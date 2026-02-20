México

Proponen ley a favor de los therians en Nuevo León

Muchas personas aún se preguntan si este movimiento es una moda o una nueva identidad en adolescentes

La naturalidad con la que
La naturalidad con la que enfrentó la situación convirtió el clip en fenómeno digital.

El Congreso de Nuevo León recibió esta semana la iniciativa conocida como“Ley Therian”, una propuesta que busca establecer protocolos de protección y convivencia para estudiantes que se identifican como therians, es decir, personas que sienten una conexión profunda con animales no humanos.

La medida fue presentada ante el Poder Legislativo local por Mauricio Castillo, abogado, junto con Luis, joven de 28 años que se describe a sí mismo como therian.

La iniciativa responde a casos recientes de discriminación y acoso escolar ligados a expresiones de identidad no convencionales dentro de planteles educativos.

La propuesta fue entregada el 19 de febrero de 2026 y solicita la intervención de las autoridades estatales para garantizar que las escuelas públicas y privadas de Nuevo León aseguren espacios libres de hostigamiento para personas que manifiestan identidades therian o similares.

Los impulsores argumentan que la medida resulta necesaria ante un vacío normativo que deja expuestos a estos estudiantes a situaciones de bullying, discriminación y violencia.

El documento formal fue firmado por Mauricio Castillo, quien destacó que la propuesta no busca otorgar derechos especiales sino establecer rutas claras de atención y prevención en el entorno escolar.

Un therian es una persona que se identifica, a nivel psicológico o espiritual, con un animal no humano.

Esta identificación puede implicar sentir afinidad, conexión o una sensación de “ser” en parte, o en algún sentido, ese animal.

Los therians suelen referirse a sí mismos como parte de la “therian community” y pueden experimentar lo que denominan “shifts”, momentos en los que sienten que su comportamiento, sentidos o manera de percibirse se asemejan a los del animal con el que se identifican.

El fenómeno therian no está relacionado con la creencia en transformaciones físicas, sino que se enfoca en la identidad interna. Los animales con los que se identifican los therians suelen ser mamíferos, aunque también existen personas con identidades asociadas a aves, reptiles u otros animales.

Esta identidad puede formar parte de la vida cotidiana de quienes la experimentan y no está necesariamente vinculada a ninguna religión o sistema espiritual específico, aunque algunas personas pueden integrar creencias espirituales en su experiencia.

¿Ser therian es un trastorno?

En los últimos años, la presencia de jóvenes que se identifican como therian —personas que sienten una conexión profunda con algún animal y adoptan comportamientos asociados— ha dejado de ser un fenómeno marginal para integrarse en discusiones familiares y escolares.

Aunque los memes y videos virales han contribuido a la caricaturización de esta experiencia, la realidad para muchas familias es más compleja y requiere una mirada informada y empática.

El tema genera inquietudes legítimas: ¿qué significa para un adolescente identificarse como therian? ¿Implica necesariamente un problema de salud mental?

Las investigaciones recientes, como la realizada por la Universidad de Northampton, aclaran que, si bien existe una mayor prevalencia de diagnósticos como autismo y otros rasgos neurodivergentes entre quienes se autoidentifican como therians, la identidad en sí no constituye un trastorno.

Los expertos recomiendan evitar la patologización y destacan que, en algunos casos, esta autoidentificación puede ser un mecanismo de protección ante dificultades emocionales.

