México

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Monterrey

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de salir de tu casa, consulta el pronóstico del tiempo en Monterrey para las próximas horas en este viernes.

La probabilidad de precipitaciones para este viernes en Monterrey es de 0% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 0% en el transcurso del día y del 0% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 35 grados y un mínimo de 18 grados en esta región. Los rayos UV se pronostica llegarán a un nivel de hasta 6.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 32 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre canículas, el clima de Monterrey

La mejor temporada para ir a la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, temporada en la que se registra un clima cálido o caluroso, donde apenas hay lluvias y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son extremadamente altas, la capital vive una sequía que llega a su nivel más alto entre julio o agosto, un tiempo que también es conocida como “canícula”.

En contraste, la temporada de lluvia comienza en el otoño, siendo septiembre el mes con más precipitaciones, no obstante, ha habido veces en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro disminuye a una media de 14 grados aunque el “día más frío” por lo general se registra en febrero.

Según las marcas, la temperatura mínima registrada en la historia de la ciudad fue la de 1983, cuando el termómetro bajó a -7.5 grados, mientras que la última nevada cayó en diciembre de 2004; en contraste, el día con la temperatura más alta se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey
Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

Cuál es el clima en México

México es un país privilegiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer fracciona al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en MonterreyClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Estos productos se consumen en diferentes presentaciones y horarios, ya sea en el desayuno, como ingrediente principal de guisos, en tacos, tortas o como botanas

Cuáles son los efectos de

Lupita Jones no puede con los protocolos de La Casa de los Famosos México y estuvo a punto de renunciar

En pleno aislamiento previo al reality, la ex Miss Universo puso en jaque la producción tras un episodio de ansiedad

Lupita Jones no puede con

Qué hacer si mi hijo quiere ser therian

Una mezcla de autoexploración, influencias sociales y factores psicológicos ayuda a entender este fenómeno que desconcierta a tantas familias

Qué hacer si mi hijo

Conoce el clima de este día en Culiacán Rosales

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Conoce el clima de este

¿Cuál es la temperatura promedio en Cancún?

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

¿Cuál es la temperatura promedio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas con

Detienen a dos personas con 10 millones de pesos en metanfetamina en Guanajuato

Con llamadas y cobros excesivos: así opera la red de fraude de tiempos compartidos ligada al CJNG sancionada por EEUU

Confirman que son elementos de la Defensa los que golpearon a un joven en Michoacán, serán sancionados

Aumentó la cifra de muertos tras el ataque armado en un parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato

FGR comenzó investigación tras la localización de un presunto narcolaboratorio en Ixtlán del Río, Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Lupita Jones no puede con

Lupita Jones no puede con los protocolos de La Casa de los Famosos México y estuvo a punto de renunciar

‘Sixpence None the Richer’ anuncia concierto en la CDMX

Mario Bezares se salvó por minutos de una redada ICE en EEUU: “No salgas”

La advertencia que Sergio Mayer le hizo a su esposa, Isabella Camil, antes de entrar a La Casa de los Famosos

Frankie Muniz llega a CDMX: fecha y precio para conocer a la estrella de ‘Malcolm El De En Medio’

DEPORTES

Australia en el Mundial 2026:

Australia en el Mundial 2026: fechas y horarios

Jackie Nava, ex campeona mundial, asegura que peleas del Supernova Genesis no son boxeo: “Hay público para todo”

André Jardine descarta a Kevin Álvarez en la convocatoria del América y anuncia quién sería su reemplazo

La NFL también podría llegar a Guadalajara y Monterrey

Fallece importante figura del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano