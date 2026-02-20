Feria de perritos en adopción 2026: fechas y requisitos para encontrar a tu nuevo amigo en CDMX

La Ciudad de México se llena de ternura con una nueva edición de la Feria de Adopción, un evento pensado para quienes buscan sumar un nuevo miembro peludo a la familia y dar una segunda oportunidad a perritos rescatados.
Durante dos días, decenas de perros adorables de los refugios Adopta MXy Mextizos AC estarán listos para conocer a sus futuros adoptantes y encontrar un hogar definitivo.
¿Qué necesitas para adoptar un perrito?
Para poder llevar a casa a tu nuevo amigo, recuerda presentar:
- INE (o identificación oficial)
- Comprobante de domicilio
- Fotos de tus mascotas actuales y de tu casa, donde vivirá el perrito
- Formulario de adopción (puedes llenarlo en el evento)
- Cuota de recuperación: $1,500 MXN
¿Qué encontrarás en la feria?
- Perritos de todas las edades, personalidades y tamaños, esperando a conocer a su familia ideal.
- Voluntarios y rescatistas que te orientarán en el proceso y resolverán todas tus dudas sobre cuidados y adaptación.
- Un ambiente amigable, con la posibilidad de convivir, interactuar y conocer a los perros antes de tomar una decisión.
- Información sobre tenencia responsable y tips para la integración del nuevo integrante al hogar.
¿Cuándo y dónde será la feria de adopción?
- Fechas: 21 y 22 de febrero de 2026
- Horario: 14:30 a 19:00 horas
- Lugar: Uxmal 520, colonia Narvarte, CDMX
La feria reúne a distintas organizaciones de rescate que colaboran para facilitar el proceso de adopción en un ambiente seguro y amigable para todos.
Consejos para tu visita
- Asiste en familia y conversa con los rescatistas sobre el perrito que mejor se adapte a tu estilo de vida.
- Llega temprano para conocer a todos los candidatos y tener tiempo de completar el proceso de adopción.
- Reflexiona sobre el compromiso de adoptar y prepárate para brindar amor, tiempo y cuidados.
La feria de adopción en Narvarte es la oportunidad perfecta para transformar tu vida y la de un perrito rescatado. ¡No compres, adopta y sé parte del cambio!