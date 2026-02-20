México

Omar Harfuch confirma investigación de la FGR por resort ligado al CJNG

Estos casos se dieron principalmente en las regiones de Jalisco y Nayarit

Omar García Harfuch durante la
Omar García Harfuch durante la mañanera de este 20 de febrero. (Presidencia)

El secretario de Seguridad y Protección de México, Omar García Harfuch declaró que existe una investigación en proceso para los involucrados en el caso del fraude dentro de los esquemas de tiempos compartidos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

