García Harfuch niega que FBI busque a Nancy Guthrie en México: “No hay ninguna línea que apunte a Sonora”

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las autoridades de Estados Unidos, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) esté buscando a Nancy Guthrie en México.

Esto, luego de que esta semana se especuló sobre que una de las líneas de investigación apuntaban a que la mamá de Savannah Guthrie, presentadora de noticias estadounidense, pudo haber sido trasladada a Sonora tras su desaparición.

Sin embargo, esta mañana el funcionario federal indicó que el FBI corroboró que no hay ninguna línea de investigación que señale esta posibilidad, ni hay grupos de trabajo que en conjunto busquen a Nancy Guthrie en dicho estado.

“En cuanto vimos la noticia de que había una línea de investigación que apuntaba a México, por que sí hubo un medio que afirmaba que había un grupo de investigación de Estados Unidos trabajando la línea en Sonora.

“Es negativo, se corroboró directamente con el FBI, no hay ninguna línea que apunte a Sonora, ni ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre este caso en México. (...) Ningún indicio ni ninguna línea de investigación que pudiera dirigir que estuviera en nuestro país ”, dijo Harfuch en ‘La Mañanera del Pueblo’.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora se sumó a los esfuerzos para localizar a Nancy Guthrie, ciudadana estadounidense de 84 años y madre de la periodista Savannah Guthrie, quien desapareció en Tucson, Arizona, el 1 de febrero de 2026. La familia reportó su desaparición cuando no acudió a un servicio religioso; al llegar a su domicilio en Catalina Foothills, hallaron rastros de sangre y sus objetos personales, incluido el teléfono móvil y medicamentos, permanecían en la vivienda. El FBI encabeza la investigación, con más de 400 agentes involucrados, bajo la hipótesis principal de secuestro.

Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo, informó que recibió una solicitud de un familiar de Nancy para difundir la ficha de búsqueda en México.

“Me solicitaron el apoyo y nosotros, como siempre, atendemos los llamados; vamos a estar difundiendo y esperando que la persona que se la llevó la entregue, porque es una persona grande”, declaró Flores en entrevista con Radio Fórmula Sonora. La ficha de búsqueda especifica:

“Nancy Guthrie, edad 84 años, estatura 5′4 pies (1.60 m aproximadamente), peso 150 libras. Desaparecida en Tucson, Arizona desde el pasado 1 de febrero de 2026.

Es madre de la presentadora de Estados Unidos Savannah Guthrie, muy querida por los televidentes”.

Flores pidió ayuda ciudadana para que la búsqueda sea compartida y la salud de Nancy no sea vulnerada.

La posibilidad de que Guthrie se encuentre en México surgió tras recibir el medio TMZ cuatro correos electrónicos de alguien que afirmó saber quién la secuestró y exigió 50,000 dólares en bitcoin por información, indicando que la vio “al sur de la frontera”.

El FBI está al tanto de estos mensajes y advirtió sobre las consecuencias legales de intentar extorsionar a la familia.

La Fiscalía de Sonora aclaró que no ha recibido solicitud formal de colaboración de autoridades estadounidenses, pero atenderá cualquier petición oficial mediante los canales institucionales correspondientes.