México

La nueva ruta de México hacia vuelos con menor huella ambiental

El impulso de colaboraciones público-privadas marca un avance concreto en la integración de combustibles limpios en la aviación nacional

Guardar
(Foto: especial)
(Foto: especial)

Aeropuertos y Servicios Auxiliares impulsa la transición de México hacia combustibles de aviación sostenibles a través de la elaboración de una hoja de ruta para el desarrollo y la integración de SAF (Sustainable Aviation Fuel).

Esta estrategia busca alinear al país con el objetivo global de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en el sector aéreo para 2050.

La organización, en coordinación con autoridades federales y organismos internacionales, concentra su acción en la creación de capacidades logísticas, regulatorias y tecnológicas que permitan posicionar al país como referente regional y competidor en el mercado global de energía limpia para la aviación.

En el Foro Presencial de Combustibles Sostenibles de Aviación en México 2024, realizado en el Centro Internacional de Instrucción de ASA, representantes de los sectores público y privado, así como expertos académicos, delinearon las prioridades y retos para el desarrollo de los SAF.

Hacia 2025, ASA fortaleció su participación en la distribución de combustibles de aviación, abasteciendo más de 5 mil 400 millones de litros anuales en su red de estaciones, lo cual incrementa la viabilidad de integrar productos sustentables en el corto plazo.

Durante el encuentro, el organismo celebró cuatro mesas técnicas junto con la Agencia Federal de Aviación Civil, contando con la colaboración de Secretarías federales como Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Energía; Agricultura y Desarrollo Rural, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de la Organización de Aviación Civil Internacional y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

Esta articulación permitió definir acciones y grupos de trabajo enfocados en la construcción de la hoja de ruta para SAF, herramienta clave para coordinar políticas públicas, inversión y fomentar la innovación en México.

El salto a una aviación limpia y competitiva

El director general de la dependencia, Capitán Carlos Manuel Merino Campos, resaltó que el éxito de la transición hacia combustibles sostenibles depende de la alineación regulatoria, el respaldo a la innovación tecnológica y la garantía del suministro de materias primas, así como del cumplimiento de estándares internacionales.

Destacó además la cooperación de actores estratégicos como la Comisión Nacional de Energía, Petróleos Mexicanos y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, junto a instituciones internacionales.

La construcción de plantas destinadas a la producción y mezcla de SAF tendrá como primeras ubicaciones la Ciudad de México y Cancún.

Estas instalaciones serán fundamentales para acelerar la transición a energías limpias y dar cumplimiento a los compromisos ante la OACI.

El liderazgo de ASA se refleja en su red nacional de estaciones y en su posición dominante en el suministro de turbosina, lo que consolida su capacidad operativa para adoptar y escalar el uso de SAF.

Además, el sector académico ha respondido al desafío a través del concurso nacional “Sustainable Aviation Fuels México 2025”, donde universidades presentaron proyectos innovadores de producción de turbosina verde a partir de residuos agrícolas, obteniendo reconocimientos nacionales.

La hoja de ruta y las iniciativas en marcha posicionan a México en el camino para cumplir con la meta Net Zero de emisiones para 2050, impulsando una aviación íntegra y responsable ambientalmente, sin sacrificar el crecimiento económico ni la proyección internacional del país.

Temas Relacionados

AeropuertosAviación civilmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son los efectos de comer salchicha, jamón, chorizo y otros embutidos en personas que padecen hígado graso

Estos productos se consumen en diferentes presentaciones y horarios, ya sea en el desayuno, como ingrediente principal de guisos, en tacos, tortas o como botanas

Cuáles son los efectos de

Noroña niega que haya ejercido algún tipo de hostigamiento contra Grecia Quiroz

El senador acató la instrucción oficial que lo obligaba a eliminar material señalado como ofensivo hacia la presidenta municipal de Uruapan

Noroña niega que haya ejercido

Hospitalizan de emergencia al bebé de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray por virus respiratorio

Tras complicaciones respiratorias, el pequeño Ferrán estuvo bajo observación médica. Sofía compartió lo difícil que fue dejar de lado su bienestar personal para estar pendiente de su recuperación

Hospitalizan de emergencia al bebé

Niña de 10 años que dio positivo a fentanilo en Puebla fue por administración de medicamentos, asegura FGE

De los menores atendidos, seis fueron estabilizados y dados de alta

Niña de 10 años que

Mi Beca para Empezar 2026: cuándo será el tercer pago de este año para todos los beneficiarios

El Fibien dio a conocer los montos que recibirán estudiantes de preescolar y primaria, quienes están inscritos a este programa social

Mi Beca para Empezar 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aumentó la cifra de muertos

Aumentó la cifra de muertos tras el ataque armado en un parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato

FGR comenzó investigación tras la localización de un presunto narcolaboratorio en Ixtlán del Río, Nayarit

Embajador de EEUU asegura que continuarán trabajando para detener tráfico de armas a México tras decomiso de más de 4 mil

Grupo detenido por apología del delito en el Carnaval de Mazatlán interpretó un narcocorrido dedicado a “El Chino Ántrax”

Detienen a líder de célula y presunto autor material de la masacre en cancha de futbol en Loma de Flores, Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Hospitalizan de emergencia al bebé

Hospitalizan de emergencia al bebé de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray por virus respiratorio

Daniel Bisogno cumple un año de fallecido: las enfermedades del famoso conductor de Ventaneando

Amanda Miguel defiende a Belinda de las críticas y anuncia que unirán sus voces en una producción propia

Kenia Os asegura haber vivido un viaje de ensueño junto a Peso Pluma durante su primer aniversario

Shanik Berman posa desnuda por primera vez a sus 67 años: “Es un privilegio”

DEPORTES

Fallece importante figura del Salón

Fallece importante figura del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano

André-Pierre Gignac sería comentarista de TV Azteca

¿Cuánto costarán los boletos más baratos para los partidos de repechaje en el Estadio de Monterrey?

Nicolás Larcamón revela cuándo regresa Kevin Mier a las canchas tras la fractura de tibia

Portugal, con Cristiano Ronaldo y todas sus figuras, sí jugaría contra México en el Estadio Ciudad de México