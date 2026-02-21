México

Actriz está dispuesta a disculparse con Yeri Mua por supuesto empujón en la casita de Bad Bunny

Después de semanas de debate e indirectas virales, la artista rompió el silencio y ofreció declaraciones directas a la influencer

Guardar
El enfrentamiento entre Yeri Mua
El enfrentamiento entre Yeri Mua y Carolina Miranda en el VIP de Bad Bunny expone las tensiones entre influencers y figuras públicas en eventos masivos. (Jovani Pérez/ Infobae)

El reciente enfrentamiento entre Yeri Mua y Carolina Miranda en el área VIP del concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México ha encendido el debate sobre la convivencia entre celebridades digitales y figuras públicas en eventos de alta exposición.

La controversia se detonó cuando Yeri Mua relató ante sus seguidores que una asistente no identificada la empujó en repetidas ocasiones durante su estancia en La Casita.

Su relato ganó fuerza cuando los usuarios de redes sociales identificaron a Carolina Miranda como la supuesta agresora, generando una ola de videos y testimonios que alimentaron la discusión.

Yeri Mua denunció públicamente haber
Yeri Mua denunció públicamente haber sido empujada repetidas veces en La Casita, señalando hostilidad hacia otras mujeres presentes. (Instagram)

“La actitud era como de ‘nadie pasa de esta esquina’, tratando mal a todas las morras que estábamos ahí”, denunció Yeri Mua en una transmisión en vivo, donde también aseguró que otras mujeres resultaron afectadas por la hostilidad.

La influencer ironizó con acudir a prácticas esotéricas en caso de identificar a su presunta agresora, afirmando que “nomás sepa su nombre y la voy a mandar con mi bruja para que le mande una gallina muerta”.

Carolina Miranda: disculpas públicas y distensión

A casi tres meses del altercado, Carolina Miranda abordó el tema y optó por dirigirse de forma pública a Yeri Mua. La actriz expresó su deseo de dejar atrás el conflicto, reconociendo que pudo haber actuado de forma inapropiada.

“Algún día nos la toparemos y le diré discúlpame si te sentiste agredida”, explicó Miranda.

Asimismo, aseguró que no se dio cuenta de haber empujado a la influencer y restó gravedad al episodio: “Me lo tomé con el mejor sentido del mundo y con ganas de perrear intensamente”.

De tal forma, la actriz evidenció su disposición para cerrar la controversia y mostró apertura a una posible reconciliación en futuras coincidencias.

Carolina Miranda ofreció disculpas públicas
Carolina Miranda ofreció disculpas públicas a Yeri Mua, reconociendo la posible inapropiada de su actitud durante el concierto. (Infobae México)

En medio de la conversación, la intérprete de melodramas aprovechó para referirse a la presencia de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, lanzando un comentario que muchos interpretaron como una indirecta sobre la competencia por el espacio VIP.

“Es la casita de Bad Bunny y todo mundo se está aventando. Vi la del Super Bowl y dije, me hubieran invitado a esa y ahí sí empujaba a Karol G y Pedro Pascal”, dijo con ironía.

Influencers y La Casita: el nuevo teatro de la viralidad

La Casita diseñada como un refugio para invitados especiales, se ha convertido en epicentro de situaciones inesperadas y controversias que rápidamente trascienden el círculo íntimo. El incidente entre Yeri Mua y Carolina Miranda ilustra cómo, en la era digital, cualquier gesto o palabra se vuelve material de discusión pública y alimenta la viralización de contenidos.

Mientras los comentarios y memes continúan circulando, el conflicto resalta la facilidad con la que los pleitos entre personalidades del entretenimiento digital pueden escalar y ocupar la agenda nacional.

El espacio VIP conocido como
El espacio VIP conocido como La Casita se consolida como epicentro de controversias y viralidad entre celebridades digitales y artistas. (Foto: redes sociales)

En este contexto, La Casita reafirma su papel como vitrina de tensiones, donde la convivencia entre influencers y artistas se convierte en espectáculo para miles de seguidores.

Temas Relacionados

Yeri MuaCarolina MirandaActrizLa CasitaBad BunnyEstadio GNPConciertoCDMXmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del viernes 20 de febrero

Como todos los viernes, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Resultados del sorteo Melate, Revancha

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de febrero: Cambio en el horario de servicio para el sábado 21 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Shaquille O’Neal se convierte en “Shaquille González” y comparte ring con figuras del CMLL

la legendaria estrella de la NBA eligió la Ciudad de México para lanzar su calzado deportivo accesible, mostrando una simpatía desbordante

Shaquille O’Neal se convierte en

¿Cuánto cuestan las terrazas para ver a Shakira en el Zócalo desde las alturas?

Así podrás apreciar mejor el espectáculo de la barranquillera

¿Cuánto cuestan las terrazas para

“Libre comercio”, dice Kenia López Rabadán sobre decisión arancelaria de la Corte Suprema en EEUU

La presidenta de la Cámara de Diputados insistió en que México debe defender trato preferencial a través del T-MEC

“Libre comercio”, dice Kenia López
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU destaca “resultados

Embajador de EEUU destaca “resultados históricos y sin precedentes” como parte de la cooperación con México

Fuerzas de seguridad de México reciben capacitación de UNODC y Canadá para desmantelar narcolaboratorios

Carlos Manzo fue intimidado por hombres en su domicilio días antes de ser asesinado, revela Grecia Quiroz

Atacan a tiros a elementos de la Marina en Arteaga, Michoacán: aseguraron armamento, droga y vehículos

Marina captura a operador financiero de Los Chapitos en Baja California Sur

ENTRETENIMIENTO

¿Cuánto cuestan las terrazas para

¿Cuánto cuestan las terrazas para ver a Shakira en el Zócalo desde las alturas?

Hijo de Erika Buenfil se sincera sobre su relación con su papá, Ernesto Zedillo Jr., previo a vacaciones juntos

Hermano de Daniel Bisogno confiesa que no supera su muerte: “Que me digan que solo fue una pesadilla”

Angélica Vale regresa a Juego de Voces 2026 y revela las primeras pistas de los artistas participarán

Antología, Las de la Intuición y más: este es el setlist que Shakira prepara para su show gratuito en el Zócalo de CDMX

DEPORTES

Shaquille O’Neal se convierte en

Shaquille O’Neal se convierte en “Shaquille González” y comparte ring con figuras del CMLL

¿Cuál es la situación del Club Puebla ante su posible venta?

Ministro sudafricano reta al Tri: “Somos una amenaza para México”

Javier Aguirre confiesa que había descartado a Obed Vargas y a Fidalgo para el Mundial hasta que llegaron a Europa

La joya del América que podría emigrar al fútbol brasileño