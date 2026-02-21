Freddy Ortega defiende a Maribel Guardia de Imelda Tuñón: “Es una dama, merece tranquilidad”

(Instagram)

Freddy Ortega, reconocido actor y comediante, expresó su respaldo y admiración hacia Maribel Guardia ante la polémica que rodea a la actriz por las recientes declaraciones y filtraciones vinculadas a la muerte de su hijo Julián Figueroa.

En un encuentro con la prensa, Ortega destacó la integridad y calidad humana de Guardia, asegurando que merece tranquilidad en medio del escándalo mediático.

Freddy Ortega: “Maribel es una dama, merece estar tranquila”

Al ser cuestionado sobre las dificultades que enfrenta Maribel Guardia, Freddy Ortega fue claro y enfático en su defensa:

“Yo espero que Maribel esté tranquila. Yo estuve conviviendo con ella durante dos años, dos años y medio, y lo único que yo puedo decir de Maribel es: una dama, es una mujer entrañable, es una mujer con una educación brutal, es una mujer con un amor a su hijo, desde antes que pasó lo que pasara, lo vimos todo el tiempo”, afirmó Ortega ante reporteros.

El actor subrayó que, aunque no le gusta involucrarse en polémicas ni emitir juicios sobre temas delicados, su deseo es que Maribel reciba la paz que merece:

“Lo que deseo es que esté tranquila, porque de verdad lo merece, porque es una mujer que México la recibió y ella ha respondido con creces. Es un ser humano increíble, te lo digo de verdad”, agregó.

Sobre los señalamientos recientes y los audios filtrados que involucran a la familia, Ortega evitó opinar sobre aspectos que desconoce, pero reiteró su respeto absoluto:

“No puedo opinar de algo que no sé, y se lo digo con todo el respeto, ustedes saben que les contesto todo. Pero digo, la verdad es que mi deseo es como Miss Universo, ¿no? Que haya paz en el mundo. Pero de verdad, en este caso, Maribel, sí deseo que esté tranquila, porque lo digo de frente, la señora es una dama”, concluyó.