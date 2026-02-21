La cámara de seguridad registró atropello de tres menores en Zapopan: dos murieron y uno está grave

Atropellamiento de adolescentes en calles de Zapopan, Jalisco (captura)

Una cámara de seguridad captó el momento en que un vehículo atropelló a tres menores en la colonia Miramar, en el municipio de Zapopan, Jalisco, provocando la muerte de dos adolescentes y dejando a un tercero en estado grave bajo atención hospitalaria.

Este episodio ocurrió la tarde del 14 de febrero en la intersección de Prolongación Guadalupe y Puerto Peñasco y apenas se dieron a conocer las imágenes.

El impacto de las imágenes generó conmoción pública y ahora forma parte central de las investigaciones oficiales para esclarecer las circunstancias del hecho.

A partir del registro en video, las autoridades han incorporado el material a la carpeta de investigación correspondiente.

El vehículo involucrado, identificado como de color rojo, arrolló a los menores cuando se encontraban en la vía pública e iba a toda velocidad en una zona de tráfico intenso.

Conductor huyó de la escena

Jóvenes atropellados en calles de Zapopan, Jalisco Crédito: X/@Crónica policial

Tras el atropello, el conductor huyó y dos de las víctimas fallecieron debido a la magnitud de las lesiones, mientras que el tercer afectado, de 14 años, fue trasladado de inmediato al hospital. Allí permanece internado y recibe atención médica especializada, sin que hasta el momento se informe su evolución precisa.

La difusión del video alimenta el debate sobre la seguridad peatonal en zonas poblacionales y el nivel de responsabilidad de los conductores en avenidas con presencia frecuente de menores.

Vecinos de la colonia Miramar exigen respuestas y mayor protección, luego del trágico desenlace que dejó a una familia en duelo y a otra persona luchando por sobrevivir. El video se viralizó rápidamente, amplificando la indignación y la demanda de justicia entre la población de Jalisco.

El caso de Zapopan se suma a una serie de incidentes viales recientes en la región, muchos de ellos con desenlaces fatales o heridos graves. Este panorama resalta la urgencia de fortalecer la prevención de accidentes, el patrullaje urbano y las campañas de educación vial en entornos urbanos donde conviven peatones y tráfico vehicular.

Antecedentes y situación actual del tercer menor

El único sobreviviente de 14 años al atropello, cuyo estado ha sido descrito como delicado, permanece bajo cuidado médico. Según refieren familiares y autoridades, el adolescente recibe tratamientos intensivos para estabilizar su salud.

En lo que va de 2024, Zapopan y su área metropolitana han presentado cifras preocupantes en incidentes de tránsito, especialmente en intersecciones.

Fuentes cercanas al proceso confirmaron que estas grabaciones, junto con testimonios de testigos presenciales y peritajes, buscarán determinar la responsabilidad del conductor y si existe agravante por imprudencia o negligencia.

El trágico siniestro sacudió a los habitantes de Miramar y encendió la discusión sobre la falta de pasos peatonales seguros y señalización efectiva en el sector.

La Fiscalía del Estado mantiene abiertas diversas líneas de investigación y anunció la colaboración con peritos y autoridades viales para acelerar la identificación del responsable.