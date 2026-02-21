México

Dan prisión preventiva y fijan nueva audiencia a dos presuntos extorsionadores del Mercado de Abastos en Mazatlán

Una jueza impuso prisión preventiva oficiosa a Víctor “N” y Luis “N”, acusados de extorsión agravada y narcomenudeo, y fijó la continuación de la audiencia para el 24 de febrero de 2026

Guardar
Presuntamente los sujetos extorsionaban a
Presuntamente los sujetos extorsionaban a comerciantes de un mercado en Mazatlán. (X @OHarfuc)

Una jueza de control dictó prisión preventiva oficiosa contra los dos hombres señalados como presuntos responsables de extorsión agravada y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, tras ser presentados ante el juez por su probable participación en hechos violentos ocurridos en el Mercado de Abastos La Yarda, en Mazatlán, Sinaloa.

La audiencia inicial se celebró el 20 de febrero de 2026, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada contra el Secuestro de la Zona Sur.

Durante el desarrollo de la diligencia, los acusados —identificados como Víctor “N” y Luis “N”optaron por reservar su derecho a declarar y, junto con sus abogados, solicitaron la duplicidad del término constitucional, que permite ampliar el plazo para que la defensa y la Fiscalía presenten pruebas.

La autoridad judicial estableció que la continuación de la audiencia inicial se llevará a cabo el 24 de febrero de 2026 a las 13:30 horas, con el objetivo de revisar la imputación formal y otros elementos del caso.

Hechos que se investigan

Según la carpeta de investigación integrada por las autoridades, los hechos que derivaron en la detención ocurrieron el 10 de febrero de 2026, cuando ambos presuntos responsables se presentaron en un negocio dentro del mercado y, presuntamente, sustrajeron dinero en efectivo y exigieron mayores pagos bajo amenazas de muerte y de privación ilegal de la libertad.

(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

Durante su detención y la posterior puesta a disposición del Ministerio Público, también se les aseguró clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, motivo por el cual además de extorsión enfrentan cargos por narcomenudeo.

La medida de prisión preventiva oficiosa impuesta tiene como finalidad garantizar la comparecencia de los imputados en las siguientes etapas del proceso penal, así como evitar cualquier riesgo de fuga o interferencia en la investigación.

Reacciones y contexto

El aumento de operaciones de extorsión a comerciantes se ha convertido en uno de los focos de atención para las autoridades estatales y federales, que han reforzado labores de inteligencia y coordinación con la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La intervención de elementos de seguridad y la actuación de los órganos judiciales reflejan la presión que ejercen los delitos de cobro de piso y narcomenudeo sobre la actividad comercial en zonas como la del mercado de abastos en Mazatlán.

Mientras avanza el proceso, familiares de comerciantes y ciudadanos han reiterado la importancia de que el sistema de justicia actúe con diligencia para frenar este tipo de delitos que afectan la economía y la tranquilidad de las comunidades.

Temas Relacionados

extorsionadoresmercadoMazatlánSinaloanarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum reafirma defensa de la soberanía y de mexicanos en EEUU tras nuevos aranceles de Trump

La presidenta reiteró que Estados Unidos no sería lo que es hoy sin el trabajo de los migrantes mexicanos en ese país

Sheinbaum reafirma defensa de la

¿Sin planes este fin de semana? Estos son los centros de vacunación que están abiertos

La disposición de espacios facilita el acceso a la salud y brindar alternativas a quienes no pueden acudir durante la semana laboral

¿Sin planes este fin de

El operativo de rastreo en Cerro del Chiquihuite y Río de los Remedios finaliza sin resultados positivos

Grupos son apoyados por tecnología

El operativo de rastreo en

Willie Colón en CDMX: la vez que ofreció un concierto gratis en el Zócalo con Celso Piña y Eddie Santiago

Pese a la lluvia, los artistas ofrecieron un espectáculo lleno de sabor y el público bailó hasta caer la noche

Willie Colón en CDMX: la

Obrero se vuelve viral al ayudar a joven a cruzar la calle en excavadora para comprar tortillas

El momento quedó grabado en TikTok y desató miles de comentarios sobre el “México mágico”

Obrero se vuelve viral al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan otra cabeza humana en

Hallan otra cabeza humana en Hidalgo, la segunda en una semana

Asesinan a dos sujetos y abandonan sus cuerpos dentro de auto

Familiares aseguran que 8 de los 11 muertos en ataque de EU a presuntas “narcolanchas” eran de Nayarit

Un muerto y dos heridos por balacera en canchas de pádel de la Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa

Tragedia en Puebla: localizan muertos a Karina y Alexandro, pareja desaparecida rumbo a Tlaxcala

ENTRETENIMIENTO

Willie Colón en CDMX: la

Willie Colón en CDMX: la vez que ofreció un concierto gratis en el Zócalo con Celso Piña y Eddie Santiago

“Demasiado corazón”: el tema que Willie Colón hizo para una famosa telenovela mexicana

Freddy Ortega defiende a Maribel Guardia de Imelda Tuñón: “Es una dama, merece tranquilidad”

Shakira gratis en el Zócalo: ¿Quiénes podrían cantar con la estrella colombiana en CDMX?

Salma Hayek vuelve a su natal Veracruz vestida de jarocha y posa junto a Rocío Nahle

DEPORTES

NFL en México 2026: estos

NFL en México 2026: estos son todos los partidos que se han jugado en el país

Cabellera contra cabellera: CMLL hace oficial la guerra entre Ángel de Oro y Johnny Consejo

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

Raúl Jiménez ignora el paso perfecto de Chivas y deja mensaje claro: “El mejor equipo de México es el América”

Tuca Ferretti acepta que se equivocó con la portería de Cruz Azul durante su etapa como entrenador