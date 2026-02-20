Taxista de aplicación que bajó a mujer ‘therian’ rompe el silencio y revela la verdad | VIDEO

El operador identificado como @palominosoy habló sobre el contexto del clip que circula en plataformas digitales.

Un conductor de servicio por aplicación en León decidió salir a aclarar el contexto de un video que se volvió tendencia en redes sociales, donde aparece pidiendo a una mujer identificada como “therian” que descienda de su vehículo.

La grabación muestra el momento en que el operador cuestiona a la pasajera sobre su identidad. La mujer se presenta como “Daysi, una galgo español” y asegura percibirse como un animal. Durante el diálogo, afirma formar parte de una comunidad y señala que se dirigía a reunirse con su “manada”. Incluso, en distintos fragmentos del clip, emite ladridos mientras conversa con el conductor.

La grabación grabada en León desató debate en redes sociales por la conversación entre ambos.

En el material, el chofer explica que el servicio solicitado está destinado al traslado de personas y le indica que no puede llevar animales en la unidad. Por ello, le sugiere pedir la modalidad Uber Pets, diseñada para transportar mascotas. Tras esta negativa, el video se difundió ampliamente en plataformas digitales, generando reacciones divididas entre usuarios.

Ante la viralización, el conductor —identificado en redes como @palominosoy— publicó un mensaje para explicar lo sucedido y asegurar que el contenido fue planeado.

“!Yo soy el Uber taxista que bajó a Alterian. Y es que el día de ayer subí un video, el cual se está haciendo viral. Ahí te va el contexto. Subí este video de estas personas que se llaman Therian, Therianate, Therian o algo, algo por el estilo, que dicen que son perros, que no son humanos y que no sé qué tanto. Eh, pues al principio me empezó a ladrar.

Nada más estaba así como que haciendo ladridos y yo sacado de onda. Ya después como que se molesta, empieza a hablar y me dice: “Oye, pues es que yo soy un Therian”, y cosas por el estilo. Y pues ya es ahí en donde digo: ‘a ver, a ver, a ver, entonces, ¿quieres que te dé el trato como es, en donde realmente te voy a tratar como lo que te sientes, te percibes, que eres un perro? Pues, ¿qué crees? Que el servicio que pediste es para personas.

Obviamente, no es cierto, gente. Sí soy yo quien hizo ese video, pero es un video actuado. Si ustedes ven el video original hasta el final, los últimos cinco segundos, dice que es una parodia. No se crean todo lo que ven en Internet”, destacó.

El conductor insistió en que la intención era generar contenido humorístico y subrayó que el video completo incluye una advertencia donde se especifica que se trata de una parodia. Sin embargo, el fragmento compartido en distintas cuentas omitió esa parte final, lo que contribuyó a que algunos usuarios interpretaran la escena como un hecho real.

El caso se suma a la creciente visibilidad del fenómeno “therian” en México, tendencia que ha ganado presencia en internet y que continúa provocando debate en el entorno digital.