México

Freddy Ortega defiende a Maribel Guardia de Imelda Tuñón: “Es una dama, merece tranquilidad”

El comediante habló sobre el tiempo que convivió con la actriz costarricense

Guardar
(Instagram)
(Instagram)

Freddy Ortega, reconocido actor y comediante, expresó su respaldo y admiración hacia Maribel Guardia ante la polémica que rodea a la actriz por las recientes declaraciones y filtraciones vinculadas a la muerte de su hijo Julián Figueroa.

En un encuentro con la prensa, Ortega destacó la integridad y calidad humana de Guardia, asegurando que merece tranquilidad en medio del escándalo mediático.

Freddy Ortega: “Maribel es una dama, merece estar tranquila”

Al ser cuestionado sobre las dificultades que enfrenta Maribel Guardia, Freddy Ortega fue claro y enfático en su defensa:

“Yo espero que Maribel esté tranquila. Yo estuve conviviendo con ella durante dos años, dos años y medio, y lo único que yo puedo decir de Maribel es: una dama, es una mujer entrañable, es una mujer con una educación brutal, es una mujer con un amor a su hijo, desde antes que pasó lo que pasara, lo vimos todo el tiempo”, afirmó Ortega ante reporteros.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón
Maribel Guardia e Imelda Tuñón vuelven al centro de la polémica tras la difusión de un video con Julián Figueroa. (RS)

El actor subrayó que, aunque no le gusta involucrarse en polémicas ni emitir juicios sobre temas delicados, su deseo es que Maribel reciba la paz que merece:

“Lo que deseo es que esté tranquila, porque de verdad lo merece, porque es una mujer que México la recibió y ella ha respondido con creces. Es un ser humano increíble, te lo digo de verdad”, agregó.

Sobre los señalamientos recientes y los audios filtrados que involucran a la familia, Ortega evitó opinar sobre aspectos que desconoce, pero reiteró su respeto absoluto:

(Instagram)
(Instagram)

“No puedo opinar de algo que no sé, y se lo digo con todo el respeto, ustedes saben que les contesto todo. Pero digo, la verdad es que mi deseo es como Miss Universo, ¿no? Que haya paz en el mundo. Pero de verdad, en este caso, Maribel, sí deseo que esté tranquila, porque lo digo de frente, la señora es una dama”, concluyó.

Temas Relacionados

Freddy OrtegaMaribel GuardiaImelda Tuñónmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Tortitas de amaranto y zanahoria: receta fácil, vegetariana y perfecta para Cuaresma

Dale un giro a tu menú con este platillo lleno de color, fibra y sabor mexicano

Tortitas de amaranto y zanahoria:

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

Con tres títulos en un solo día, México amplió su cosecha de oros en Santiago

Yareli Acevedo lidera jornada dorada

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.1 en Unión Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Oaxaca: se registra

CONDUSEF alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que suplantan su identidad

Este anuncio busca proteger a los usuarios de intentos de usurpación institucional y fraudes digitales

CONDUSEF alerta sobre correos electrónicos

Día Internacional de la Lengua Materna: UNAM advierte que la IA acelera el desplazamiento de lenguas originarias

Ioana Cornea señaló que la inteligencia artificial desplaza reproduce prejuicios históricos al no ser neutral

Día Internacional de la Lengua
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familiares aseguran que 8 de

Familiares aseguran que 8 de los 11 muertos en ataque de EU a presuntas “narcolanchas” eran de Nayarit

Un muerto y dos heridos por balacera en canchas de pádel de la Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa

Tragedia en Puebla: localizan muertos a Karina y Alexandro, pareja desaparecida rumbo a Tlaxcala

Fiscalía confirma desaparición del hijo del exsenador panista Jorge Luis Preciado, versiones se contradicen

Embajador de EEUU destaca “resultados históricos y sin precedentes” como parte de la cooperación con México

ENTRETENIMIENTO

Shakira gratis en el Zócalo:

Shakira gratis en el Zócalo: ¿Quiénes podrían cantar con la estrella colombiana en CDMX?

Salma Hayek vuelve a su natal Veracruz vestida de jarocha y posa junto a Rocío Nahle

Conductora de ¡Cuéntamelo Ya! sufre accidente en vivo: casi se queda sin vestido

Dónde ver a Shakira si no logras entrar al Zócalo, estas son las opciones en CDMX

¡En menos de 24 horas! Hoteles con vista al Zócalo se agotan tras anuncio del concierto gratis de Shakira

DEPORTES

Yareli Acevedo lidera jornada dorada

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

Raúl Jiménez ignora el paso perfecto de Chivas y deja mensaje claro: “El mejor equipo de México es el América”

Tuca Ferretti acepta que se equivocó con la portería de Cruz Azul durante su etapa como entrenador

América Femenil anuncia la salida de Kiana Palacios previo al Clásico ante Chivas

Barcelona vs Levante EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 25 de LaLiga