Paola Dalay, esposa de José Eduardo Derbez, asegura estar cansada y toma nueva decisión sobre su hija menor

La pareja optó por reducir la presencia de la menor en internet tras los constantes comentarios y críticas hacia su familia

Paola Dalay y José Eduardo
Paola Dalay y José Eduardo Derbez deciden no mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales para protegerla de comentarios negativos. (RS)

La hija de Paola Dalay y José Eduardo Derbez ha recibido miles de comentarios tiernos desde su nacimiento, pues a través de una serie de fotografías se dio a conocer su llegada al mundo.

Pese a que la pequeña Tessa constantemente acaparaba las miradas de los internautas, en las últimas semanas ha estado ausente de las cuentas de sus papás, lo que ha generado curiosidad.

La ausencia de Tessa en
La ausencia de Tessa en las cuentas de sus padres genera curiosidad y preguntas entre los seguidores en redes sociales. (@paodalay_2203)

Paola Dalay prefiere dejar fuera de sus redes sociales a su hija

A través de una dinámica de “preguntas y respuestas”, la creadora de contenido explicó que su hija ya no se mostrará como antes en redes, pues asegura sentirse cansada.

“¿Por qué hasta ahora decidiste no mostrar la cara de tu hija?“, preguntó una internauta.

“Me cansé un poquito de tanto comentario fuera de lugar, comentarios innecesarios, hate o ‘consejos’ no pedidos, críticas de cómo llevamos la educación de nuestra hija o nuestra rutina o cosas así”, respondió Dalay.

Paola Dalay explica que el
Paola Dalay explica que el exceso de hate y críticas influyó en su decisión de alejar a su hija Tessa del enfoque público. (Instagram / Captura de pantalla)

De acuerdo con la esposa de José Eduardo, considera que su decisión de “alejarla de redes un poco” es lo más sano.

Cabe recordar, que no es la primera vez que la joven se pronuncia ante el hate, anteriormente, en una entrevista para Revista Clase, reconoció que los comentarios negativos fueron lo más complicado del inicio de su relación con el actor.

“Desde que se hizo pública nuestra relación ha sido difícil, que te vean todo, te critiquen, pero ahora ya se me resbala. El hate, mientras no sea hacia mi hija o hacia él, me lo tomo a broma”, explicó.

Los comentarios innecesarios y los
Los comentarios innecesarios y los consejos no solicitados sobre la educación y rutina de su hija motivan la privacidad de la familia. (Instagram / Captura de pantalla)

Paola Dalay y José Eduardo Derbez no tienen planes de boda

Una de las situaciones que más ha causado intriga sobre la relación sentimental del conductor de Miembros al Aire es si existen planes de boda con Paola Dalay, mamá de su hija Tessa.

Tras el nacimiento de la pequeña, José Eduardo dejó claro que no existen planes de llegar al altar, pues actualmente se encuentran bien juntos.

“Somos mucho de creer que, si vas a cortar o si vas a poner el cuerno, no necesitas un papel firmado, no necesitas divorciarte. Aparte es más rollo, es más gasto, entonces estamos increíblemente bien así. En cualquier momento si decidimos separarnos, cada quien por su lado”, explicó.

José Eduardo Derbez confirma que,
José Eduardo Derbez confirma que, pese a la llegada de su hija, no existen planes de boda con Paola Dalay en el futuro próximo. (Foto: Instagram)

Recientemente, el actor también dejó clara su postura sobre lo que ocurriría si se llega a separar de su pareja, pues aseguró que busca seguir el ejemplo de su mamá y no hablar mal de la otra persona aunque ya no estén juntos.

"Hasta yo lo he hablado con mi mujer, le he dicho: ‘Si en algún momento nos separamos, ojalá sea para siempre, pero todo es por el bien de los hijos y el hablar mal de la mamá o el papá no va por ahí’”, señaló.

