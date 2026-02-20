Omar Harfuch confirma investigación de la FGR por resort ligado al CJNG

El secretario de Seguridad y Protección de México, Omar García Harfuch declaró que existe una investigación en proceso para los involucrados en el caso del fraude dentro de los esquemas de tiempos compartidos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

