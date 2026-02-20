Minecraft Experience 2026: precios, fechas y todo sobre la aventura inmersiva en CDMX

La experiencia se anunció a través de redes sociales (Fever)

La Ciudad de México se prepara para recibir una de las experiencias interactivas más esperadas por fans de todas las edades: Minecraft Experience: Villager Rescue.

Y es que, un sitio de la capital del país se transformará en el universo de cubos más famoso del mundo, con retos, proyecciones, misiones y personajes icónicos de Minecraft.

Ideal para familias, grupos de amigos y curiosos, esta aventura promete emociones y diversión sin importar si eres principiante o todo un experto en el videojuego.

¿Qué es Minecraft Experience: Villager Rescue?

Se trata de una experiencia física e interactiva donde los visitantes se sumergen en los biomas de Minecraft, enfrentan mobs, recolectan recursos, resuelven retos y colaboran en una misión de rescate.

El recorrido dura aproximadamente una hora y está lleno de efectos visuales, desafíos y sorpresas inspiradas en el universo del juego.

¿Qué incluye la experiencia y quién puede participar?

Actividades interactivas: Talar árboles, recolectar gemas, enfrentar mobs, construir estructuras y activar el portal para escapar.

Proyecciones masivas e inmersión total en tres biomas diferentes.

Orbe de Interacción: Herramienta especial para activar misiones y retos.

Mercado de aldeanos: Espacio para comprar mercancía oficial y recibir un recuerdo artesanal.

Capa digital exclusiva: Quienes completen la misión recibirán una capa de edición limitada para Minecraft: Bedrock Edition.

Apto para todo público: Niños a partir de 7 años pueden participar plenamente. Menores de 16 deben ir acompañados de un adulto. Niños menores de 2 años entran gratis.

¿Dónde y cuándo es la experiencia?

Sede: Forum Buenavista, Ciudad de México

Fechas: A partir del 27 de marzo de 2026

Horarios: Lunes, miércoles a viernes: 14:00 a 21:00 hrs Sábado: 9:00 a 22:00 hrs Domingo: 9:00 a 21:00 hrs

Duración: 1 hora por sesión

¿Cuánto cuesta y cómo conseguir boletos?

Precio general: $549 MXN (puede variar según día y horario)

Venta y lista de espera: Puedes unirte a la lista de espera y acceder a la preventa exclusiva a partir del 24 de febrero a las 10:00 a.m. Los boletos estarán disponibles en fever.com

Consejos para tu visita

Usa ropa y calzado cómodo para moverte, saltar y explorar durante la aventura.

Llega unos minutos antes de tu horario para el registro y preparativos.

Si eres fan, lleva accesorios o vestimenta temática para fotos.

El evento es accesible e inclusivo, pero ten en cuenta que hay momentos con luces y sonido intenso.

No te pierdas la oportunidad de vivir Minecraft como nunca antes, conocer a otros aventureros y llevarte un recuerdo único de esta experiencia inmersiva en la CDMX.