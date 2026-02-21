México

Abuchean a Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, en evento de Sheinbaum en Monclova: así reaccionó la presidenta

Diversas personas expresaron su rechazo al gobernador priista, exigiendo que deje el cargo y denunciando la falta de trabajo

Guardar
El gobernador Manolo Jiménez fue
El gobernador Manolo Jiménez fue abucheado en el evento de Sheinbaum. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega del Programa Vivienda para el Bienestar, en Monclova, Coahuila, donde presenció un incómodo momento para el gobernador de la entidad, Manolo Jiménez.

En el evento, el gobernador priista fue abucheado por diversas personas, cuando Octavio Romero Oropeza, titular del INFONAVIT, le agradeció durante su discurso por la donación de los terrenos para el programa Vivienda del Bienestar.

Sin embargo, los asistentes interrumpieron su discurso al gritar consignas en contra de Manolo Jiménez, exigiendo su salida del cargo.

“Quiero agradecer al gobernador Manolo Jiménez, no solo....

- “¡Buuuuu!; ¡Fuera, fuera, fuera!”, gritaron los asistentes.

“... la donación del suelo que hizo a favor del Infonavit, sino también por las buenas gestiones que ha realizado con los presidentes y presidentas municipales donde ya tenemos fraccionamientos en construcción. Muchas gracias gobernador”, continuó Oropeza .

Pocos minutos después, el titular del INFONAVIT agregó un agradecimiento al presidente municipal de Monclova, Carlos Fernández Villareal, quien también fue abucheado por los asistentes, denunciando la falta de trabajo.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

CoahuilaManolo JiménezClaudia SheinbaumInfonavitmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Tortitas de amaranto y zanahoria: receta fácil, vegetariana y perfecta para Cuaresma

Dale un giro a tu menú con este platillo lleno de color, fibra y sabor mexicano

Tortitas de amaranto y zanahoria:

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

Con tres títulos en un solo día, México amplió su cosecha de oros en Santiago

Yareli Acevedo lidera jornada dorada

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.1 en Unión Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Oaxaca: se registra

CONDUSEF alerta sobre correos electrónicos fraudulentos que suplantan su identidad

Este anuncio busca proteger a los usuarios de intentos de usurpación institucional y fraudes digitales

CONDUSEF alerta sobre correos electrónicos

Freddy Ortega defiende a Maribel Guardia de Imelda Tuñón: “Es una dama, merece tranquilidad”

El comediante habló sobre el tiempo que convivió con la actriz costarricense

Freddy Ortega defiende a Maribel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familiares aseguran que 8 de

Familiares aseguran que 8 de los 11 muertos en ataque de EU a presuntas “narcolanchas” eran de Nayarit

Un muerto y dos heridos por balacera en canchas de pádel de la Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa

Tragedia en Puebla: localizan muertos a Karina y Alexandro, pareja desaparecida rumbo a Tlaxcala

Fiscalía confirma desaparición del hijo del exsenador panista Jorge Luis Preciado, versiones se contradicen

Embajador de EEUU destaca “resultados históricos y sin precedentes” como parte de la cooperación con México

ENTRETENIMIENTO

Freddy Ortega defiende a Maribel

Freddy Ortega defiende a Maribel Guardia de Imelda Tuñón: “Es una dama, merece tranquilidad”

Shakira gratis en el Zócalo: ¿Quiénes podrían cantar con la estrella colombiana en CDMX?

Salma Hayek vuelve a su natal Veracruz vestida de jarocha y posa junto a Rocío Nahle

Conductora de ¡Cuéntamelo Ya! sufre accidente en vivo: casi se queda sin vestido

Dónde ver a Shakira si no logras entrar al Zócalo, estas son las opciones en CDMX

DEPORTES

Yareli Acevedo lidera jornada dorada

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

Raúl Jiménez ignora el paso perfecto de Chivas y deja mensaje claro: “El mejor equipo de México es el América”

Tuca Ferretti acepta que se equivocó con la portería de Cruz Azul durante su etapa como entrenador

América Femenil anuncia la salida de Kiana Palacios previo al Clásico ante Chivas

Barcelona vs Levante EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 25 de LaLiga