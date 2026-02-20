México

Punch, la historia viral de un solitario mono y su inseparable peluche que enternece a mexicanos

Usuarios de X siguen cada noticia surgida al otro lado del mundo, en un zoológico en Japón

Punch, el mono solitario del
Punch, el mono solitario del Zoológico de Tokio en Japón, duerme plácidamente abrazado a su fiel peluche, encontrando consuelo en su compañía. (@punchmonkeyoficial / Instagram)

México tiene nueva telenovela. La historia no llega a través de televisores, se transmite en tiempo real en ‘X’ e Instagram. Tampoco hay actores, solo animales. Aunque decir que no hay tramas complicadas se ajustaría perfecto a la narrativa, lo cierto es que la historia de Punch, un macaco de siete meses del zoológico de la ciudad de Ichikawa, a las afueras de Tokio, tiene matices que han tocado fibras en millones de personas alrededor del mundo.

La historia de Punch y su inseparable peluche

Sin proponérselo, Punch se ha convertido en una especie de celebridad de internet. La atención pública aterrizó sobre él tras la difusión de una serie de videos que registraban su proceso de adaptación a la comunidad de macacos del zoológico.

Punch nació en julio de 2025; sin embargo, fue abandonado por su madre. La edad de ella (cuatro años), posibles complicaciones durante el parto y una ola de calor pudieron haber influido en su conducta, de acuerdo con cuidadores.

Punch nació en julio de
Punch nació en julio de 2023; sin embargo, fue abandonado por su madre.. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Ante la ausencia de su madre, los cuidadores tuvieron que ser creativos para sustituir un instinto básico en los macacos: el abrazo de su madre. Además de conexión, el abrazo fortalece sus músculos, por ello, los cuidadores tuvieron que probar con toallas y otros artículos para sustituir la ausencia, indicó Shunpei Miyakoshi, empleado del zoológico a ANN Noticias de Japón.

Durante esas pruebas, Punch estableció un vínculo con un peluche de mono de Ikea. En enero, el pequeño mamaco fue reintroducido con los otros monos. Sin embargo, el proceso de adaptación fue difícil.

Su convivencia exclusiva con humanos despertó desconfianza de parte de Punch hacia los de su especie. Por su parte, los otros monos sentían una falta de conexión al considerar un intruso en el grupo e incluso lo excluían agresivamente.

Entre más agresiones y aislamiento vivía Punch junto al montículo de mono, más fuerte era su vínculo con su inseparable peluche, con quien jugaba y dormía.

Del rechazo a la aceptación

Medios de Tokio prestaron atención al caso, lo que derivó en asistencias multitudinarias al zoológico de Ichikawa. El fin de semana pasado, el albergue fue visitado por 8,000 personas, el doble de su asistencia promedio.

Videos compartidos por cuidadores y personas que se daban cita comenzaron a registrar altibajos en la adaptación de Punch. Bajo el hastag #HangInTherePunch (Aguanta, Punch), los clips comenzaron a ser tema de conversación en varios países.

En México, la historia ha sido vista como una telenovela. Cientos de miles de usuarios aceptan que al despertar buscan noticias sobre Punch y su lucha por ser aceptado.

El jueves, las búsquedas relacionadas aumentaron tras la difusión de un video grabado por un asistente, donde un macaco adulto agrede a Punch, quien huye buscando seguridad y cariño en su inerte peluche.

El incidente marcó un retroceso en la adaptación, o eso parecía. Este viernes, buenas noticias han llegado desde el otro lado del mundo. Nuevos videos grabados por cuidadores muestran a Punch conviviendo con otros monos. Además de un abrazo, fue acicalado por otro mono.

En X, donde Punch se volvió una etiqueta que registra una interminable lista de videos actuales, las interacciones positivas fueron interpretadas como un brillo de esperanza que se abre paso en medio de una asfixiante realidad. “Ahora necesito un CANAL 24 HORAS del monito Punch para comprobar que nadie le hace bullying y hacer un seguimiento de sus nuevos amiguitos”, escribió un usuario.

La historia de Punch es
La historia de Punch es tema de conversación en X. (Captura de pantalla / X)

Takashi Yasunaga, encargado de la división de zoológicos y jardines botánicos del gobierno municipal de Ichikawa, declaró a New York Times que Punch daba mayores signos de adaptación tras varias semanas de avances y retrocesos.

Su historia, vista como un símbolo de resiliencia, ha sido interpretada por usuarios de redes sociales como un recordatorio de la importancia de las conexiones profundas en una comunidad.

