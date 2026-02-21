Adulto mayor lleva su propia silla al Metro CDMX al no encontrar lugar: video se vuelve viral

El momento fue captado por la cuenta Metro Viral y se volvió tendencia.

Una escena captada dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro volvió a colocar a la Ciudad de México en tendencia en redes sociales. Esta vez, el protagonista fue un hombre de la tercera edad que, ante la dificultad constante para encontrar asiento, decidió acudir al Metro capitalino con su propia silla de madera.

El momento fue difundido a través de la cuenta Metro Viral en TikTok, donde rápidamente acumuló cientos de miles de visualizaciones. En las imágenes se observa al adulto mayor sentado tranquilamente en su silla dentro del vagón, específicamente en el área donde se ubica la escalera de emergencia.

Usuarios reaccionaron con humor y reflexión ante la saturación del transporte.

De acuerdo con la narrativa que acompañó el video, el hombre habría optado por esta solución luego de no lograr conseguir lugar durante sus traslados habituales. La escena llamó la atención no solo por lo inusual, sino por la naturalidad con la que el pasajero viajaba mientras otros usuarios lo miraban con curiosidad.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, la publicación detonó una ola de comentarios que mezclaron humor, crítica social y empatía. Entre los mensajes que más destacaron se encuentran: “Porque ya toda la gente siente que puede estar grabando a todos sin permiso”; “el don bien feliz en su silla…”; “Yo viendo a los enamorados pensando que el vídeo era por ellos”; “yo me quedé viendo los enamorados,, 🥺 después mi vista con el sr de la silla”; “dijo el don mejor me llevo mi silla con eso de que el metro se tarda”; “yo próximamente pq ya neta jamás me toca lugar”.

El clip, que ronda el medio millón de reproducciones, abrió también una conversación sobre las condiciones de movilidad en horas pico y la falta de asientos disponibles, especialmente para personas mayores. Algunos usuarios aplaudieron la creatividad del hombre para resolver su problema, mientras otros señalaron la necesidad de mayor conciencia y respeto hacia los sectores más vulnerables.

La grabación no ofrece más contexto sobre el trayecto o la reacción de las autoridades del transporte, pero sí retrata un momento que muchos interpretaron como reflejo de la cotidianidad en el Metro capitalino. La imagen del adulto mayor sentado en su propia silla se convirtió en símbolo de ingenio ante la saturación del servicio.

En un entorno donde los videos virales suelen capturar instantes inesperados, esta escena se sumó a la lista de situaciones que combinan humor y realidad urbana. Entre risas y reflexiones, el pasajero logró lo que miles buscan diariamente en el Metro: un lugar para viajar sentado, aunque en su propio asiento portátil.