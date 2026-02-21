Actriz está dispuesta a disculparse con Yeri Mua por supuesto empujón en la casita de Bad Bunny

El enfrentamiento entre Yeri Mua y Carolina Miranda en el VIP de Bad Bunny expone las tensiones entre influencers y figuras públicas en eventos masivos. (Jovani Pérez/ Infobae)

El reciente enfrentamiento entre Yeri Mua y Carolina Miranda en el área VIP del concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México ha encendido el debate sobre la convivencia entre celebridades digitales y figuras públicas en eventos de alta exposición.

La controversia se detonó cuando Yeri Mua relató ante sus seguidores que una asistente no identificada la empujó en repetidas ocasiones durante su estancia en La Casita.

Su relato ganó fuerza cuando los usuarios de redes sociales identificaron a Carolina Miranda como la supuesta agresora, generando una ola de videos y testimonios que alimentaron la discusión.

Yeri Mua denunció públicamente haber sido empujada repetidas veces en La Casita, señalando hostilidad hacia otras mujeres presentes. (Instagram)

“La actitud era como de ‘nadie pasa de esta esquina’, tratando mal a todas las morras que estábamos ahí”, denunció Yeri Mua en una transmisión en vivo, donde también aseguró que otras mujeres resultaron afectadas por la hostilidad.

La influencer ironizó con acudir a prácticas esotéricas en caso de identificar a su presunta agresora, afirmando que “nomás sepa su nombre y la voy a mandar con mi bruja para que le mande una gallina muerta”.

Carolina Miranda: disculpas públicas y distensión

A casi tres meses del altercado, Carolina Miranda abordó el tema y optó por dirigirse de forma pública a Yeri Mua. La actriz expresó su deseo de dejar atrás el conflicto, reconociendo que pudo haber actuado de forma inapropiada.

“Algún día nos la toparemos y le diré discúlpame si te sentiste agredida”, explicó Miranda.

Asimismo, aseguró que no se dio cuenta de haber empujado a la influencer y restó gravedad al episodio: “Me lo tomé con el mejor sentido del mundo y con ganas de perrear intensamente”.

De tal forma, la actriz evidenció su disposición para cerrar la controversia y mostró apertura a una posible reconciliación en futuras coincidencias.

Carolina Miranda ofreció disculpas públicas a Yeri Mua, reconociendo la posible inapropiada de su actitud durante el concierto. (Infobae México)

En medio de la conversación, la intérprete de melodramas aprovechó para referirse a la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, lanzando un comentario que muchos interpretaron como una indirecta sobre la competencia por el espacio VIP.

“Es la casita de Bad Bunny y todo mundo se está aventando. Vi la del Super Bowl y dije, me hubieran invitado a esa y ahí sí empujaba a Karol G y Pedro Pascal”, dijo con ironía.

Influencers y La Casita: el nuevo teatro de la viralidad

La Casita diseñada como un refugio para invitados especiales, se ha convertido en epicentro de situaciones inesperadas y controversias que rápidamente trascienden el círculo íntimo. El incidente entre Yeri Mua y Carolina Miranda ilustra cómo, en la era digital, cualquier gesto o palabra se vuelve material de discusión pública y alimenta la viralización de contenidos.

Mientras los comentarios y memes continúan circulando, el conflicto resalta la facilidad con la que los pleitos entre personalidades del entretenimiento digital pueden escalar y ocupar la agenda nacional.

El espacio VIP conocido como La Casita se consolida como epicentro de controversias y viralidad entre celebridades digitales y artistas. (Foto: redes sociales)

En este contexto, La Casita reafirma su papel como vitrina de tensiones, donde la convivencia entre influencers y artistas se convierte en espectáculo para miles de seguidores.