. Su entorno familiar y social influyó de manera determinante en su música y en su identidad artística.

Desde temprana edad, se inclinó por la música y eligió el trombón como instrumento principal, convirtiéndose en uno de los exponentes más destacados e innovadores de la salsa.

El legendario trombonista y cantante Willie Colón deja un legado musical imborrable con éxitos como 'El Gran Varón' y 'Talento de Televisión'.

Inició su carrera profesional en la década de 1960 con Fania Records .

Se asoció con Héctor Lavoe , con quien formó una de las duplas más influyentes de la salsa.

Juntos produjeron temas emblemáticos como “Periódico de Ayer”, “Che Che Colé” y “El gran varón” .

La colaboración Colón-Lavoe se transformó en un referente para la comunidad latina en Nueva York y a nivel internacional.

En 2002 realizó un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México junto a Celso Piña y Eddie Santiago.

Su familia comunicó su fallecimiento y señaló que partió en paz, rodeado de sus seres queridos. Su legado continúa vigente a través de sus grabaciones y la influencia que ejerce sobre nuevas generaciones de músicos y seguidores de la salsa.