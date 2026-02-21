Abuchean a Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, en evento de Sheinbaum en Monclova: así reaccionó la presidenta

El gobernador Manolo Jiménez fue abucheado en el evento de Sheinbaum. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega del Programa Vivienda para el Bienestar, en Monclova, Coahuila, donde presenció un incómodo momento para el gobernador de la entidad, Manolo Jiménez.

En el evento, el gobernador priista fue abucheado por diversas personas, cuando Octavio Romero Oropeza, titular del INFONAVIT, le agradeció durante su discurso por la donación de los terrenos para el programa Vivienda del Bienestar.

Sin embargo, los asistentes interrumpieron su discurso al gritar consignas en contra de Manolo Jiménez, exigiendo su salida del cargo.

“Quiero agradecer al gobernador Manolo Jiménez, no solo....

- “¡Buuuuu!; ¡Fuera, fuera, fuera!”, gritaron los asistentes.

“... la donación del suelo que hizo a favor del Infonavit, sino también por las buenas gestiones que ha realizado con los presidentes y presidentas municipales donde ya tenemos fraccionamientos en construcción. Muchas gracias gobernador”, continuó Oropeza .

Pocos minutos después, el titular del INFONAVIT agregó un agradecimiento al presidente municipal de Monclova, Carlos Fernández Villareal, quien también fue abucheado por los asistentes, denunciando la falta de trabajo.

Información en desarrollo...