La nueva ruta de México hacia vuelos con menor huella ambiental

Aeropuertos y Servicios Auxiliares impulsa la transición de México hacia combustibles de aviación sostenibles a través de la elaboración de una hoja de ruta para el desarrollo y la integración de SAF (Sustainable Aviation Fuel).

Esta estrategia busca alinear al país con el objetivo global de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en el sector aéreo para 2050.

La organización, en coordinación con autoridades federales y organismos internacionales, concentra su acción en la creación de capacidades logísticas, regulatorias y tecnológicas que permitan posicionar al país como referente regional y competidor en el mercado global de energía limpia para la aviación.

En el Foro Presencial de Combustibles Sostenibles de Aviación en México 2024, realizado en el Centro Internacional de Instrucción de ASA, representantes de los sectores público y privado, así como expertos académicos, delinearon las prioridades y retos para el desarrollo de los SAF.

Hacia 2025, ASA fortaleció su participación en la distribución de combustibles de aviación, abasteciendo más de 5 mil 400 millones de litros anuales en su red de estaciones, lo cual incrementa la viabilidad de integrar productos sustentables en el corto plazo.

Durante el encuentro, el organismo celebró cuatro mesas técnicas junto con la Agencia Federal de Aviación Civil, contando con la colaboración de Secretarías federales como Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Energía; Agricultura y Desarrollo Rural, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de la Organización de Aviación Civil Internacional y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

Esta articulación permitió definir acciones y grupos de trabajo enfocados en la construcción de la hoja de ruta para SAF, herramienta clave para coordinar políticas públicas, inversión y fomentar la innovación en México.

El salto a una aviación limpia y competitiva

El director general de la dependencia, Capitán Carlos Manuel Merino Campos, resaltó que el éxito de la transición hacia combustibles sostenibles depende de la alineación regulatoria, el respaldo a la innovación tecnológica y la garantía del suministro de materias primas, así como del cumplimiento de estándares internacionales.

Destacó además la cooperación de actores estratégicos como la Comisión Nacional de Energía, Petróleos Mexicanos y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, junto a instituciones internacionales.

La construcción de plantas destinadas a la producción y mezcla de SAF tendrá como primeras ubicaciones la Ciudad de México y Cancún.

Estas instalaciones serán fundamentales para acelerar la transición a energías limpias y dar cumplimiento a los compromisos ante la OACI.

El liderazgo de ASA se refleja en su red nacional de estaciones y en su posición dominante en el suministro de turbosina, lo que consolida su capacidad operativa para adoptar y escalar el uso de SAF.

Además, el sector académico ha respondido al desafío a través del concurso nacional “Sustainable Aviation Fuels México 2025”, donde universidades presentaron proyectos innovadores de producción de turbosina verde a partir de residuos agrícolas, obteniendo reconocimientos nacionales.

La hoja de ruta y las iniciativas en marcha posicionan a México en el camino para cumplir con la meta Net Zero de emisiones para 2050, impulsando una aviación íntegra y responsable ambientalmente, sin sacrificar el crecimiento económico ni la proyección internacional del país.