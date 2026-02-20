Tecate Emblema 2026 revela cartel oficial: Jonas Brothers, Paris Hilton, Louis Tomlinson, Gloria Trevi y más

El Tecate Emblema 2026 presentó su cartel oficial, confirmando una alineación que combina figuras internacionales y talento nacional para la próxima edición del festival.
El evento se realizará los días 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, apostando por una programación diversa y atractiva para todo tipo de público.
Cartel completo de Tecate Emblema 2026
Entre los artistas principales destacan:
- Jonas Brothers
- Gloria Trevi
- Louis Tomlinson
- Kenia Os
- Cazzu
- Mika
- Zara Larsson
- Lola Indigo
- Lost Frequencies
El festival también contará con la participación de RuPaul, LP, Orville Peck, Pedro Sampaio, Santos Bravos y Sech. Como invitada especial, Paris Hilton ofrecerá un DJ set.
La lista completa de artistas incluye:
- Alanis Yuki
- Alan Navarro
- Faz
- Juliana
- Joaquina
- Rafa Pabón
- Bruses
- Hercules & Love Affair
- Gottmik (Live)
- NSQK
- Along
- Emjay
- Christian Chávez
- Ivana
- Juan Duque
- Jotdog
El cartel propone una mezcla de pop, electrónica, urbano y propuestas alternativas, consolidando al Tecate Emblema como uno de los festivales más relevantes del calendario musical en México.
Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster y la organización recomienda estar atentos a futuras actualizaciones sobre horarios y servicios adicionales.