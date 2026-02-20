Tecate Emblema 2026 revela cartel oficial: Jonas Brothers, Paris Hilton, Louis Tomlinson, Gloria Trevi y más

Esto cuestan los boletos del Tecate Emblema 2025. (Ocesa)

El Tecate Emblema 2026 presentó su cartel oficial, confirmando una alineación que combina figuras internacionales y talento nacional para la próxima edición del festival.

El evento se realizará los días 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, apostando por una programación diversa y atractiva para todo tipo de público.

Alanis Morrissette en el Tecate Emblema - Foto: César Vicuña / Ocesa

Cartel completo de Tecate Emblema 2026

Entre los artistas principales destacan:

Jonas Brothers

Gloria Trevi

Louis Tomlinson

Kenia Os

Cazzu

Mika

Zara Larsson

Lola Indigo

Lost Frequencies

El festival también contará con la participación de RuPaul, LP, Orville Peck, Pedro Sampaio, Santos Bravos y Sech. Como invitada especial, Paris Hilton ofrecerá un DJ set.

Tecate Emblema 2025. (Instagram)

La lista completa de artistas incluye:

Alanis Yuki

Alan Navarro

Faz

Juliana

Joaquina

Rafa Pabón

Bruses

Hercules & Love Affair

Gottmik (Live)

NSQK

Along

Emjay

Christian Chávez

Ivana

Juan Duque

Jotdog

(Instagram)

El cartel propone una mezcla de pop, electrónica, urbano y propuestas alternativas, consolidando al Tecate Emblema como uno de los festivales más relevantes del calendario musical en México.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster y la organización recomienda estar atentos a futuras actualizaciones sobre horarios y servicios adicionales.