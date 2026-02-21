México

La cámara de seguridad registró atropello de tres menores en Zapopan: dos murieron y uno está grave

Hasta el momento, el conductor está prófugo

Guardar
Atropellamiento de adolescentes en calles
Atropellamiento de adolescentes en calles de Zapopan, Jalisco (captura)

Una cámara de seguridad captó el momento en que un vehículo atropelló a tres menores en la colonia Miramar, en el municipio de Zapopan, Jalisco, provocando la muerte de dos adolescentes y dejando a un tercero en estado grave bajo atención hospitalaria.

Este episodio ocurrió la tarde del 14 de febrero en la intersección de Prolongación Guadalupe y Puerto Peñasco y apenas se dieron a conocer las imágenes.

El impacto de las imágenes generó conmoción pública y ahora forma parte central de las investigaciones oficiales para esclarecer las circunstancias del hecho.

A partir del registro en video, las autoridades han incorporado el material a la carpeta de investigación correspondiente.

El vehículo involucrado, identificado como de color rojo, arrolló a los menores cuando se encontraban en la vía pública e iba a toda velocidad en una zona de tráfico intenso.

Conductor huyó de la escena

Jóvenes atropellados en calles de Zapopan, Jalisco Crédito: X/@Crónica policial

Tras el atropello, el conductor huyó y dos de las víctimas fallecieron debido a la magnitud de las lesiones, mientras que el tercer afectado, de 14 años, fue trasladado de inmediato al hospital. Allí permanece internado y recibe atención médica especializada, sin que hasta el momento se informe su evolución precisa.

La difusión del video alimenta el debate sobre la seguridad peatonal en zonas poblacionales y el nivel de responsabilidad de los conductores en avenidas con presencia frecuente de menores.

Vecinos de la colonia Miramar exigen respuestas y mayor protección, luego del trágico desenlace que dejó a una familia en duelo y a otra persona luchando por sobrevivir. El video se viralizó rápidamente, amplificando la indignación y la demanda de justicia entre la población de Jalisco.

El caso de Zapopan se suma a una serie de incidentes viales recientes en la región, muchos de ellos con desenlaces fatales o heridos graves. Este panorama resalta la urgencia de fortalecer la prevención de accidentes, el patrullaje urbano y las campañas de educación vial en entornos urbanos donde conviven peatones y tráfico vehicular.

Antecedentes y situación actual del tercer menor

El único sobreviviente de 14 años al atropello, cuyo estado ha sido descrito como delicado, permanece bajo cuidado médico. Según refieren familiares y autoridades, el adolescente recibe tratamientos intensivos para estabilizar su salud.

En lo que va de 2024, Zapopan y su área metropolitana han presentado cifras preocupantes en incidentes de tránsito, especialmente en intersecciones.

Fuentes cercanas al proceso confirmaron que estas grabaciones, junto con testimonios de testigos presenciales y peritajes, buscarán determinar la responsabilidad del conductor y si existe agravante por imprudencia o negligencia.

El trágico siniestro sacudió a los habitantes de Miramar y encendió la discusión sobre la falta de pasos peatonales seguros y señalización efectiva en el sector.

La Fiscalía del Estado mantiene abiertas diversas líneas de investigación y anunció la colaboración con peritos y autoridades viales para acelerar la identificación del responsable.

Temas Relacionados

AtropellamientoAdolescentesZapopanJaliscomexico-noticias

Más Noticias

Salma Hayek vuelve a su natal Veracruz vestida de jarocha y posa junto a Rocío Nahle

La actriz ha dado de qué hablar tras su reciente participación en ‘La Mañanera’

Salma Hayek vuelve a su

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 21 de febrero

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es

Sarampión en México: ¿Cuántos casos confirmados se registran hoy 21 de febrero?

La Secretaría de Salud informó que hasta el momento se han contabilizado 31 defunciones en todo el país por la enfermedad viral

Sarampión en México: ¿Cuántos casos

Barcelona vs Levante EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 25 de LaLiga

El encuentro se jugará en el Estadio Spotify Camp Nou y podrá seguirse en territorio mexicano

Barcelona vs Levante EN VIVO:

Sheinbaum reitera compromiso de rescatar a mineros en Pasta de Conchos tras reunión con familias: “Hay que hacer justicia”

La presidenta se reunió con los familiares de las 68 víctimas en Coahuila, a 20 años de la explosión en la mina

Sheinbaum reitera compromiso de rescatar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un muerto y dos heridos

Un muerto y dos heridos por balacera en canchas de pádel de la Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa

Tragedia en Puebla: localizan muertos a Karina y Alexandro, pareja desaparecida rumbo a Tlaxcala

Fiscalía confirma desaparición del hijo del exsenador panista Jorge Luis Preciado, versiones se contradicen

Embajador de EEUU destaca “resultados históricos y sin precedentes” como parte de la cooperación con México

Fuerzas de seguridad de México reciben capacitación de UNODC y Canadá para desmantelar narcolaboratorios

ENTRETENIMIENTO

Salma Hayek vuelve a su

Salma Hayek vuelve a su natal Veracruz vestida de jarocha y posa junto a Rocío Nahle

Conductora de ¡Cuéntamelo Ya! sufre accidente en vivo: casi se queda sin vestido

Dónde ver a Shakira si no logras entrar al Zócalo, estas son las opciones en CDMX

¡En menos de 24 horas! Hoteles con vista al Zócalo se agotan tras anuncio del concierto gratis de Shakira

Exesposa de Daniel Bisogno rinde emotivo homenaje al conductor de “Ventaneando” a un año de su partida

DEPORTES

Barcelona vs Levante EN VIVO:

Barcelona vs Levante EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 25 de LaLiga

Fernando Guerrero explota contra Katia Itzel por penal no marcado a Henry Martín ante Puebla: “Es un escándalo arbitral”

Cruz Azul vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 7 del Clausura 2026

Josh Alexander retiene título de MLP ante Esfinge y Johnny Consejo lanza reto de cabelleras a Ángel de Oro

Isaac del Toro conquista Jebel Hafeet y acaricia el título del UAE Tour 2026